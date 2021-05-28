18 животных, которые жизнь положили на то, чтобы изумлять своих хозяев

Если у вас есть домашние животные, то вы точно знаете, что даже самый маленький питомец способен навести шорох на весь дом. Он обязательно выкинет какой-нибудь фортель, примет причудливую позу или просто состроит неприлично милую мордашку. Только и успевай фотографировать.

Мы в AdMe.ru уверены, что у этих пушистиков есть важная миссия — каждый день изумлять и умилять своих хозяев. И, надо признать, это им удается.

«Сегодня мы узнали, что наша кошка не прочь пожевать ядовитые растения»

«Кошка принесла домой пакетик с кошачьими лакомствами. Мы понятия не имеем, где она его взяла. Если обнаружите у себя пропажу, просим простить»

«Мой кот очень своеобразный»

«У одеяла не было шансов против нашего пса»

Собака, которая одновременно сидит, стоит и лежит

«Хозяйка! Кажется, щетка сломалась»

«Эта наглая морда снова ела мой хлеб»

Кажется, Чоби просто создана для позирования

«Моя кошка проделала дыру в сетке, чтобы выходить на прогулку»

Акробатический этюд «потягушки»

Они не виделись целый месяц

Этого кота неправильно собрали

Кота на гриле заказывали?

«Наша собака застряла в дыре, которую сама же и прогрызла в простыне. Теперь она похожа на супергероя в плаще»

Джаспер любит всем показывать свои коленки

Кот, который решил притвориться призраком

Хомяка засосало, а хозяин с фотоаппаратом тут как тут

«Вот что притащил мой кот. Теперь я весь день буду думать, откуда и для чего эти крохотные ключи»