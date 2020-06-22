15+ вещей, которые покажутся сплошным абсурдом только человеку, у которого нет кота

30 5 16 5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Не так-то просто признаться в том, что ты разговариваешь и споришь с котом, да что там, иногда даже на него обижаешься и по несколько дней откровенно дуешься, с угрюмым видом насыпая в миску еду. Но в таком поведении нет ничего странного, ведь все кошатники делают это — относятся к пушистым как к полноправным членам семьи в надежде стать для них лучшим человеком на свете.

Мы в AdMe.ru узнали о поступках, которые совершает каждый владелец кота, но мало кто об этом рассказывает.

Говорит коту: «Будь здоров!»

Использует как подушку

Пытается воспитывать

Выясняет отношения

Ест свою еду исподтишка, чтобы не пришлось делиться

Спорит с котом

Спит на краю кровати, чтобы не мешать

Играет в прятки

Лезет целоваться

Делает вид, что спит

Вместе с ним смотрит телевизор

Упрекает кота за обжорство

Отдает котику последнее

«Стреляет» из кота

«У меня есть лицензия на открытое ношение кота».

Общается на равных

Устраивает совместные ночные дожоры

Укутывает как лялечку

Подносит к окошку

Уходя, оставляет за старшего