18 питомцев, которые сначала помещались на ладошке, а теперь им и полкровати мало

Домашние питомцы растут с какой-то космической скоростью. Кажется, будто только вчера хвостатый любимец напоминал комочек шерсти и пугался собственной тени, а теперь эта лошадка носится по всей квартире и едва помещается на диване. А владельцам остается только смотреть с любовью в глазах на это безобразие и делать 1 001 снимок своего песеля или котофея.

Мы в AdMe.ru обожаем наблюдать за тем, как маленькие комочки шерсти превращаются в царственных домашних питомцев.

Прошел какой-то годик

«Подобрали на улице. В первый день он прятался от нас под картонной коробкой. А сейчас это наглый котяра, который считает, что эта кровать — его»

«2,5 года назад досталось нам такое вот чудо, был ему месяц от роду. Говорят, его мама — маламут, но это не точно»

«Отбили котенка у вороны, когда ему было около месяца, лечили, выкармливали из пипетки. Все говорили „не жилец“, а мы вопреки всем живем и здравствуем!»

Они так быстро растут!

«Вот такую лапочку забрал 5 лет назад по объявлению о раздаче котят. Выросла красавица, любящая коробочки»

«Предложили нам совершенно бесплатно взять черного лабрадора. Малыш классный, лапы пухлые, мордаха симпотная. Мы посмотрели и влюбились»

«Это маленькое косолапое чудо кушало на удивление много и росло как на дрожжах. Не получилось из него лабрадора — вырос косматый гималайский медведь».

«Забрали маленькую, грязную, больную котейку. Выросла большая шерстяная кошь»

«От обиженного щенка, который всех боялся, до моей счастливой милой девочки, которая знает, что никто и никогда ее больше не обидит»

Когда сам вырос, а любимая игрушка все та же

Кажется, табуретка уменьшилась

Аляскинский маламут в 3 месяца и в годик

«Подобрали котенка у подъезда летом 2016 года. Вымыли, накормили. Отсыпалось это чудо, наверное, сутки. И вот котенок вырос»

Фото с разницей в 2 года

«Вот такой ее подобрали: одинокой и напуганной, но яростно шипевшей на нашедшую ее в сарае собаку. И вот что получилось спустя 9 месяцев»

«Купили щенка: папа — лабрадор, а мама — метис. Спустя полгода выросла вот такая лошадка»

Колонка явно уменьшилась

С каждым годом все краше и брутальнее