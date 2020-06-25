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18 раз, когда природа показала, кто на этой планете хозяин, а кто — гость

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Человечество уже тысячи лет пытается подчинить себе природу. К сожалению, зачастую люди действуют агрессивно и буквально уничтожают окружающий мир. Но иногда природа не хочет сдаваться и подстраивается, а то и вовсе вступает в борьбу с цивилизацией.

Мы в AdMe.ru за симбиоз человека, флоры и фауны, и вот 18 примеров такого сосуществования.

1. Голубь соорудил гнездо из мусора, который нашел возле химического завода

18 раз, когда природа показала, кто на этой планете хозяин, а кто — гость
© DKSdroppinbeets / reddit

2. Дерево задумало съесть забор

18 раз, когда природа показала, кто на этой планете хозяин, а кто — гость
© pwatapwet / reddit

3. «Муравьи в моем дворе притащили в муравейник огромную гайку и собираются использовать ее в строительстве»

18 раз, когда природа показала, кто на этой планете хозяин, а кто — гость
© jam_rok / reddit

4. Из труб на заброшенной фабрике выросли деревья

18 раз, когда природа показала, кто на этой планете хозяин, а кто — гость
© lorrenzo / reddit

5. Когда-то здесь была дорога

18 раз, когда природа показала, кто на этой планете хозяин, а кто — гость
© Mightnotapply / reddit

6. Корни дерева под асфальтом выглядят как вены под кожей человека

18 раз, когда природа показала, кто на этой планете хозяин, а кто — гость
© concrete_lamp / reddit

7. Оса устроила себе гнездо в ореховой скорлупке

18 раз, когда природа показала, кто на этой планете хозяин, а кто — гость
© Koolbreeze88 / reddit

8. Это дерево протиснулось и выросло из узкой трубы

18 раз, когда природа показала, кто на этой планете хозяин, а кто — гость
© Reudig / reddit

9. Потерянная игрушка Ферби так обросла мхом, что стала похожа на лешего

18 раз, когда природа показала, кто на этой планете хозяин, а кто — гость
© frostwarrior / reddit

10. Кажется, что из трубы идет дым, но на самом деле там выросло дерево

18 раз, когда природа показала, кто на этой планете хозяин, а кто — гость
© jacklledwards / reddit

11. «Я выросла на военно-морской базе в Пуэрто-Рико, которую закрыли в 2004 году. Вот как за это время природа поглотила следы цивилизации»

18 раз, когда природа показала, кто на этой планете хозяин, а кто — гость
© jenpriester / reddit

12. Это дерево не признает запретов и выросло прямо на знаке «Стоп»

18 раз, когда природа показала, кто на этой планете хозяин, а кто — гость
© ezlikeyourmom / reddit

13. Ворота так долго были открыты, что куст разросся вокруг них

18 раз, когда природа показала, кто на этой планете хозяин, а кто — гость
© Swotboy2000 / reddit

14. Это дерево растет с обеих сторон забора

18 раз, когда природа показала, кто на этой планете хозяин, а кто — гость
© BenTenBox / reddit

15. Гигантский кабачок захватил решетку забора

18 раз, когда природа показала, кто на этой планете хозяин, а кто — гость
© Formidable_Faux / reddit

16. Грибы проросли сквозь пол. А главное, как вписываются в интерьер

18 раз, когда природа показала, кто на этой планете хозяин, а кто — гость
© Seandonjuan / reddit

17. Кусок кирпичной стены, неизвестно откуда вырванный, принесло волнами на берег

18 раз, когда природа показала, кто на этой планете хозяин, а кто — гость
© karmaKimeleon / reddit

18. «Сегодня я наблюдал, как черепаха, не обращая на меня внимания, вырыла гнездо и отложила 5 яиц прямо у моего дома»

18 раз, когда природа показала, кто на этой планете хозяин, а кто — гость
© dizzy365izzy / reddit

А вам доводилось видеть, как природа борется с цивилизацией? Кто одерживал верх в этой борьбе?

Фото на превью jenpriester / reddit
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