15 доказательств того, что животные гораздо умнее, чем нам кажется
Кто станет спорить, что домашние питомцы — источник бесконечной радости и умиления? Они частенько веселят нас своими необычными повадками, беззаботностью и неуклюжестью. Однако еда, сон и веселье — далеко не все, что их заботит. И это лучше всего подтверждают реальные истории о немыслимой сообразительности, которую они порой проявляют для достижения своих целей.
Мы в AdMe.ru уже давно поняли, что не стоит недооценивать обожаемых братьев наших меньших. Убедитесь и вы, прочитав нашу подборку рассказов об их находчивости, хитрости и исключительной преданности.
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За моего алабая ставят свечки в церкви. Все потому, что он, будучи щенком, утащил дите с санок за помпон на шапке. Девушка не заметила, переходила дорогу, а тип на скутере поскользнулся и влетел в пустые сани. Не представляю, что она успела пережить до того, как прохожие заговорили, мол, живой, собака схватила! Щенок, конечно, офигел, когда его вместе с ребенком обнимать-целовать начали, но в целом был рад. А малыш в рубашке родился, не иначе. © Подслушано / VK
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В свое первое Рождество наша кошка внимательно наблюдала за тем, как мы раздавали и открывали подарки, и затем внезапно убежала. Минут через 20 она вернулась с мертвой птичкой в зубах и положила ее к общей куче подарков. Мне ведь не кажется, что в ее голове действительно сложилась настоящая логическая цепочка? © Zagfros / Reddit
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Когда мне было года 3–4, мама брала гулять меня и собаку. Иногда оставляла меня ждать около магазина, а собаке велела охранять. Мама была в булочной, через несколько минут выбегает на мои рыдания:
— Что случилось?
— Я описалась.
— Ты не видишь кустики?
— Ты собаке сказала охранять — я пыталась уйти, а она не пустила в кустики. За комбинезон держала и не пускала. © Подслушано / VK
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Как-то раз я сунул палец коту в рот, когда тот зевнул. Он сомкнул челюсть, не прикусывая, и с каким-то любопытством уставился на меня. Спустя несколько минут зевнул уже я. Он в этот момень лежал у меня на груди, потянулся и тоже сунул мне в рот свою лапу. © ihavespaceballs / Reddit
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Моей питбульке 6 лет. Добрейшее существо, не лает, думает, что она кошка. Пару лет назад в нашем городе вышло распоряжение собак «опасных» пород выгуливать только в намордниках. В принципе, я согласна. А по факту моя Фрейя очень обижалась, после прогулки отворачивалась, не ела, начала терять в весе. Мой брат в шутку подарил ей намордник нежно-сиреневого цвета с ромашками вместо черного, и — вуаля! — Фрейя виляет хвостом после прогулки и с удовольствием играет и ест! Девочки такие девочки! © Подслушано / VK
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Ехала домой поздно, у мужчины кот вырвался на станции. Тот зовет, а кот мечется, не слышит. Тут душераздирающий крик: «Помолчите! Я кота поймать хочу! Он мой лучший друг!» Я впервые услышала в метро такую тишину. Человек 100 замолчали, а перепуганный кот сразу прибежал на «кис-кис» знакомым голосом и вцепился в этого мужчину. © Подслушано / VK
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Как-то папа с друзьями поехали на речку с ночевкой, взяли одну палатку на всех и папину собаку. После ночных посиделок папа раньше остальных решил пойти спать, улегся в палатку и уснул. Утром смотрит вокруг, а в палатке никого нет. Не на шутку испугавшись, выглядывает из палатки и видит своих друзей, прижавшихся друг к другу и спящих около догорающего костра. Оказалось, верный пес не дал потревожить папин сон и никого не пускал в палатку. © Подслушано / VK
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Мой кот знает, что я собираю его экскременты при помощи старых продуктовых пакетов. Поэтому, когда я забываю почистить его лоток, он притаскивает мне один из пакетов в качестве напоминания. © Speezy183 / Reddit
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У моего соседа по комнате есть собака. Как-то раз к нам на передержку попал другой пес, за которым мы должны были ухаживать. Они довольно хорошо поладили, только вот, в отличие от гостя, собака соседа не была особо игривой. В один из вечеров она вошла в комнату и обнаружила гостя на своем любимом диване. Она незамедлительно гавкнула и стала прыгать, как бы приглашая его поиграть. Гость был взбудоражен тем, что она наконец-то в настроении, и спрыгнул. А она тут же прекратила заигрывать и с достоинством заняла свое законное место. © synchroswim / Reddit
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Живу с молодым человеком, он принес котенка 5 месяцев назад. Недавно поругались, собрала все вещи и уехала к подруге искать съемную квартиру. Спустя 4 дня вернул домой фразой: «Возвращайся, мы скучаем. Жорж нюхает твою подушку и мяукает, ищет тебя!» Вернулась с вещами обратно. И теперь Жорж неделю как хвостик за мной ходит, падает в ноги и смотрит. Недавно слышу: «Чего лежишь? Иди следи, она на работу сейчас уйдет». И тут несется котяра, врезаясь в косяки, сбивая на пути преграды, лишь бы упасть в ноги и не отпускать. © Подслушано / VK
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Наш колли умеет звонить в дверной звонок. Его никогда не учили этому. Папа решил, что он научился этому в моем детстве, когда друзья приходили к нам, чтобы позвать меня поиграть. © KinkedThinking / Reddit
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Моя мама работает в больнице. После ночного дежурства вернулась домой и обнаружила, что телефон забыла на работе. Другого будильника в доме не было. Пошла покормила кошку и говорит: «Мурка, если я завтра не проснусь в 7 утра, у тебя будут большие неприятности». В 6:30 Мурка царапала и кусала ноги, мама отдернула ногу и продолжила спать. Сквозь сон чувствует ее мокрый нос и колючий язык на щеке. Открыла глаза, а на часах — 7:05. © Подслушано / VK
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У меня диабет, и однажды ночью я упал на ковер от слабости и дезориентации. Я смог вовремя принять лекарства только благодаря моей любимой собаке, которая теперь уже на небесах, потому что она притащила мне аптечку из ванной. Одно только написание этого поста вызывает у меня слезы. Я всегда буду помнить тебя, Бампер. © nando1969 / Reddit
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Как-то раз моя знакомая обратила внимание на то, что их кот перестал приходить к хозяину на руки, ласкаться с ним, да и вообще стал его избегать. Она спросила мужа, обижал ли тот его, на что получила отрицательный ответ. Действия набирали обороты: кот начал гадить в кровать на место, где спал ее муж. Знакомая моя недоумевала, пока не узнала, что у мужа появилась любовница! Он даже не стал пытаться сохранить семью. Развелись они быстро, а кот ведь все чувствовал и метил предателя! © Подслушано / VK
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Когда моя мама была маленькой, у ее родителей жила маленькая собака по кличке Кучум. Этот пес был страшный воришка, настоящий клептоман, и еще у него была особенность — одна лапка короче других (прострелили охотники, когда был щенком). Время было тяжелое — 90-е, еды особо не было, все было по талонам. Более-менее выбор был в военном городке по соседству, куда все и ходили за провиантом. Так этот Кучум постоянно что-нибудь тырил и приносил домой: то рыбу, то шпроты, то хлеба буханку, пакет сухого молока. А однажды он принес дедушке один кед. Дедушка посмотрел на него, повертел в руках и сказал: «Ну что ты, Кучум, один-то принес? Неси хоть второй!» Через два дня второй принес. © Подслушано / VK
Расскажите, какие чудеса сообразительности проявляли ваши питомцы?