18 зверьков, которые заслуживают награды за самый пушистый костюм года
Очень многие животные могут похвастаться шикарной шевелюрой, но некоторые из них настолько прекрасны и пушисты, что котики-сфинксы уже не могут надменно их игнорировать и пускают завистливые слюнки. Мы решили назначить премию за самую чудесную шерстку. И за нее, к нашему удивлению, могут побороться не только коты и собаки, но даже корова, попугай и волосатый броненосец.
Мы в AdMe.ru нашли претендентов на нашу премию и с удовольствием обсудим победителей вместе с вами.
1. «Подруга сделала снимок своей фотогеничной коровы»
2. Он выглядит как дождевое облачко
3. Кот впечатляет, но и хозяйка тоже: так непринужденно держит эту громадину одной рукой!
4. «Великолепное преображение пушистой курочки Лорейн»
5. Когда переборщил с начесом
6. Большой комок ожидания
7. Это Кона — пушистый французский бульдог
8. Когда твоя шевелюра подходит для рекламы кошачьего шампуня
9. «Я думал, что это игрушка, до того как включилось видео»
10. «Мне показалось, что я смотрю на прекрасное облако»
11. «У Джуниора самый великолепный хвост, который я когда-либо видел»
12. Когда твоя шерстка по-настоящему идеальна
13. Он выглядит как оживший мишка Тедди
14. Такой мех поможет пережить любые холода
15. Длинноволосый броненосец
16. Познакомьтесь с Пуффелем. Мех на его щеках напоминает смешную бородку
17. Джейсон Момоа собачьего мира
18. Шерстяная свинья, зимняя версия
Кому бы вы отдали первые места нашей премии? Если у вас есть свои кандидаты, показывайте фото в комментариях!