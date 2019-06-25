15+ животных, которые решили не противостоять трудностям, а противолежать
Проблемы идут с нами рука об руку на протяжении всей жизни, и мы по-разному с ними справляемся. Но у каждого из нас бывают такие моменты, когда не хочется ничего решать, а хочется лишь плыть по течению, и будь что будет. Сегодняшние фотографии как раз о таких животных, которые были сильными, но однажды просто устали.
Мы в AdMe.ru не перестаем находить сходства между людьми и животными, и в этой подборке фотографий братьев наших меньших вы наверняка увидите себя.
Я справлюсь. У меня есть я
Все мамы поймут
В любой непонятной ситуации ложитесь спать
Двое против одного. Лучше пока побыть милым песиком
Подтолкни меня еще чуть-чуть
«Я пока тут повишу. Обед немного рассосется, и я буду свободен»
Если вы не хотите никуда ехать, усните на коробке передач
Иногда сложно противостоять грузу навалившихся проблем
Особенно если этот навалившийся груз — твой друг
Я не застрял, я так и планировал
Когда не получается устоять перед натиском большой любви
До кухни осталось еще 99 %
Если вам не нравится то, что происходит вокруг, может, стоит просто повернуть голову в другую сторону
Главное, уметь делать вид, что все под контролем
Или, если вы уже попали в переделку, взглядом попросить о помощи
Если не получается двигаться к цели, надо хотя бы спать в ее направлении
Главное, ко всем трудностям подходить с улыбкой
А как ваши питомцы справляются с трудностями? Поделитесь их фотографиями в комментариях.
Фото на превью RicardusAlpert / reddit