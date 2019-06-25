15+ животных, которые решили не противостоять трудностям, а противолежать

46 2

45

10.1k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Проблемы идут с нами рука об руку на протяжении всей жизни, и мы по-разному с ними справляемся. Но у каждого из нас бывают такие моменты, когда не хочется ничего решать, а хочется лишь плыть по течению, и будь что будет. Сегодняшние фотографии как раз о таких животных, которые были сильными, но однажды просто устали.

Мы в AdMe.ru не перестаем находить сходства между людьми и животными, и в этой подборке фотографий братьев наших меньших вы наверняка увидите себя.

Я справлюсь. У меня есть я

Все мамы поймут

В любой непонятной ситуации ложитесь спать

Двое против одного. Лучше пока побыть милым песиком

Подтолкни меня еще чуть-чуть

«Я пока тут повишу. Обед немного рассосется, и я буду свободен»

Если вы не хотите никуда ехать, усните на коробке передач

Иногда сложно противостоять грузу навалившихся проблем

Особенно если этот навалившийся груз — твой друг

Я не застрял, я так и планировал

Когда не получается устоять перед натиском большой любви

До кухни осталось еще 99 %

Если вам не нравится то, что происходит вокруг, может, стоит просто повернуть голову в другую сторону

Главное, уметь делать вид, что все под контролем

Или, если вы уже попали в переделку, взглядом попросить о помощи

Если не получается двигаться к цели, надо хотя бы спать в ее направлении

Главное, ко всем трудностям подходить с улыбкой

А как ваши питомцы справляются с трудностями? Поделитесь их фотографиями в комментариях.