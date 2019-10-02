18 домашних животных, которых природа наградила уникальной внешностью

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Отчаянные кошатники и собачники скажут вам, что некрасивых четвероногих друзей не бывает. И они будут совершенно правы: каждый отдельно взятый питомец прекрасен по-своему. Однако невозможно отрицать, что среди них есть такие экземпляры, при одном взгляде на которых дух захватывает.

AdMe.ru нашел на просторах сети 18 фото домашних питомцев, доказывающих, что у природы одинаково хорошо развиты как вкус, так и чувство юмора. Каждый из этих красавцев мог бы хоть сейчас податься в модели.

1. «Моя кошка пользуется большой популярностью благодаря подводке вокруг глаз»

2. Это Джакс со своим человеком. Джакс — акита-ину, который из-за нарушенной пигментации наделен такой необычной «маской» на морде

3. Малыши-кудряши

4. Пес с гетерохромией

5. Иметь такой цвет глаз вообще законно?

6. Вот какое трио должно было сыграть в новой версии фильма «Ангелы Чарли»

7. «У моего котенка есть идеальная цифра 5 на шерстке»

8. «Мой пес по кличке Лось здесь выглядит так, словно смотрит с плаката „Разыскивается преступник“»

9. Брутальный котик, чей окрас напоминает скелет

10. Этому песику да в рекламу шампуня

11. Кажется, этот кот может предсказать будущее всего человечества

12. С ксолоитцкуинтли, или мексиканской голой собакой, шутки плохи

13. Двуликая кошка с говорящей кличкой Химера

14. Песик, у которого каждый день бал-маскарад

15. Эта пара могла бы украсить собой обложку любого глянцевого издания

16. «Кажется, мне всучили полярного медведя вместо собаки»

17. Трехцветная кошка с изумрудными глазами и белыми «носочками»

18. Какой-то неправильный, но до невозможности очаровательный далматинец

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