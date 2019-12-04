17 чемпионов по милоте, которые готовы посоперничать с котиками за 1-е место

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Не всех зверей из нашей подборки можно держать дома, но восхититься точно можно всеми. И если вы думали, что гиены или опоссумы не бывают такими же няшными, как котики, то мы докажем вам, что вы ошибаетесь.

Мы в AdMe.ru давно отдали свои сердца котанам и собакенам, но решили отыскать и других животных, заслуживающих нашей любви, ведь милоты много не бывает. А в конце статьи вас ждет самый мимимишный бонус на свете.

1. Гиены: безжалостные сверххищники, которые сотни тысяч лет находятся на вершине пищевой цепи. Тоже гиены:

2. Мармозетка — обезьянка, которая дорастает лишь до 15 см

3. Этот уютный пухляш — луговая собачка из североамериканских прерий

4. По размеру кальмар-поросенок не больше 10 см, а еще он светится

5. Киви не умеет летать, зато умеет влюблять в себя с первого взгляда

6. Во Вьетнаме обнаружены чепрачные оленьки — олени размером с кошку, которые 30 лет считались вымершими

7. Новорожденные черепашки

8. Паук-скакунчик — тот случай, когда хочется взять паука на ручки и придумать ему имя

9. А это Луис, летучая лисица

10. «Я и мой новый друг — барашек Марвин»

11. Большеухая лисица, а зачем тебе такие большие уши (и 48 зубов)?

12. Оззи — ласка, которая любит играть

13. Малыши-аксолотли

14. Даже не знаем, кто из этой дружной парочки победил бы в соревновании по милоте

15. Умору спасли со зверофермы. Теперь она живет с любящей хозяйкой и у нее есть свой инстаграм-аккаунт «Соболь, не ставший шубой»

16. Опоссум Клементина напоминает, что ВСЕ животные умеют любить и нуждаются в любви

17. Ну и напоследок просто попка шмеля

Бонус: малыш Йода, герой сериала «Мандалорец», — новый любимец соцсетей

Какого питомца вы бы выбрали, если бы можно было держать дома любых животных?