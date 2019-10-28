12 роковых ошибок, которые постоянно допускают владельцы домашних животных

17 3 28 5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Даже самые любящие и заботливые владельцы животных порой допускают ошибки, которые могут создать массу неприятностей как им самим, так и питомцу. Чаще всего это происходит из-за простого незнания. К примеру, далеко не все хозяева догадываются, что витаминные добавки, которые должны улучшать самочувствие животного, могут серьезно подорвать его здоровье.

Мы в AdMe.ru вспомнили распространенные ошибки по уходу за кошками и собаками в надежде на то, что это поможет вам не допускать их в будущем. А в конце вас ждет бонус в виде совета, который может удивить многих владельцев домашних животных.

1. Резко переходить с сухого корма на натуральный (или наоборот)

Переход с одного вида корма на другой должен быть правильным и постепенным. Резкая смена рациона — это всегда пищевой стресс, который чреват рвотой, поносом и другими малоприятными явлениями. Переход с натуральной еды на корм (или наоборот) должен происходить плавно, в течение минимум 5 дней. В регулярное питание животного следует добавлять сухой корм, с каждым днем увеличивая его объем.

2. Ставить один лоток для нескольких котов

У каждого питомца должны быть свои миски для еды и воды и, самое главное, собственный лоток. Дело не только в гигиене и чистоплотности кошачьих. Животное воспринимает чужие запахи как запрет на нахождение в данном месте. Кот запросто может отказаться от еды или хождения на лоток, если почувствует присутствие соперника.

3. Не следить за наличием воды

Когда вы кормите питомца натуральной едой, он получает влагу в том числе из нее. Если же рацион животного состоит из сухого корма, вы должны следить за тем, чтобы в его миске всегда была вода. Обезвоживание может привести к серьезным проблемам со здоровьем и даже летальному исходу.

4. Игнорировать или не уметь распознать ожирение

Есть породы собак, которых владельцы просто не представляют стройными, например мопсы. А уж вид пухлого кота у многих вызывает умиление. Однако избыточный вес создает нагрузку на суставы животного, негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе и нарушает обмен веществ в организме. Так, в случае с собаками питомец должно иметь выраженную талию при взгляде сверху, переход от грудной клетки к животу должен четко различаться, а на ребрах допустима лишь тоненькая жировая прослойка.

5. Не следить за своими словами

Хозяева часто успокаивают животное фразами вроде «Все хорошо», например когда собираются отвести его к ветеринару или искупать. Питомец запоминает эти слова, и со временем они становятся для кошки или собаки сигналом того, что скоро все будет плохо. Забудьте о ритуальных фразах. Если вы собираетесь сделать что-то, что животное не любит или что может вызвать у него стресс, ведите себя как обычно.

6. Покупать неспециализированный корм

В зависимости от особенностей животных им может понадобиться разное питание. Это касается молодых и пожилых питомцев, стерилизованных и способных произвести на свет потомство, а также представителей разных пород (например, длинношерстных котов и сфинксов). Не покупайте универсальный корм, а лучше отдайте предпочтение специализированным — в их состав входят необходимые животному витамины, минералы и другие важные ингредиенты.

7. Выпускать кошку на улицу

Свежий воздух, конечно, полезен для здоровья, однако на улице кошку подстерегает множество опасностей: агрессивные собаки, клещи и блохи, машины, различные инфекции. Выпускать питомца следует, только если вы живете в частном доме с огороженным участком, но в этом случае животное необходимо регулярно обрабатывать от паразитов.

8. Не быть последовательным

Собаки понимают либо «никогда», либо «всегда». Если вы не хотите, чтобы ваш питомец делал какие-то вещи, не позволяйте ему их ни в коем случае. Например, чтобы собака не спала в вашей постели ночью, не разрешайте ей лежать на кровати днем.

9. Оставлять собаку в закрытой машине

Вопиющая ошибка, свойственная многим хозяевам. Температура в автомобиле всегда выше, чем на улице, а уж летом машина превращается в настоящую духовку. Без доступа к воздуху собака может просто задохнуться. Зимой оставлять питомца в автомобиле также крайне не рекомендуется: при неработающем двигателе это чревато переохлаждением, а с работающим животное может отравиться угарным газом. Кстати, законодательство многих стран сегодня позволяет разбить стекло машины, если там сидит собака.

10. Самостоятельно ставить диагнозы и лечить животное

При первых симптомах болезни некоторые хозяева начинают лечить животных своими силами: самостоятельно подбирают для них ветеринарные препараты, дают питомцу человеческие лекарства или прибегают к народной медицине. Однако без специального образования, практики и необходимых анализов вам не поставить правильный диагноз. Да и эффективное лечение с учетом особенностей животного может подобрать только профессионал. Так, некоторые лекарства, предназначенные для людей, подходят животным, но их должен порекомендовать ветеринар, как и правильную дозировку.

11. Позволять кошке лежать на батарее

Кошки обожают теплые местечки, поэтому в холодное время года часто спят на батареях или вблизи других отопительных приборов. Но длительный контакт питомца с горячими предметами грозит перегревом внутренних органов. Сам кот может не испытывать при этом никакого дискомфорта, поскольку его рецепторы функционируют не так, как у человека, но несколько часов, проведенных на батарее, могут серьезно подорвать его здоровье. Если животное ни в какую не желает покидать любимое место, положите на него полотенце или покрывало, сложенное в несколько раз.

12. Неправильно подбирать витаминные добавки

Кальций, минералы и другие полезные вещества необходимы как щенкам, так и взрослым особям. Однако нужно учитывать, что для каждой породы собак существует своя норма. Переизбыток и неправильный подбор витаминных добавок может привести к тому, что кости животного станут хрупкими, а это грозит частыми переломами лап.

Бонус: никогда не оставляйте еду в миске

Для работающих и занятых хозяев это очень удобно: насыпать питомцу полную миску корма и уйти по своим делам. Однако животное должно соблюдать график питания, а такой подход приведет к тому, что кошка или собака начнет переедать. Это, в свою очередь, грозит ожирением и сопутствующими проблемами со здоровьем. Если вам приходится подолгу оставлять питомца одного, лучше обзавестись автоматической кормушкой с таймером, которая будет пополнять миску едой в строго установленное время.

А какие ошибки по уходу за животными в свое время допускали вы? О чем еще следует знать владельцам собак и кошек?