18 раз, когда природа показала, кто на этой планете хозяин, а кто — гость

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Человечество уже тысячи лет пытается подчинить себе природу. К сожалению, зачастую люди действуют агрессивно и буквально уничтожают окружающий мир. Но иногда природа не хочет сдаваться и подстраивается, а то и вовсе вступает в борьбу с цивилизацией.

Мы в AdMe.ru за симбиоз человека, флоры и фауны, и вот 18 примеров такого сосуществования.

1. Голубь соорудил гнездо из мусора, который нашел возле химического завода

2. Дерево задумало съесть забор

3. «Муравьи в моем дворе притащили в муравейник огромную гайку и собираются использовать ее в строительстве»

4. Из труб на заброшенной фабрике выросли деревья

5. Когда-то здесь была дорога

6. Корни дерева под асфальтом выглядят как вены под кожей человека

7. Оса устроила себе гнездо в ореховой скорлупке

8. Это дерево протиснулось и выросло из узкой трубы

9. Потерянная игрушка Ферби так обросла мхом, что стала похожа на лешего

10. Кажется, что из трубы идет дым, но на самом деле там выросло дерево

11. «Я выросла на военно-морской базе в Пуэрто-Рико, которую закрыли в 2004 году. Вот как за это время природа поглотила следы цивилизации»

12. Это дерево не признает запретов и выросло прямо на знаке «Стоп»

13. Ворота так долго были открыты, что куст разросся вокруг них

14. Это дерево растет с обеих сторон забора

15. Гигантский кабачок захватил решетку забора

16. Грибы проросли сквозь пол. А главное, как вписываются в интерьер

17. Кусок кирпичной стены, неизвестно откуда вырванный, принесло волнами на берег

18. «Сегодня я наблюдал, как черепаха, не обращая на меня внимания, вырыла гнездо и отложила 5 яиц прямо у моего дома»