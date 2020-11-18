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16 хозяев, которые нашли особый подход к своим любимцам

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Домашние питомцы способны на более глубокие отношения с человеком, чем мы привыкли думать. Например, собаки склонны избегать людей, которые плохо относятся к их хозяевам, прекрасно понимают наши эмоции и вполне могут смотреть с нами передачи по телевизору. Интуитивно понимая это, некоторые владельцы кошек и песиков становятся со своими питомцами по-настоящему близки.

AdMe.ru пролистал интернет в поисках людей, которые вышли на новый уровень отношений со своими любимцами. И их кадры нас покорили.

«Так моя мама готовит со своим щенком. И я даже не знаю, кому из них это нравится больше»

© Iamthehamburgler / Reddit

«После операции собака боялась своего защитного воротника. Но мама нашла решение этой проблемы»

© hellomydarling78 / Reddit

«Папа дал ей табурет, чтобы она могла смотреть в окно»

© em-to-the-jay / Reddit

«Дедушка согласился присмотреть за кошкой, но не хотел пускать ее в дом. Но уже спустя 2 недели он вместе с ней обедал за столом и кошка окончательно поселилась у него»

© arusticpumpkin / Reddit

«Мои питомцы настолько привыкли, что я ложусь подремать в 3 часа, что, если меня нет к этому времени, они ложатся, не дожидаясь меня»

© speedycat2014 / Reddit

«Папа не хотел заводить никаких животных в доме, а теперь у них одинаковые свитера»

© Purple_Panda_1 / Reddit

«Заказал плед с фотографией нашей кошки. Кажется, он пришелся ей по душе»

© lalasaurusrex1 / Imgur

«Если собака боится фейерверков, обрежьте носок с двух сторон и наденьте ей на голову, так, чтобы не было слишком плотно. Собаке кажется, что ее обнимают, и она расслабляется»

© Caitlin Miller / Facebook

«Хьюберт привык, что мы его накрываем одеялом. Он ни за что не уснет и будет скулить, пока не добьется своего»

© Unknown / Imgur

«Мой обычно недовольный папа держит кота, чтобы последнему было удобнее смотреть в окно»

© EricSaysHey / Reddit

«Когда я работаю в саду, этот похожий на пантеру кот составляет мне компанию. Не имею даже представления, где он живет, но люблю его»

© AbsoluteQi / Reddit

«Свекровь связала для моей кошки диванчик»

© chewmynails / Reddit

«Папа наслаждается теплом осеннего костра вместе со своим котом»

© kerrycooper / Reddit

«Превратил шкаф в уютное место для кошки»

© GardinerAndrew / Reddit

«Чтобы кошка не укладывалась спать на клавиатуре, пришлось поставить лампу, которая излучает тепло»

© Unknown / Imgur

«Мама встретила на прогулке фермера. Он так держал свою собаку, когда появлялась машина или другой пес»

© sarahrmoran / Twitter

Как вы уживаетесь с вашими домашними любимцами? Будем рады, если вы покажете их симпатичные мордашки нам и нашим читателям.

Фото на превью sarahrmoran / Twitter
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