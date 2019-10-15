15 доказательств того, что животные гораздо умнее, чем нам кажется

У моего соседа по комнате есть собака. Как-то раз к нам на передержку попал другой пес, за которым мы должны были ухаживать. Они довольно хорошо поладили, только вот, в отличие от гостя, собака соседа не была особо игривой. В один из вечеров она вошла в комнату и обнаружила гостя на своем любимом диване. Она незамедлительно гавкнула и стала прыгать, как бы приглашая его поиграть. Гость был взбудоражен тем, что она наконец-то в настроении, и спрыгнул. А она тут же прекратила заигрывать и с достоинством заняла свое законное место. © synchroswim / Reddit

Живу с молодым человеком, он принес котенка 5 месяцев назад. Недавно поругались, собрала все вещи и уехала к подруге искать съемную квартиру. Спустя 4 дня вернул домой фразой: «Возвращайся, мы скучаем. Жорж нюхает твою подушку и мяукает, ищет тебя!» Вернулась с вещами обратно. И теперь Жорж неделю как хвостик за мной ходит, падает в ноги и смотрит. Недавно слышу: «Чего лежишь? Иди следи, она на работу сейчас уйдет». И тут несется котяра, врезаясь в косяки, сбивая на пути преграды, лишь бы упасть в ноги и не отпускать. © Подслушано / VK

Наш колли умеет звонить в дверной звонок. Его никогда не учили этому. Папа решил, что он научился этому в моем детстве, когда друзья приходили к нам, чтобы позвать меня поиграть. © KinkedThinking / Reddit