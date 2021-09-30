17 человек, которые ни за что не дадут в обиду своих пушистых сладких пирожочков

Прежде чем завести питомца, нужно четко взвесить все за и против. Ведь для некоторых домашние любимцы становятся практически детьми. И тогда уж точно нельзя будет обойтись без навыков воспитания, чувства юмора и готовности не только играть и гулять с пушистиком, но иногда и защищать его. От злого соседа, грома с молнией или обидного комментария незнакомца.

Мы в AdMe.ru тоже считаем, что животным нужна забота, и разделяем готовность героев нашей фотоподборки всегда прийти им на помощь.

«Когда я работала, подошла дама и попросила нас с подругой подержать ее щенка, пока она будет ходить по магазинам»

«Щенку было очень страшно оставаться одному».

«Нашла этого мальчика во время отпуска на Кипре»

«Мы сразу подружились. А после того как выяснила у местных, что у него нет владельца, я его приютила. Собираюсь отвезти домой после обследования».



«Мой парень ненавидел мою кошечку, да и вообще всех кошек. Он велел выбирать: или он, или кошка»

«Ну-ну... Я 100 % выбираю свою кошку».

«Поехали за котенком. Женщина, которая занимается спасением животных, сказала, что у них только что появилась черная кошка»

«13-летнюю кошку никто не хотел брать из приюта, потому что она „обыкновенная“. Поэтому я сказал: „Я возьму и ее“. Через неделю, когда котенок был готов к переезду, я приехал за ним. Но его братик заплакал. Поэтому я взял всех троих».

«Мой друг сказал, что моя кошка некрасивая. Разве она некрасива?»

«Братья, которых мы спасли после урагана „Ида“»

«Наша собака боится фейерверков, поэтому мы соорудили ей убежище под столом»

«Его владелец отказался от него пару месяцев назад»

«Когда мы взяли Элвиса, он был очень встревожен, напуган и агрессивен. Сегодня он в безопасности, счастлив и вечно выпрашивает еду».

«Мой лучший друг никогда раньше не летал на самолете. Я думал, он испугается. Но ему понравилось»

И ты даже уступил место у окна своему лучшему другу? Вот это преданность! © FlOoRiSlAvAa / Reddit

«Этого щенка я выкармливала с рук целый месяц. Смотрите, он улыбается»

«Я третий и последний владелец Хулито. От него отказывались дважды. Мы вместе уже почти 2 года»

Этому большому ребенку всего 3 месяца. Она боится грозы

«История со счастливым концом. У меня во дворе был кот. Обыкновенный, ничем не примечательный»

«Мы с женой кормили его, но в какой-то момент решили найти ему дом. В конце концов мы так к нему привыкли, что теперь он живет у нас вместе с другими кошками».

«Мы спасли нашего Бегемота 3 года назад. Через месяц муж принес домой котенка, которого вытащил из-под капота автомобиля на стоянке продуктового магазина»

«Мы договорились отдать его. Однако у нашего Бегемота были другие планы. Это они сегодня».

«Моя жена говорит, что стыдно коту есть таким образом. Но это единственное место, откуда собаки не украдут всю его еду»

«Это Стелла (слева). Около 6 лет назад ее выбросили из машины перед домом друзей. Фото справа — Артуа. Его мы нашли в лесу. Они мои лучшие друзья»

«Я просто хотел поделиться фотографией своего мальчика с дедушкой, который говорил: „Я не хочу, чтобы он был в доме“»