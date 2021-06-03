17 питомцев, чье бешеное обаяние просто сносит с ног

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Домашние животные, кажется, приходят в этот мир, чтобы сделать людей немного добрее и счастливее. Их пушистые лапки сводят нас с ума, на их проступки хочется закрыть глаза, а самые лакомые кусочки легко отдаются на съедение этим космическим очаровашкам.

Мы в AdMe.ru будем постить фотографии питомцев до скончания интернета, потому что ничего милее их еще не придумано.

«Искал своего кота во всех его любимых местах для сна, а нашел в своем новом рюкзаке»

«Котоняня спросила, как выманить Сэма из укрытия. Я сказал ей, что он любит поесть. Она отправила это фото»

«Моя кошка — очень гордая мама»

«Моя сестра 2 часа не могла найти его»

«Котонавт»

Когда ты зол, но все же хочешь внимания

«Сначала я подумал, что это хлеб»

«Люблю»

Нежность... Так легко ею делиться. И так трудно перед ней устоять

«Строгая проверка моих вещей»

Люди такие удобные

«А-а-а... Э-э-э... Привет»

«Я не могу перестать смотреть на эту милую мордочку»

«Пожалуй, я посплю здесь»

Так красиво стоять умеют только кошки

В самый раз

«Если вам не хватало улыбки сегодня, то вот котик моей сестры»