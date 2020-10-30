17 пушистиков, которых срочно нужно отправить в сервисный центр на ремонт

Как известно, у большинства представителей животного мира, кроме инстинктов и повадок, есть свой определенный уровень интеллекта. И многие владельцы тех же кошек и собак не раз могли столкнуться с их сообразительностью и хитростью. Но иногда что-то идет не так — то ли сигнал с космосом теряется, то ли активизируется какой-то особый отдел мозга у питомцев — и наши любимцы начинают вести себя странно и очень уморительно.

Мы в AdMe.ru тоже не раз хохотали до слез над своими пушистиками и поэтому не успевали заснять эти моменты. А вот пользователи сети, превозмогая смех, смогли запечатлеть результаты сбоя настроек домашних любимцев.

«Моя собака пока не разобралась, как нужно сидеть в машине без своей лежанки»

«Именно так и сидят нормальные коты»

«Он обожает улыбаться, и неважно, в какой позе»

Либо кот очень рад новой коробочке, либо...

«Она играла все утро и, пока умывалась, уснула вот так»

«Моя собака иногда имитирует наш пылесос и сидит рядом с ним якобы тоже на зарядке»

«Ммм, какой вкусный стул»

Когда не справился с управлением

«Моя кошка настолько любит свое одеялко, что накрывается им и так и ходит»

«Кто знает, что это за птица?»

«Регги обожает ковры»

«Ну что с тобой не так-то?»

Тут так много странного, что пора звать Малдера и Скалли

«Я клянусь, иногда Мими перестает быть кошкой»

«Нашего кота Клесса очень смутил новый стеклянный стол»

«Мне кажется, у Чеддера таки слетели все настройки»

Тут сам черт ногу сломит — где у кота что находится