15 фактов из жизни Стива Ирвина, который смело таскал крокодилов за хвост, но боялся попугаев

Однажды на рыбалке с отцом Стив поймал на удочку необычную черепаху. Когда фотографии рептилии увидел специалист, то сказал, что это черепаха нового, ранее необнаруженного вида. Ее назвали Elseya irwini (черепаха Ирвина).

Терри, будущая жена Стива, увидела натуралиста на одном из его представлений. Это была любовь с первого взгляда. Уже через 4 месяца пара обручилась.

Даже в медовый месяц супруги не оставили своего увлечения. Первый выпуск той самой передачи «Охотник на крокодилов» был записан именно в этот светлый период их жизни.

Но съемки все же прерывались, если на то была уважительная причина. Работая над очередным выпуском передачи на берегах Мексики, Стив и его команда получили сигнал SOS от двух дайверов. Они тут же отправились на помощь, но, к сожалению, спасти удалось лишь одного из них.