18 питомцев, которые сначала помещались на ладошке, а теперь им и полкровати мало
Домашние питомцы растут с какой-то космической скоростью. Кажется, будто только вчера хвостатый любимец напоминал комочек шерсти и пугался собственной тени, а теперь эта лошадка носится по всей квартире и едва помещается на диване. А владельцам остается только смотреть с любовью в глазах на это безобразие и делать 1 001 снимок своего песеля или котофея.
Мы в AdMe.ru обожаем наблюдать за тем, как маленькие комочки шерсти превращаются в царственных домашних питомцев.
Прошел какой-то годик
«Подобрали на улице. В первый день он прятался от нас под картонной коробкой. А сейчас это наглый котяра, который считает, что эта кровать — его»
«2,5 года назад досталось нам такое вот чудо, был ему месяц от роду. Говорят, его мама — маламут, но это не точно»
«Отбили котенка у вороны, когда ему было около месяца, лечили, выкармливали из пипетки. Все говорили „не жилец“, а мы вопреки всем живем и здравствуем!»
Они так быстро растут!
«Вот такую лапочку забрал 5 лет назад по объявлению о раздаче котят. Выросла красавица, любящая коробочки»
«Предложили нам совершенно бесплатно взять черного лабрадора. Малыш классный, лапы пухлые, мордаха симпотная. Мы посмотрели и влюбились»
«Это маленькое косолапое чудо кушало на удивление много и росло как на дрожжах. Не получилось из него лабрадора — вырос косматый гималайский медведь».
«Забрали маленькую, грязную, больную котейку. Выросла большая шерстяная кошь»
«От обиженного щенка, который всех боялся, до моей счастливой милой девочки, которая знает, что никто и никогда ее больше не обидит»
Когда сам вырос, а любимая игрушка все та же
Кажется, табуретка уменьшилась
Аляскинский маламут в 3 месяца и в годик
«Подобрали котенка у подъезда летом 2016 года. Вымыли, накормили. Отсыпалось это чудо, наверное, сутки. И вот котенок вырос»
Фото с разницей в 2 года
«Вот такой ее подобрали: одинокой и напуганной, но яростно шипевшей на нашедшую ее в сарае собаку. И вот что получилось спустя 9 месяцев»
«Купили щенка: папа — лабрадор, а мама — метис. Спустя полгода выросла вот такая лошадка»
Колонка явно уменьшилась
С каждым годом все краше и брутальнее
А насколько выросли ваши питомцы с того момента, как попали в ваш дом?
Фото на превью ******574 / Pikabu
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