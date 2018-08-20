16 лечебных фото, которые вмиг избавят от плохого настроения (Проверено на пессимистах)
Животные делают людей счастливее и здоровее, и это подтверждается не только нашими ощущениями, но и научными исследованиями. Эти ушки, лапки и любопытные морды — наше главное лекарство от грусти, проблем и серых понедельников. Посмотрите на кота-ангела, пса — полноправного участника свадьбы и идеальный круг из котят, и убедитесь сами.
AdMe.ru собрал фотографии, которые гарантированно улучшают настроение — готовьте весь свой запас умиления.
Идеальный котокруг
«Хелло, дамы»
«А вот и мое секретное оружие. Умиляйся»
Этот щенок — будущая собака-поводырь. Это его первый тренинг
«Может, не пойдешь сегодня на работу?»
«Встретил в поезде вот такого попутчика»
Кому бесплатные обнимашки?
Инь и ян
Это же самая милая мордаха в мире!
Когда мечтаешь завести себе хозяина
Так выглядит любовь
У нее есть любимая игрушка, с которой она спит
Ангел обыкновенный
«Лучшее фото, которое я когда-либо делал»
«Вчера я женился. Я хотел, чтобы моя собака тоже была запечатлена на свадебных снимках. Фотограф выполнил мою просьбу»
«Он любит ее так же сильно, как и я»
Фото на превью icant-chooseone / Reddit, allybishop / Reddit