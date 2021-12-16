15+ домашних животных с особенностями, благодаря которым они больше ни на кого не похожи

Иногда кажется, что мать-природа скачала последнюю версию Photoshop, чтобы окрасить шерсть наших питомцев в невероятные новые цвета. Или же она решила украсить их эмодзи в форме сердечек, отправляя тем самым послание нам: «Все это было сделано с любовью».

Мы в AdMe.ru собрали фотоподборку с такими шедеврами. Она показывает нам, что каждый питомец уникален и драгоценен, но лишь немногие способны разглядеть что-то особенное в их облике.

1. Пушистый рыжий «бигфут»

2. «Мой друг встретил сегодня такую кошку. Никогда раньше мне не попадалось подобное сочетание»

3. «Я слышал, тебе нравятся лапки, поэтому отрастил на своей еще одну»

4. В языке этой собаки определенно есть что-то особенное

5. «Дабс никогда не получается плохо на фотографиях»

6. «Это Джинкс, он родился с одним ухом»

7. У собаки на груди стрелка, указывающая вниз

8. «На шерстке нашей кошки красуется узор в форме сердца»

9. «Можно подумать, что он выглядит немного странно, но это моя гордость и радость (14-сантиметровый сомик-анцистр)»

10. Мордочка енота наоборот

11. Его голова выглядит так, словно она не принадлежит телу

12. Двойное врожденное несовпадение

13. Гоночный щенок

14. «Все мои друзья смеются над его глазами, но я считаю их особенными и уникальными»

15. «Это Маршмеллоу. У него самые завораживающие голубые глазки»

16. «Это Мистер Поппинс. У него нет зубов»

17. Это леопардовый геккон-альбинос, и он очень послушный

18. Цветная соль сделала всех белок фиолетовыми