15 фактов из жизни Стива Ирвина, который смело таскал крокодилов за хвост, но боялся попугаев
22 февраля могло бы исполниться 58 лет знаменитому натуралисту и смельчаку Стиву Ирвину. Только он мог так искренне восхищаться животными, к которым любой другой человек и на пушечный выстрел не подошел бы. Но именно за это Стива любят и помнят до сих пор миллионы людей по всему миру.
Коллектив AdMe.ru скучает по харизматичному любителю природы и в дань уважения к нему решил вспомнить наиболее увлекательные факты из его биографии.
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Когда Ирвин был совсем маленьким, его семья переехала в Бирву, недалеко от Квинсленда в Австралии, чтобы открыть парк рептилий. Через много лет Стив сам стал его владельцем и существенно расширил его границы и возможности. Сейчас место называется Австралийский зоопарк и он известен во всем мире.
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Стив с детства был окружен рептилиями и тянулся к ним. Уже на 6-й день рождения отец подарил ему 4-метрового питона. А своего первого крокодила он поймал в 9 лет (под присмотром отца, разумеется).
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В юности Стив поймал более 100 крокодилов, когда работал волонтером в Квинсленде. После отлова их помещали в тот самый семейный парк, где выхаживали и создавали комфортные условия для жизни и сохранения популяции.
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Однажды на рыбалке с отцом Стив поймал на удочку необычную черепаху. Когда фотографии рептилии увидел специалист, то сказал, что это черепаха нового, ранее необнаруженного вида. Ее назвали Elseya irwini (черепаха Ирвина).
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Терри, будущая жена Стива, увидела натуралиста на одном из его представлений. Это была любовь с первого взгляда. Уже через 4 месяца пара обручилась.
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Даже в медовый месяц супруги не оставили своего увлечения. Первый выпуск той самой передачи «Охотник на крокодилов» был записан именно в этот светлый период их жизни.
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Но съемки все же прерывались, если на то была уважительная причина. Работая над очередным выпуском передачи на берегах Мексики, Стив и его команда получили сигнал SOS от двух дайверов. Они тут же отправились на помощь, но, к сожалению, спасти удалось лишь одного из них.
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Он держал на своих руках самых опасных животных мира, но очень боялся... попугаев. По какой-то причине именно эти птицы постоянно нападали на Ирвина, а однажды даже чуть не лишили его носа.
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Как-то раз Стив не на шутку возмутил общественность. Во время одного из своих представлений он одной рукой кормил 4-метрового крокодила, а в другой держал своего месячного сына Роба. Затем и вовсе посадил малыша неподалеку от опасного хищника. Свидетели посчитали поступок натуралиста безрассудным, но Стив ответил, что ситуация находилась под контролем и он бы никогда не допустил, чтобы его ребенок пострадал.
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Свою дочь, Бинди Сью Ирвин, Стив назвал в честь крокодила и семейной собаки.
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От крокодилицы Бинди и ее «супруга», к слову, чуть не погиб лучший друг Стива Уэс Маннион. Во время наводнения Уэс был в клетке с рептилиями и одна из них накинулась на него. К счастью, на место быстро подоспел Стив и помог Уэсу освободиться. Но бесследно история для последнего не прошла: лечение ран заняло несколько недель.
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За свои средства Ирвин выкупил большие участки земли в Австралии, Фиджи, Вануату и США, чтобы сохранить животных, которые находились под угрозой вымирания.
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Несмотря на то что Стив смолоду боролся с крокодилами и другими опасными животными, самым страшным моментом в своей жизни он назвал собственную свадьбу. По его словам, пот лился с него ручьем во время всей церемонии.
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4 сентября 2006 года Стив Ирвин работал с Филиппом Кусто — младшим над фильмом «Смертельно опасные существа океана». Во время перерыва он решил снять немного подводных кадров для телевизионной программы дочери, Бинди Сью. Но как только натуралист приблизился к скату-хвостоколу, то получил от него прямой удар шипом в сердце. Стив скончался на месте. Это третий случай смерти из-за этого животного с 1945 года.
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Церемонию публичного прощания с Ирвином посмотрело более 300 млн человек. Через год улицу, на которой расположен Австралийский зоопарк, переименовали в его честь, а организация по защите животных назвала его «Ноем нашего времени»
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Дело Стива Ирвина продолжает жить усилиями его семьи: его дети и жена постоянно и существенно помогают дикой природе и уже имеют собственную, крайне популярную передачу о жизни Австралийского зоопарка. А недавнее фото Роберта Ирвина очень тронуло всех поклонников семьи — парень практически вылитая копия своего отца.
О добрых делах семейства Ирвин мы недавно рассказывали вам в нескольких статьях. А какие передачи о дикой природе вы любите смотреть?