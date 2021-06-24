17 стильных животных, которые по праву заслужили свою славу (и вкусняшки)

Специалисты не запрещают одевать своих питомцев. Главное — приучить их к ношению одежды и выбирать наряды, которые не доставляют им дискомфорта. И тогда комбинезон или курточка будут не только радовать глаз, но и защитят любимца от холода, солнца, дождя и грязи.

Нам в AdMe.ru традиция наряжать кошек и собак кажется не только возможностью сделать веселые фоточки, но и способом выразить свою заботу. В новой статье мы собрали самых ярких питомцев, одевать которых стало для хозяев полноценным хобби.

Джифф Пом

Померанский шпиц Джифф Пом из США — одна из самых популярных собак в Instagram (число его подписчиков превышает 10 млн). Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса, так как умеет быстрее всех собак в мире бегать на двух лапах (и задних, и передних), снялся в клипе Кэти Пэрри и рекламировал такие всемирно известные торговые сети, как Target и Banana Republic.

Заппа

Заппа, самая стильная кошка в Instagram, живет в Роттердаме, Нидерланды. Ее хозяйка Лана обожает моду и посвящает много времени продумыванию нарядов для своей любимицы. Заппа комфортно чувствует себя в одежде, а непринужденностью она, как и все кошки, щедро награждена самой природой.

Даг

Этот обаяшка — мопс Даг. Пес живет в Теннесси, США. Он тоже снимался в клипе у Кэти Перри, а в Instagram у него 3,9 млн поклонников.

Буби Билли

Буби Билли — помесь двух пород: чихуахуа и итальянского грейхаунда. Она известный Instagram-блогер с полным шкафом брендовой одежды и интервью в модных изданиях. Хозяева инфлюэнсерши не раскрывают своих имен и ведут Instagram от имени своей собаки, намекая нам, что к моде не стоит относиться слишком серьезно.

Тедди

Такса по имени Тедди обитает в графстве Дербишир в Англии, где без модного дождевика не обойтись. Но у него есть гардероб для любого сезона, в котором особое внимание уделено головным уборам и солнечным очкам.

Спарклз

Меха, пайетки, стразы, блестки и бусики — это стиль Спарклз. Хозяева именуют ее «дивой», а в своем Instagram она подписана как модель и инфлюэнсер. Судя по фото, Спарклз ведет светский образ жизни, посещая салоны и кафе, но не забывает при этом вести себя как обыкновенная собака.

Поросенок Гамлет

У поросенка Гамлета из Калифорнии солнцезащитных очков больше, чем у самого Элтона Джона. Он отлично чувствует себя в совершенно разных образах и не прочь прогуляться по улице с хозяевами и получить свою долю восхищения.

Невилл Джейкобс

Бультерьер по имени Невилл — пес знаменитого модельера Марка Джейкобса, поэтому одевается с безупречным вкусом. А еще он выпустил автобиографию.

Бодхи

400 тысяч подписчиков следят за тем, как одевается Бодхи из Нью-Йорка — «самый стильный пес в мире». Причем демонстрирует он не собачью, а человеческую одежду!

Долли Потон

Долли Потон — настоящая светская дама в собачьем обличье, которая без стеснения демонстрирует красивую жизнь в своем Instagram-аккаунте. Долли также «ведет» свою собственную колонку в модном журнале и, кажется, весьма довольна своей популярностью.

Ари

У мопса Ари и его хозяйки Майтри из Нью-Йорка гардероб продуман до мелочей, ведь их образы всегда идеально сочетаются друг с другом по цвету и стилю, а гардероб у Ари ничуть не хуже, чем у его владелицы.

Холли

Гаванский бишон Холли — уроженка Нью-Йорка, настоящая собачья Кэрри Брэдшоу: судя по ее Instagram, она обожает светскую жизнь и наряды.

Пико-Пико

Пико-Пико живет в Японии. Хозяйка называет его «самым стильным кроликом в мире» и шьет все его наряды сама.

Тоби

Мальтийская болонка Тоби из Ванкувера, Канада — настоящий джентльмен в очках и с бабочкой. Но иногда он не прочь пошалить и появиться перед подписчиками в другом образе — в шапочке с ушками панды или с панковской прической.

Тей-Ок

Чихуахуа Тей-Ок дружит с кошкой Торой, тоже начинающей Instagram-моделью, и предпочитает яркие принты, очки и шляпы.

Попи

Псу Попи сказочно повезло: девушка по имени Иди Дип из Лос-Анджелеса нашла его на улице и взяла к себе жить. Теперь Попи — настоящий фуд-блогер: вместе с хозяйкой он наряжается в красивую одежду, посещает разные рестораны и пробует изысканные блюда. В Instagram за его жизнью наблюдает больше 4 сотен подпичиков.

Гэри

6 лет назад Гэри был просто несчастным маленьким котенком со сломанным бедром. Его спас парень из Канады по имени Истхэм: он забрал малыша из приюта и превратил в настоящего компаньона по приключениям. Теперь они вместе катаются на лыжах, сплавляются по бурным рекам и покоряют горы. И судя по странице Гэри в Instagram, ему это очень нравится! Как и его почти 400 тыс. подписчиков.

Бонус: Марни

Эту 11-летнюю бродячую собаку-инвалида в приюте прозвали Вонючкой из-за резкого запаха, который появился от жизни на улице. Она плохо видела и слышала, ее голова была наклонена вбок после перенесенного заболевания вестибулярного аппарата, а язык высунут. Хозяйка назвала ее Марни, занялась лечением питомца, а после выложила несколько фото песика в сеть. Собака стала звездой инстаграма, встречалась со знаменитостями и даже «написала» книгу. Марни прожила долгую и счастливую жизнь. Любовь творит чудеса.

А у ваших питомцев большой гардероб?

Внимание: в июне 2021 мы исправили фактические неточности в этой статье.