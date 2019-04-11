13 примеров того, как животные видят мир

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Мы настолько привыкли к тому, как мы видим мир, что нам даже не приходит в голову, что кто-то может видеть его иначе. Конечно, теоретически мы знаем, как видят животные, например что змеи видят тепло, что красная тряпка не провоцирует быка. Но как это выглядит, мы знаем только в теории.

AdMe.ru представил на практике, как именно, по мнению ученых, видят одну и ту же картину разные животные.

Мышь

Грызуны хорошо видят только на небольшом расстоянии. При этом они лучше различают движущиеся объекты, а неподвижные могут увидеть только вблизи. Например, резкий взмах руки грызун заметит даже за 10–15 м и быстро убежит, а вот неподвижно сидящего человека не распознает, пока буквально не уткнется в него носом.

Змея

Змеи хорошо различают тепло и холод. Это позволяет им в любое время суток находить себе пропитание. Но у них два вида зрения: дневное, которое реагирует на движение, и ночное, ориентированное на тепло. Так что если потенциальный «обед» замрет и не будет двигаться, днем змея просто проползет мимо.

Муха

У всех насекомых с фасеточными глазами острота зрения напрямую зависит от количества фасеток (от 3 000 до 25 000 у разных насекомых). Например, у мухи около 4 000 фасеток в глазах, но, несмотря на это, видит она гораздо хуже человека. Для нее мир состоит из кусочков мозаики, ведь каждая фасетка воспринимает только часть изображения. Зато муха хорошо различает мелькание света с частотой вплоть до 300 Гц. Для сравнения: предельная частота для человеческого глаза — 50 Гц. Так что, когда вы пытаетесь ударить муху газетой, она успевает рассмотреть вас в замедленной «съемке» и спокойно отойти. Нам жаль.

Бабочки и пчелы

Бабочки в целом видят не очень хорошо, зато отлично воспринимают невидимый для человека ультрафиолет. То же самое могут и пчелы. Благодаря этому они могут видеть узоры на цветках растений, которые не замечаем мы.

Черепаха

Черепаха плохо видит, зато умеет распознавать цвета. Наиболее чувствительны ее глаза к красно-желтой части спектра, а вот сине-фиолетовые тона она вообще не различает.

Паук-скакун

Большинство пауков видит довольно плохо. Хуже всего — теневые пауки, которые реагируют только на движения жертвы в паутине и немного различают свет и тень. Но пауки-скакуны — счастливое исключение. Они отлично видят в целом, а боковые глаза помогают им различать, что происходит сбоку и даже сзади.

Улитка

До сих пор ученые не знают точно, видят ли улитки и насколько хорошо. Некоторые предполагают, что эти моллюски не видят вообще. Другие считают, что улитка может видеть на близком расстоянии, а на дальнем хорошо замечает разницу света и тени.

Корова

Вы удивитесь, но для пасущихся коров пастбище не зеленое. Они видят в основном оранжевый и красный оттенки, так что для них мир красок очень ограничен.

Лошадь

Лошадь видит мир черно-белым. Недостаток цветов для нее компенсируется большим количеством оттенков серого — куда большим, чем различает человек. Поскольку глаза лошади расположены далеко друг от друга, она видит как бы две разные «половинки» мира.

Хамелеон

Одни из самых странных глаз в мире — у хамелеона. Он одновременно может видеть и происходящее впереди, и то, что у него происходит за спиной. А все благодаря тому, что его глаза могут вращаться независимо друг от друга.

Лягушка

Лягушки видят только те объекты, которые движутся. Причем, если объект маленький, лягушка попытается его схватить, а от большого просто убежит. Но, если насекомое или червяк не будут двигаться, лягушка их не заметит и может даже умереть от голода среди обилия пищи. Подобной схемой зрения, реагирующей на движение, обладают и ракообразные.

Орел

Считается, что у хищных птиц самое острое зрение. И лидирует среди них, конечно же, орел. Он способен не только видеть на огромном расстоянии, но и воспринимает больше цветов, чем мы с вами. Сложно себе это представить, но орел видит мир более ярким и четким, чем человек. К тому же его глаз может сфокусироваться сразу на 2 разных предметах.

Дрозд

У дрозда сразу два желтых пятна (места наибольшей остроты зрения в сетчатке), что позволяет ему увеличивать изображение, так что глаза работают как бинокль. К тому же глаза дрозда могут одновременно фокусироваться и на потенциальном обеде, и на хищнике, который к нему крадется. Так что у кота, вышедшего на охоту, почти нет шансов.

Конечно же, все это только версии того, как могут видеть мир животные. Но мы уверены, что рано или поздно ученые смогут точно ответить нам на эти и многие другие вопросы.