18 собак, которые без ума от своих людей и не скрывают этого
Согласно теории американских биологов Раймонда и Лорны Коппингер, не человек приручил собаку, а, скорее, она позволила себя приручить. И за долгое время существования этого союза из надежного помощника превратилась в полноценного члена семьи. Мы готовы вставать ради них в 5 утра, делиться самым вкусным лакомством и чесать за ушком по первому требованию. К счастью, наша любовь к этим пушистым нахалам взаимна. И у нас есть тому целый ряд фотоподтверждений.
Мы в AdMe.ru обожаем братьев наших меньших, поэтому сегодняшняя подборка снимков растопила наши сердца. Уверены, вас ждет та же участь.
1. «Малышу моих друзей меньше 3 дней, но их собака Зои уже обожает его»
2. Когда у тебя был тяжелый день и все, что тебе нужно, — просто побыть рядом с хозяином
3. Нет ничего лучше, чем зависать в парке вместе с другом
4. «Я абсолютно уверена, что моя собака знает о моей беременности»
5. Запредельная концентрация любви
6. Так начинается самая крепкая дружба
7. «Мы несколько недель искали приятеля для нашего 10-летнего сына и вчера нашли идеального претендента»
8. «Нуждаюсь в обнимашках прямо сейчас»
9. Неважно, сколько им лет. Они всегда остаются твоим милым щеночком
10. «Сестра заболела, и наша собака очень за нее беспокоится»
11. «Мой парень и его пес обнимаются каждое утро»
12. Когда остальные носятся по парку, а ты решил почитать вместе со своим человеком
13. «Жена немного приболела, и наши песики это чувствуют»
14. «Мама написала мне, что скоро снова станет матерью. А минуту спустя прислала этот снимок»
15. «Я неважно себя чувствовал и прилег отдохнуть. Моя девушка сделала этот снимок, пока я спал»
16. «Просто фото, на котором наш пес обнимает нашего ребенка»
17. Еще одно доказательство того, что они всегда будут лучшими друзьями человека
18. «Не печалься, человек. Ведь у тебя есть я»
Признавайтесь, кто из героев этой подборки покорил ваше сердце?
Фото на превью Legallynuts / Imgur, ZeroTwitch / Imgur