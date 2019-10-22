15 фактов о животных, которые каждый из нас хотел бы узнать еще в школе

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В мире существует почти 9 млн видов животных, которые поражают своим разнообразием и неповторимостью. Некоторые из них не на шутку опасны, другие невероятно милы, а третьи так сильно похожи на нас. Всех их объединяет одно: они никогда не перестанут удивлять нас.