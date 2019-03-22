16 фото волкопсов, после которых хочется срочно завести большую собаку
Щенков, рождающихся в результате скрещивания волка и домашней собаки, называют волкособами или же волкопсами. Комбинация генов в этом случае получается такая, что, с одной стороны, эти животные легко поддаются дрессировке, с другой — могут быть агрессивны и опасны. Но в любом случае есть много примеров, когда волкопес и человек жили вместе и становились лучшими друзьями.
AdMе.ru собрал несколько фактов об этой породе, чтобы вы могли получше узнать волкопсов.
1. Волкопсы очень бдительны
2. Их характер зависит от породы волка и одомашненной собаки, которые были родителями
3. Но дрессировку нужно начинать уже спустя 2 недели после рождения щенка
4. Волкопсы очень добрые и любят внимание
5. А еще они очень преданы человеку
6. И любят обниматься
7. У них огромное количество энергии
8. Им нравится общаться с другими животными (особенно с теми, которые близки к их размерам)
9. Человек для волкопсов — полноправный член волчьей стаи
10. Но в любом случае за ними лучше присматривать и не оставлять с маленькими детьми
11. Волкопсы беспрекословно выполняют команды хозяина
12. У них невероятно чувствительное обоняние и острое зрение
13. Окончательно взрослеют волкопсы только к 3 годам
14. Взрослые особи весят до 70 кг
15. Волкопсы любят природу, поэтому не могут жить в квартире
16. Они живут в среднем 15–18 лет
Понравились ли вам фото? Все еще думаете, что эта порода опасна? Расскажите нам в комментариях.
Фото на превью Proteon / reddit, Prostoilogin / pikabu