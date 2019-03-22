16 фото волкопсов, после которых хочется срочно завести большую собаку

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Щенков, рождающихся в результате скрещивания волка и домашней собаки, называют волкособами или же волкопсами. Комбинация генов в этом случае получается такая, что, с одной стороны, эти животные легко поддаются дрессировке, с другой — могут быть агрессивны и опасны. Но в любом случае есть много примеров, когда волкопес и человек жили вместе и становились лучшими друзьями.

AdMе.ru собрал несколько фактов об этой породе, чтобы вы могли получше узнать волкопсов.

1. Волкопсы очень бдительны

2. Их характер зависит от породы волка и одомашненной собаки, которые были родителями

3. Но дрессировку нужно начинать уже спустя 2 недели после рождения щенка

4. Волкопсы очень добрые и любят внимание

5. А еще они очень преданы человеку

6. И любят обниматься

7. У них огромное количество энергии

8. Им нравится общаться с другими животными (особенно с теми, которые близки к их размерам)

9. Человек для волкопсов — полноправный член волчьей стаи

10. Но в любом случае за ними лучше присматривать и не оставлять с маленькими детьми

11. Волкопсы беспрекословно выполняют команды хозяина

12. У них невероятно чувствительное обоняние и острое зрение

13. Окончательно взрослеют волкопсы только к 3 годам

14. Взрослые особи весят до 70 кг

15. Волкопсы любят природу, поэтому не могут жить в квартире

16. Они живут в среднем 15–18 лет