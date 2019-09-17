17 питомцев, которые точно знают, как порадовать своих хозяев

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Все мы души не чаем в наших питомцах, а они в ответ готовы доказывать нам свою безграничную любовь самыми разными способами. Кто-то поддерживает во время болезни и делится самыми ценными игрушками, которые у него есть. А кому-то, как, например, хорошему мальчику из бонуса в конце статьи, можно смело присудить звание «лучший помощник в саду».

Мы в AdMe.ru не можем спокойно смотреть на этих домашних любимцев и не расплываться в улыбке умиления.

1. «Это Делла. Она знает, что ей нельзя доставать пищалки из игрушек. Но когда это происходит, она стыдливо приносит их нам, чтобы мы могли их выбросить»

2. «Соседская собака всегда приносит мне яблоко, когда я прохожу мимо»

3. Сможете догадаться, какая из собак помогала косить газон?

4. С таким помощником растения никогда не завянут

5. «Это Декстер. Он живет через дорогу от меня. Каждый раз, когда он приходит в гости, он приносит сосновую шишку, которую взял по пути в качестве подарка. У меня их уже 41 штука»

6. «Присцилла притащила мне свою любимую игрушку, чтобы я чувствовала себя лучше, пока болею»

7. «У моего адвоката в офисе есть пит-бульдог. Я была напряжена, и он очень помог»

8. «Она приносит мне свои лакомства, когда думает, что мне грустно»

9. Этот хороший мальчик готов заменить любую Мэри Поппинс

10. «Соседский кот приносит мне халапеньо из моего сада. Он так гордится, хороший котенок»

11. «Когда я проснулся, он принес мне тапочки. Я его этому не учил»

12. «В последнее время я переживал тяжелые времена и остался спать у друзей. Там меня ждала эта застенчивая девочка. Она оставалась со мной всю ночь»

13. «Моя охотница с 18 унциями белых трюфелей, которые она нашла сегодня»

14. «Это старушка Мэгги. Она уже не получает так много внимания, как раньше, но всегда приносит тебе листик. Она просто хочет, чтобы ею гордились»

15. «Собака моего друга подарила мне индюшиное перо во время моего визита»

16. Всегда полезно иметь помощника во время сборки мебели из IKEA

17. «А мой мальчик вместо палок и мячиков принес ₽ 5 000. Люблю его»

Бонус: всем бы такого усердного помощника в саду

Как радуют вас ваши питомцы?