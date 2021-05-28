18 животных, которые жизнь положили на то, чтобы изумлять своих хозяев
Если у вас есть домашние животные, то вы точно знаете, что даже самый маленький питомец способен навести шорох на весь дом. Он обязательно выкинет какой-нибудь фортель, примет причудливую позу или просто состроит неприлично милую мордашку. Только и успевай фотографировать.
Мы в AdMe.ru уверены, что у этих пушистиков есть важная миссия — каждый день изумлять и умилять своих хозяев. И, надо признать, это им удается.
«Сегодня мы узнали, что наша кошка не прочь пожевать ядовитые растения»
«Кошка принесла домой пакетик с кошачьими лакомствами. Мы понятия не имеем, где она его взяла. Если обнаружите у себя пропажу, просим простить»
«Мой кот очень своеобразный»
«У одеяла не было шансов против нашего пса»
Собака, которая одновременно сидит, стоит и лежит
«Хозяйка! Кажется, щетка сломалась»
«Эта наглая морда снова ела мой хлеб»
Кажется, Чоби просто создана для позирования
«Моя кошка проделала дыру в сетке, чтобы выходить на прогулку»
Акробатический этюд «потягушки»
Они не виделись целый месяц
Этого кота неправильно собрали
Кота на гриле заказывали?
«Наша собака застряла в дыре, которую сама же и прогрызла в простыне. Теперь она похожа на супергероя в плаще»
Джаспер любит всем показывать свои коленки
Кот, который решил притвориться призраком
Хомяка засосало, а хозяин с фотоаппаратом тут как тут
«Вот что притащил мой кот. Теперь я весь день буду думать, откуда и для чего эти крохотные ключи»
Какой удачный снимок своего питомца вы сделали в последний раз?
Фото на превью eechrst / Reddit
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