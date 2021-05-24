15+ котиков, которые чуть-чуть помогли судьбе найти для них правильного человека

Животные каким-то магическим образом умеют определять, что человек перед ними хороший и ему можно довериться. Иначе как объяснить, что они иногда сами находят того, кто будет любить их, кормить и никогда не оставит? И почему-то кажется, что у котиков в этом плане интуиция особенно развитая.

Мы в AdMe.ru готовы доказать это фото и историями пользователей сети, к которым однажды пришли их пушистики и деликатно промурлыкали: «Ну привет. Я теперь буду жить с тобой». А в бонусе вас ждет доказательство того, о чем мы знали уже очень давно: если вы предназначены котику судьбой, она непременно сведет вас вместе.

«К нам в дом вбежали 2 кошки с улицы. Прежде чем мы смогли попасть с ними к ветеринару, случилось вот что»

«Я приютил бездомного кота. По ночам к нему стал наведываться его брат. У меня действительно не было других вариантов»

«Этот малыш прибился к нам на отдыхе в Хорватии. Вернулись домой, я спать не могла. Через 5 дней поехала за ним — думала, не найду»

«А он меня ждал у двери, хотя там уже никого не было. Услышал метров за 200 мои шаги и рванул ко мне, сразу на руки. Теперь живет с нами. Вот в такое чудо через 1,5 месяца превратился».

«Сначала она была бездомной, а потом в течение многих лет жила на нашем заднем дворе. Но в прошлом году она наконец решила сдаться и заселилась к нам»

«Пищал на всю улицу так, что охрип, и до сих пор не умеет правильно мяукать. Увидел меня, подбежал и замурлыкал так громко... Что ж, теперь это мой кот»

«Пыталась уговорить мужа завести вторую кошку, а он был не в восторге от этой идеи. Потом мы отправились в поход, и этот красавчик пришел и пробыл с нами всю ночь»

«Когда владелец кемпинга сказал, что он бродячий и болтается здесь уже несколько месяцев, я сразу поняла, что он поедет с нами домой. Познакомьтесь с Руфусом».

«Эта пушистая красотка пришла к нам в 30-градусный мороз, села на забор и держала оборону против 2 лаявших на нее собак»

«Видимо, решив, что это ее последнее пристанище, она просидела вот так около 4 часов, испепеляя взглядом и собак, и их хозяев. За упорство была незамедлительно принята в семью».

«17 лет назад его подкинули в детский сад, куда ходила наша дочка. У нас уже было 3 кота в двухкомнатной квартире. Мы не планировали 4-го»

«Но каждое утро он бросался мне в ноги, когда приводила дочку в сад. Через 5 дней я сдалась. Взяли к себе, назвали Морис. Души в нем не чаем».

«Моего дедушки не стало 6 дней назад. Буквально на следующий день этот бездомный кот словно из ниоткуда появился в его доме и так и остался»

«Этот малыш шел за нами, когда мы выгуливали 2 больших собак. С именем для него мы пока не определились»

«Он запрыгнул в мой грузовик, когда я был на работе, и съел мой сэндвич. Что ж, теперь у меня есть еще один кот»

«У знакомых в деревне родились кролики, и нас пригласили посмотреть. Мы поехали. Во дворе бегали недавно появившиеся котята, и я взяла одного погладить»

«Он заполз ко мне на плечо и все 2 часа, что мы там были, спал. Уходя, я сказала: „И что с ним делать? Приклеился же“. Все: „Придется взять с собой“. И вот прошло уже лет 18. Он живет с нами, домашний, не знает, что такое улица. Признает только меня, а когда у нас бывают гости, он даже ни к кому не подходит».

«Это Толстопуз. Появился в нашем дворе сам. У соседей кошка пушистая — наверное, ее детеныш. Он вошел в дом, поел, осмотрелся, поспал, вечером ушел»

«А утром пришел и остался у нас навсегда. Я первую неделю ждала, думала, может, соседи будут искать, но нет, видимо, был не нужен».

«Бродячая кошка шла за нами домой. Что ж, как нам ее назвать?»

«Моя Мира прождала меня на улице, не сходя с места, часов 5»

«Я шел в гости и увидел кошку, сидевшую посередине пешеходной дорожки. Она мне приглянулась, я сказал ей: „Дождешься — поедем ко мне домой“. Она дождалась».

«Он прошел за мной почти километр по улицам с оживленным движением. Другие мои кошки пока его решительно не принимают, но я его все равно люблю»

«Мой Степаша сам выбрал меня, когда я пришла к подруге в гости. Влез на руки — и все. Вот уже 9 лет мы вместе»

«Оба подобрашки. Рыжий кинулся в ноги моему песелю с криком: „Меня-я-я, мя-я-я-яу, возьмите...“ А второй через год сел под нашу машину и не захотел уходить»

Бонус: история о том, что котики предначертаны нам судьбой. Сколько бы их ни было

Шла с работы, болтала по телефону. Подошла к дому, села на качели, чтобы договорить. Через несколько минут чувствую, как по ноге что-то ползет и когтями в новые, первый раз надетые чулки впивается. Так появился Сэр Вальтер (кот). Через год примерно муж возвращался с работы, и ему под ноги блохи «вынесли» мелкого котенка. Разумеется, его назвали Айвенго. Еще через пару лет гуляли в музее под открытым небом. Там стояла коробка с котятами, и нам сказали, что если котеночка забрать, то разрешат забраться на любые экспонаты. Так в доме появилась Варежка. С нынешним котом, Барсуком, мы познакомились, когда ездили на рыбалку. Когда уезжали обратно, спросили, поедет ли он с нами, и он согласился. А в этом году мне приспичило завести еще одного кота. Волонтерка из приюта привезла мне вязанку котишек на выбор, Мурашка нагло заявила, что останется здесь. И осталась. © squirrel / AdMe