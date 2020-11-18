16 хозяев, которые нашли особый подход к своим любимцам

Домашние питомцы способны на более глубокие отношения с человеком, чем мы привыкли думать. Например, собаки склонны избегать людей, которые плохо относятся к их хозяевам, прекрасно понимают наши эмоции и вполне могут смотреть с нами передачи по телевизору. Интуитивно понимая это, некоторые владельцы кошек и песиков становятся со своими питомцами по-настоящему близки.

AdMe.ru пролистал интернет в поисках людей, которые вышли на новый уровень отношений со своими любимцами. И их кадры нас покорили.

«Так моя мама готовит со своим щенком. И я даже не знаю, кому из них это нравится больше»

«После операции собака боялась своего защитного воротника. Но мама нашла решение этой проблемы»

«Папа дал ей табурет, чтобы она могла смотреть в окно»

«Дедушка согласился присмотреть за кошкой, но не хотел пускать ее в дом. Но уже спустя 2 недели он вместе с ней обедал за столом и кошка окончательно поселилась у него»

«Мои питомцы настолько привыкли, что я ложусь подремать в 3 часа, что, если меня нет к этому времени, они ложатся, не дожидаясь меня»

«Папа не хотел заводить никаких животных в доме, а теперь у них одинаковые свитера»

«Заказал плед с фотографией нашей кошки. Кажется, он пришелся ей по душе»

«Если собака боится фейерверков, обрежьте носок с двух сторон и наденьте ей на голову, так, чтобы не было слишком плотно. Собаке кажется, что ее обнимают, и она расслабляется»

«Хьюберт привык, что мы его накрываем одеялом. Он ни за что не уснет и будет скулить, пока не добьется своего»

«Мой обычно недовольный папа держит кота, чтобы последнему было удобнее смотреть в окно»

«Когда я работаю в саду, этот похожий на пантеру кот составляет мне компанию. Не имею даже представления, где он живет, но люблю его»

«Свекровь связала для моей кошки диванчик»

«Папа наслаждается теплом осеннего костра вместе со своим котом»

«Превратил шкаф в уютное место для кошки»

«Чтобы кошка не укладывалась спать на клавиатуре, пришлось поставить лампу, которая излучает тепло»

«Мама встретила на прогулке фермера. Он так держал свою собаку, когда появлялась машина или другой пес»