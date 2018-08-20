16 лечебных фото, которые вмиг избавят от плохого настроения (Проверено на пессимистах)

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Животные делают людей счастливее и здоровее, и это подтверждается не только нашими ощущениями, но и научными исследованиями. Эти ушки, лапки и любопытные морды — наше главное лекарство от грусти, проблем и серых понедельников. Посмотрите на кота-ангела, пса — полноправного участника свадьбы и идеальный круг из котят, и убедитесь сами.

AdMe.ru собрал фотографии, которые гарантированно улучшают настроение — готовьте весь свой запас умиления.

Идеальный котокруг

«Хелло, дамы»

«А вот и мое секретное оружие. Умиляйся»

Этот щенок — будущая собака-поводырь. Это его первый тренинг

«Может, не пойдешь сегодня на работу?»

«Встретил в поезде вот такого попутчика»

Кому бесплатные обнимашки?

Инь и ян

Это же самая милая мордаха в мире!

Когда мечтаешь завести себе хозяина

Так выглядит любовь

У нее есть любимая игрушка, с которой она спит

Ангел обыкновенный

«Лучшее фото, которое я когда-либо делал»

«Вчера я женился. Я хотел, чтобы моя собака тоже была запечатлена на свадебных снимках. Фотограф выполнил мою просьбу»