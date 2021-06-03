17 питомцев, чье бешеное обаяние просто сносит с ног
Домашние животные, кажется, приходят в этот мир, чтобы сделать людей немного добрее и счастливее. Их пушистые лапки сводят нас с ума, на их проступки хочется закрыть глаза, а самые лакомые кусочки легко отдаются на съедение этим космическим очаровашкам.
Мы в AdMe.ru будем постить фотографии питомцев до скончания интернета, потому что ничего милее их еще не придумано.
«Искал своего кота во всех его любимых местах для сна, а нашел в своем новом рюкзаке»
«Котоняня спросила, как выманить Сэма из укрытия. Я сказал ей, что он любит поесть. Она отправила это фото»
«Моя кошка — очень гордая мама»
«Моя сестра 2 часа не могла найти его»
«Котонавт»
Когда ты зол, но все же хочешь внимания
«Сначала я подумал, что это хлеб»
«Люблю»
Нежность... Так легко ею делиться. И так трудно перед ней устоять
«Строгая проверка моих вещей»
Люди такие удобные
«А-а-а... Э-э-э... Привет»
«Я не могу перестать смотреть на эту милую мордочку»
«Пожалуй, я посплю здесь»
Так красиво стоять умеют только кошки
В самый раз
«Если вам не хватало улыбки сегодня, то вот котик моей сестры»
Поделитесь и вы фотографией своего пушистого очаровашки.
Фото на превью philawsostef / Twitter
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