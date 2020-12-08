18 зверьков, которые заслуживают награды за самый пушистый костюм года

Очень многие животные могут похвастаться шикарной шевелюрой, но некоторые из них настолько прекрасны и пушисты, что котики-сфинксы уже не могут надменно их игнорировать и пускают завистливые слюнки. Мы решили назначить премию за самую чудесную шерстку. И за нее, к нашему удивлению, могут побороться не только коты и собаки, но даже корова, попугай и волосатый броненосец.

Мы в AdMe.ru нашли претендентов на нашу премию и с удовольствием обсудим победителей вместе с вами.

1. «Подруга сделала снимок своей фотогеничной коровы»

2. Он выглядит как дождевое облачко

3. Кот впечатляет, но и хозяйка тоже: так непринужденно держит эту громадину одной рукой!

4. «Великолепное преображение пушистой курочки Лорейн»

5. Когда переборщил с начесом

6. Большой комок ожидания

7. Это Кона — пушистый французский бульдог

8. Когда твоя шевелюра подходит для рекламы кошачьего шампуня

9. «Я думал, что это игрушка, до того как включилось видео»

10. «Мне показалось, что я смотрю на прекрасное облако»

11. «У Джуниора самый великолепный хвост, который я когда-либо видел»

12. Когда твоя шерстка по-настоящему идеальна

13. Он выглядит как оживший мишка Тедди

14. Такой мех поможет пережить любые холода

15. Длинноволосый броненосец

16. Познакомьтесь с Пуффелем. Мех на его щеках напоминает смешную бородку

17. Джейсон Момоа собачьего мира

18. Шерстяная свинья, зимняя версия