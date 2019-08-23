14 фактов, которые доказывают, что у нас с животными больше общего, чем кажется

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В фантазиях о дальнем космосе мы зачастую не замечаем миры, соседствующие с нами. Наши братья по планете не умеют говорить по-человечьи, но это не мешает им общаться, петь, дружить, грустить и веселиться. «Не проходит и недели, как появляются новые сообщения о сложности познавательных процессов у животных... Мы открыто говорим о культуре животных, их способности к сопереживанию и дружбе», — пишет известный приматолог Франс де Вааль.

AdMe.ru подготовил подборку научных фактов, которые невольно заставляют задуматься о том, не переоцениваем ли мы степень наших отличий от животного мира.

Самки волнистых попугайчиков предпочитают умных самцов

Ученые из Института зоологии Китайской академии наук предложили 17 самочкам волнистого попугая выбрать партнера: сначала каждая просто выбирала одного из двух претендентов, после чего попугая-неудачника втайне учили добывать угощение, открывая специальную коробочку. Когда дама видела, как обученный попугай достает еду, а у ее первоначального избранника это не получается, она меняла предпочтения в пользу более умного самца.

Крокодилы бывают верными друзьями

Около 20 лет продолжалась дружба 5-метрового крокодила Почо и его спасителя Чито, который нашел животное раненым: «Я просто хотел, чтобы он почувствовал, что кто-то любит его, что не все люди плохие». Когда Почо выздоровел, Чито попытался его выпустить, но крокодил решил остаться с человеком, и они часами плавали и играли вместе. Почо умер в возрасте 50 лет от естественных причин, и на его похороны собрались сотни людей, впечатленных удивительной силой доброты.

«Крокодилы бывают и сердитыми, и нежными, и верными друзьями. Вам здорово повезло, если ваш близкий человек похож характером на крокодила», — утверждает Владимир Динец, посвятивший много лет полевым исследованиям поведения этих рептилий.

Гиббоны общаются так же, как древние люди

Давно известно, что животные общаются друг с другом, но результаты нового исследования позволяют предположить, что это общение может быть гораздо сложнее, чем считалось ранее.

Например, исследователи Дассов и Коэн идентифицировали 26 звуков, которые используют гиббоны. Антрополог Даремского университета Эстер Кларк утверждает, что подобные слова первые люди использовали 1,8 млн лет назад. В одном наблюдении исследователи записали, как отец-гиббон ​​тихо разговаривал со своей дочерью во время игры, пытаясь утихомирить не в меру расшалившуюся малютку.

Тюлениха Зола умеет петь мелодию из «Звездных войн»

Исследования команды ученых из Университета Сент-Эндрюс показали, что серые тюлени могут копировать человеческую речь и песни, используя тот же процесс создания звука, что и люди. Тюлениха по имени Зола оказалась особенно способной: она без труда воспроизводила звуки детской песенки Twinkle, Twinkle Little Star и мелодию из «Звездных войн».

Жирафы страдают от любви

Жирафу очень непросто добиться взаимности в любви. Самка жирафа совершенно не стремится к близости: кому понравится ходить беременной 15 месяцев, да еще и растить ребенка одной? И от атак любвеобильного партнера жирафиха просто тихонько отходит в сторонку. И так много дней подряд. В итоге на то, чтобы «сделать дело», у жирафа есть всего несколько секунд — когда самочка отвлечется или замешкается.

Пчелы бывают оптимистами и пессимистами

Казалось бы, насекомые от рождения запрограммированы на определенный стиль поведения. Однако недавние исследования Мелиссы Бейтсон и ее коллег из Университета Ньюкасла в Англии показали, что у пчел может быть нечто похожее на настроение. В ходе эксперимента одну группу пчел трясли в специальной установке, что имитировало нападение барсука на улей, тогда как вторая группа оставалась в спокойном состоянии. Потом пчелам предлагали пробирку, наполненную смесью привлекательных и непривлекательных для них веществ в равной доле. Пчелы, пережившие стресс, улетали от этой пробирки как от неприятной, тогда как другие пчелы летели к пробирке, считая ее «наполовину полной». Напомним, что люди становятся более пессимистичными, когда чувствуют беспокойство или депрессию даже по поводу, не относящемуся к конкретной ситуации.

Кошки понимают язык улыбок

Как мы знаем, мир делится на кошатников и собачников, причем вторые зачастую упрекают кошек в безэмоциональности и равнодушии к человеку. Однако последние исследования заставляют усомниться в кошачьем безразличии.

Ученые из Оклендского университета в Рочестере обнаружили, что кошки легко считывали выражения лиц хозяев, ничуть не уступая в этом собакам. Котики вели себя по-разному в зависимости от того, улыбался человек или хмурился, отвечая на улыбки позитивным поведением: мурлыкали, терлись об ноги и прыгали на колени.

Слонихи обожают квесты и стратегии

Стремление к игре естественно для детенышей многих видов: так малыши учатся навыкам, необходимым им во взрослой жизни. Но, согласно данным последних исследований, африканские слоны играют и в 40, и даже в 50 лет. Игры самцов больше напоминают борьбу, тогда как дамы предпочитают квесты и стратегии в кустах. Играя, слоны обожают трубить, фыркать, кидаться грязью и носиться, развевая уши по ветру. Никакого смысла для выживания в этом поведении нет; по-видимому, серым гигантам попросту не чуждо чувство юмора.

Слоны различают людей по полу и национальности

Исследователи из Университета Сассекса обнаружили, что африканские слоны могут различать людей по полу, возрасту и этнической принадлежности, ориентируясь исключительно по голосу. В частности, ученые записали голоса двух мужчин, на разных языках говорящих: «Посмотрите туда, группа слонов идет», — и затем воспроизвели эти записи для семейных групп слонов в Национальном парке Амбосели в Кении. Когда слоны слышали язык масаи, которые на протяжении многих веков охотились на слонов, они испуганно отбегали от магнитофона; та же фраза, произнесенная на языке камба, не вызвала никакой реакции. Слоны не раз демонстрировали способность к эмпатии, умение пользоваться орудиями труда и потрясающую память, позволяющую запоминать выходы из сложнейших лабиринтов и узнавать друг друга после многолетней разлуки.

Шимпанзе готовы бескорыстно помогать людям

Ранее считалось, что даже высшие приматы неспособны демонстрировать альтруистическое поведение, однако исследователи из Института эволюционной антропологии им. Макса Планка доказали, что это не так. В ходе эксперимента шимпанзе наблюдали, как человек роняет какой-нибудь предмет и никак не может его достать. Обезьяна поднимала предмет и охотно отдавала его экспериментатору — правда, изначально убедившись в его полной непригодности для пищи.

Голуби бывают азартными игроками

Исследователи из Университета Кентукки провели эксперимент, в ходе которого голубей обучали клевать линии на экране. Если птица выбирала вертикальную линию, она получала 10 зернышек, но с вероятностью 20 %, а если горизонтальную, то всего 3 зернышка, но постоянно. Когда голубям предоставили выбор, клевать вертикальные или горизонтальные линии, к удивлению исследователей, большинство выбирало вертикальные линии, несмотря на то что это дало им меньше еды в целом. Ученые отмечают, что поведение голубей не укладывается ни в какие теории, ориентированные на выживание вида, и напоминает человеческие денежные азартные игры.

Собаки способны отличить настоящий язык от тарабарщины

В результате исследования 12 собак на МРТ-сканере американские ученые выяснили, что собаки могут отличить настоящие слова от псевдослов, которые не имеют смысловой нагрузки. Интересно, что именно умение отличать слова от тарабарщины характеризует способность к усвоению языка, а у людей — и к умению осмысленно говорить.

Морские львы умеют мыслить логически

Морские львы могут пройти тесты на интеллект, которые вызывают трудности даже у многих людей. Ученые из лаборатории Long Marine Lab в Калифорнийском университете в Санта-Крузе разработали серию тестов и предложили их морской львице Рио. В результате экспериментов выяснилось, что морской лев — первое из изученных животных, кроме людей, которое может использовать базовую логику (если A = B и B = C, то A = C).

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