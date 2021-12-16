15+ домашних животных с особенностями, благодаря которым они больше ни на кого не похожи
Иногда кажется, что мать-природа скачала последнюю версию Photoshop, чтобы окрасить шерсть наших питомцев в невероятные новые цвета. Или же она решила украсить их эмодзи в форме сердечек, отправляя тем самым послание нам: «Все это было сделано с любовью».
Мы в AdMe.ru собрали фотоподборку с такими шедеврами. Она показывает нам, что каждый питомец уникален и драгоценен, но лишь немногие способны разглядеть что-то особенное в их облике.
1. Пушистый рыжий «бигфут»
2. «Мой друг встретил сегодня такую кошку. Никогда раньше мне не попадалось подобное сочетание»
3. «Я слышал, тебе нравятся лапки, поэтому отрастил на своей еще одну»
4. В языке этой собаки определенно есть что-то особенное
5. «Дабс никогда не получается плохо на фотографиях»
6. «Это Джинкс, он родился с одним ухом»
7. У собаки на груди стрелка, указывающая вниз
8. «На шерстке нашей кошки красуется узор в форме сердца»
9. «Можно подумать, что он выглядит немного странно, но это моя гордость и радость (14-сантиметровый сомик-анцистр)»
10. Мордочка енота наоборот
11. Его голова выглядит так, словно она не принадлежит телу
12. Двойное врожденное несовпадение
13. Гоночный щенок
14. «Все мои друзья смеются над его глазами, но я считаю их особенными и уникальными»
15. «Это Маршмеллоу. У него самые завораживающие голубые глазки»
16. «Это Мистер Поппинс. У него нет зубов»
17. Это леопардовый геккон-альбинос, и он очень послушный
18. Цветная соль сделала всех белок фиолетовыми
А вам нравятся домашние животные с фантастическими особенностями? Хотели бы вы сами стать счастливым обладателем таких уникальных красавцев? Если у вас уже есть подобное чудо, пожалуйста, поделитесь фотографиями с нами. Посмотрим, чем еще природа способна нас всех удивить.
Фото на превью Giftistaken / Reddit
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