18 домашних животных, которых природа наградила уникальной внешностью
Отчаянные кошатники и собачники скажут вам, что некрасивых четвероногих друзей не бывает. И они будут совершенно правы: каждый отдельно взятый питомец прекрасен по-своему. Однако невозможно отрицать, что среди них есть такие экземпляры, при одном взгляде на которых дух захватывает.
AdMe.ru нашел на просторах сети 18 фото домашних питомцев, доказывающих, что у природы одинаково хорошо развиты как вкус, так и чувство юмора. Каждый из этих красавцев мог бы хоть сейчас податься в модели.
1. «Моя кошка пользуется большой популярностью благодаря подводке вокруг глаз»
2. Это Джакс со своим человеком. Джакс — акита-ину, который из-за нарушенной пигментации наделен такой необычной «маской» на морде
3. Малыши-кудряши
4. Пес с гетерохромией
5. Иметь такой цвет глаз вообще законно?
6. Вот какое трио должно было сыграть в новой версии фильма «Ангелы Чарли»
7. «У моего котенка есть идеальная цифра 5 на шерстке»
8. «Мой пес по кличке Лось здесь выглядит так, словно смотрит с плаката „Разыскивается преступник“»
9. Брутальный котик, чей окрас напоминает скелет
10. Этому песику да в рекламу шампуня
11. Кажется, этот кот может предсказать будущее всего человечества
12. С ксолоитцкуинтли, или мексиканской голой собакой, шутки плохи
13. Двуликая кошка с говорящей кличкой Химера
14. Песик, у которого каждый день бал-маскарад
15. Эта пара могла бы украсить собой обложку любого глянцевого издания
16. «Кажется, мне всучили полярного медведя вместо собаки»
17. Трехцветная кошка с изумрудными глазами и белыми «носочками»
18. Какой-то неправильный, но до невозможности очаровательный далматинец
Бонус: пегий олененок
А как выглядит ваш питомец? Есть ли у него что-то особенное во внешности или в характере?