17 пушистиков, которых срочно нужно отправить в сервисный центр на ремонт
Как известно, у большинства представителей животного мира, кроме инстинктов и повадок, есть свой определенный уровень интеллекта. И многие владельцы тех же кошек и собак не раз могли столкнуться с их сообразительностью и хитростью. Но иногда что-то идет не так — то ли сигнал с космосом теряется, то ли активизируется какой-то особый отдел мозга у питомцев — и наши любимцы начинают вести себя странно и очень уморительно.
Мы в AdMe.ru тоже не раз хохотали до слез над своими пушистиками и поэтому не успевали заснять эти моменты. А вот пользователи сети, превозмогая смех, смогли запечатлеть результаты сбоя настроек домашних любимцев.
«Моя собака пока не разобралась, как нужно сидеть в машине без своей лежанки»
«Именно так и сидят нормальные коты»
«Он обожает улыбаться, и неважно, в какой позе»
Либо кот очень рад новой коробочке, либо...
«Она играла все утро и, пока умывалась, уснула вот так»
«Моя собака иногда имитирует наш пылесос и сидит рядом с ним якобы тоже на зарядке»
«Ммм, какой вкусный стул»
Когда не справился с управлением
«Моя кошка настолько любит свое одеялко, что накрывается им и так и ходит»
«Кто знает, что это за птица?»
«Регги обожает ковры»
«Ну что с тобой не так-то?»
Тут так много странного, что пора звать Малдера и Скалли
«Я клянусь, иногда Мими перестает быть кошкой»
«Нашего кота Клесса очень смутил новый стеклянный стол»
«Мне кажется, у Чеддера таки слетели все настройки»
Тут сам черт ногу сломит — где у кота что находится
А какая самая последняя ситуация, когда у любимца произошел сбой, вспоминается вам?
Фото на превью LudumLux / reddit