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17 пушистиков, которых срочно нужно отправить в сервисный центр на ремонт

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Как известно, у большинства представителей животного мира, кроме инстинктов и повадок, есть свой определенный уровень интеллекта. И многие владельцы тех же кошек и собак не раз могли столкнуться с их сообразительностью и хитростью. Но иногда что-то идет не так — то ли сигнал с космосом теряется, то ли активизируется какой-то особый отдел мозга у питомцев — и наши любимцы начинают вести себя странно и очень уморительно.

Мы в AdMe.ru тоже не раз хохотали до слез над своими пушистиками и поэтому не успевали заснять эти моменты. А вот пользователи сети, превозмогая смех, смогли запечатлеть результаты сбоя настроек домашних любимцев.

«Моя собака пока не разобралась, как нужно сидеть в машине без своей лежанки»

© alstraka / reddit

«Именно так и сидят нормальные коты»

© animrast / reddit

«Он обожает улыбаться, и неважно, в какой позе»

© joe-welly / reddit

Либо кот очень рад новой коробочке, либо...

© overdue_panic / reddit

«Она играла все утро и, пока умывалась, уснула вот так»

© oKoen / reddit

«Моя собака иногда имитирует наш пылесос и сидит рядом с ним якобы тоже на зарядке»

© LudumLux / reddit

«Ммм, какой вкусный стул»

© Mittens_4_Ur_Kittens / reddit

Когда не справился с управлением

© Sch3bang / reddit

«Моя кошка настолько любит свое одеялко, что накрывается им и так и ходит»

© ChiknMan7 / reddit

«Кто знает, что это за птица?»

© easypeasylemonbeasty / reddit

«Регги обожает ковры»

© nugmuff / reddit

«Ну что с тобой не так-то?»

© meister2a / reddit

Тут так много странного, что пора звать Малдера и Скалли

© memezzer / reddit

«Я клянусь, иногда Мими перестает быть кошкой»

© SuccMyCheeks123 / reddit

«Нашего кота Клесса очень смутил новый стеклянный стол»

© SakuraEve / reddit

«Мне кажется, у Чеддера таки слетели все настройки»

© DarkDoctor970 / reddit

Тут сам черт ногу сломит — где у кота что находится

© indyandzoe206 / reddit

А какая самая последняя ситуация, когда у любимца произошел сбой, вспоминается вам?

Фото на превью LudumLux / reddit
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