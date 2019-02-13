18 собак, которые без ума от своих людей и не скрывают этого

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Согласно теории американских биологов Раймонда и Лорны Коппингер, не человек приручил собаку, а, скорее, она позволила себя приручить. И за долгое время существования этого союза из надежного помощника превратилась в полноценного члена семьи. Мы готовы вставать ради них в 5 утра, делиться самым вкусным лакомством и чесать за ушком по первому требованию. К счастью, наша любовь к этим пушистым нахалам взаимна. И у нас есть тому целый ряд фотоподтверждений.

Мы в AdMe.ru обожаем братьев наших меньших, поэтому сегодняшняя подборка снимков растопила наши сердца. Уверены, вас ждет та же участь.

1. «Малышу моих друзей меньше 3 дней, но их собака Зои уже обожает его»

2. Когда у тебя был тяжелый день и все, что тебе нужно, — просто побыть рядом с хозяином

3. Нет ничего лучше, чем зависать в парке вместе с другом

4. «Я абсолютно уверена, что моя собака знает о моей беременности»

5. Запредельная концентрация любви

6. Так начинается самая крепкая дружба

7. «Мы несколько недель искали приятеля для нашего 10-летнего сына и вчера нашли идеального претендента»

8. «Нуждаюсь в обнимашках прямо сейчас»

9. Неважно, сколько им лет. Они всегда остаются твоим милым щеночком

10. «Сестра заболела, и наша собака очень за нее беспокоится»

11. «Мой парень и его пес обнимаются каждое утро»

12. Когда остальные носятся по парку, а ты решил почитать вместе со своим человеком

13. «Жена немного приболела, и наши песики это чувствуют»

14. «Мама написала мне, что скоро снова станет матерью. А минуту спустя прислала этот снимок»

15. «Я неважно себя чувствовал и прилег отдохнуть. Моя девушка сделала этот снимок, пока я спал»

16. «Просто фото, на котором наш пес обнимает нашего ребенка»

17. Еще одно доказательство того, что они всегда будут лучшими друзьями человека

18. «Не печалься, человек. Ведь у тебя есть я»