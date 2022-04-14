12 мифов о животных, в которые мы все верили с детства, а в них правды кот наплакал

В детстве мы с удовольствием смотрели передачи о животных. Да и в школе в начальных классах из урока в урок изучали зверей со всего света. А еще об особенностях поведения тех или иных живых существ мы узнавали из фильмов и мультсериалов. Только вот некоторые факты, укрепившиеся в нашем сознании, далеки от правды.

Мы в AdMe.ru обожаем зависать в интернете и смотреть милые видео с животными. И решили развенчать несколько мифов о них, которые мы ошибочно принимаем за чистую монету еще с детства.

Панды травоядные

Рацион панд практически полностью состоит из бамбука — это правда. Но около 1 % их рациона составляют другие растения и побеги, а еще порой большие неуклюжие панды не прочь поохотиться на мелких зверушек и грызунов. Панды обладают пищеварительной системой хищника, но в ходе эволюции перешли на бамбук.

Страусы прячут голову в песок

Вопреки распространенному мнению, страусы во время опасности не делают так, как показывают в кино, то есть не суют голову в песок. Этот миф пришел к нам из Древнего Рима и стал настолько популярным, что превратился в поговорку. Миф возник в ходе наблюдений людей за животными. Страусы не обустраивают гнезда, а закапывают яйца в горячий песок. Следовательно, чтобы поправить яйцо в кладке, они наклоняются и используют клюв. Так как голова у животного очень маленькая, стороннему наблюдателю кажется, что она попросту исчезает в песке. Порой страусы пригибаются к земле, когда видят хищников: таким образом они пытаются казаться меньше и надеются, что преследователи их не заметят.

Все собаки хорошо плавают

Утверждение о том, что все собаки являются прирожденными пловцами, миф. Некоторые породы действительно отлично чувствуют себя в воде и буквально созданы для плавания, например лабрадор-ретривер или португальская водяная собака. Другие породы, напротив, к плаванию ну никак не приспособлены. К примеру, у бульдогов вес тела распределяется неравномерно, поэтому без спасательного жилета им не обойтись.

Собакам нельзя давать только трубчатые кости, остальные — можно

В сознании людей собака и кость — вещи неразделимые. Но на самом деле никакой необходимости грызть кости у собаки нет. Более того, практически все кости для животных могут быть опасны. Собака может сломать о кость зубы, повредить челюсть, травмировать ротовую полость, пищевод и желудок. Также кости могут застрять в желудке или кишечнике.

В распространении чумы виноваты крысы

Когда Европу поразила чума, люди обвиняли в этом крыс: якобы животные перемещались по городам и заражали всех вокруг. Может, крысы и имели какое-то отношение к чуме, но главными переносчиками заразы были вши и блохи, которые заводились у людей и животных из-за плохой гигиены.

У жирафов длинная шея только для того, чтобы они могли есть листву

Со школы мы знаем, что длинная шея у жирафов появилась в процессе эволюции. Первым эту идею выдвинул Дарвин, а затем она прочно закрепилась на страницах учебников. Однако в середине 1990-х годов некоторые биологи высказали серьезные сомнения в подлинности данной теории. Наблюдения за животными показали, что жирафы вообще не использовали длинные шеи для того, чтобы питаться листьями. Ученые предполагают, что длинную шею жирафы использовали как оружие. Затем ученые провели еще ряд экспериментов и пришли к выводу, что оба утверждения были верными. Жирафы использовали шею для того, чтобы питаться, а еще для борьбы с другими жирафами за самку.

Акула должна двигаться, чтобы жить

Согласно распространенному мифу, акуле не поздоровится, если она перестанет двигаться. Якобы тогда через жабры не будет поступать вода, обогащенная кислородом. На самом деле существуют виды акул, которым действительно необходимо двигаться. Но далеко не всем: благодаря уникальному строению тела акулы могут отдыхать на морском дне без риска задохнуться. Эти же особенности организма позволяют им без труда быстро всплывать при необходимости, тогда как многие другие рыбы должны постепенно приближаться к поверхности воды.

Зайцев можно брать за уши

В кино и мультфильмах ушастых животных частенько тянут за уши. На самом деле это опасно. Уши зайцев и кроликов очень нежные, они пронизаны тончайшей сеткой кровеносных сосудов. Можно навредить зверьку, если попытаться поднять его за уши. А еще в таком положении зайцу или кролику ничего не стоит ударить вас свободными лапами.

Только самцы волнистых попугайчиков могут разговаривать

Хозяева охотнее покупают домой волнистых попугайчиков мужского пола, потому что якобы те разговаривают, а вот женские особи — нет. Но на самом деле это миф. Способностью имитировать звуки обладают представители и того и другого пола. Возможно, у мальчиков это получается чуть лучше, но умение говорить зависит, как правило, от конкретной особи. А в случае с крупными видами попугаев, например ара, пол и вовсе не имеет значения. Ара любого пола будет говорить.

Крокодил не сможет вас поймать, если вы будете убегать от него зигзагами

Одно из самых больших заблуждений о крокодилах — мысль о том, что они вообще захотят броситься за вами в погоню. Если крокодил увидит человека, то с большей вероятностью он просто уплывет, чтобы не вступать в контакт. И конечно, крокодил без труда может поймать животное, которое от него убегает, даже если оно бежит зигзагом. Но вот если вам когда-нибудь действительно придется спасаться от крокодила, лучше бежать прямо: перед носом у этих животных слепая зона.

Выпуская паука на улицу, мы его спасаем

Многие люди боятся пауков. И если обнаруживают паука в доме, жалеют его и выпускают на улицу. Только вот есть вероятность того, что на улице паук выжить не сможет. Эти животные очень сильно привыкают к той среде, где они выросли, и резкая смена температуры или других показателей на пользу им не идет. Специалисты советуют не выбрасывать пауков на улицу, а попросту перемещать их в те места, где они не будут никому мешать, например в гараж.

В горбу у верблюда находится вода

Почему-то еще со школы мы верим в то, что в горбах верблюдов хранится вода. Якобы именно эти запасы жидкости помогают им совершать долгие переходы по пустыне. Но на самом деле в горбах у верблюдов содержится жир, который тело животного использует как источник питательных веществ. Если у верблюда долго нет доступа к еде, горб сдувается по мере того, как животное использует его содержимое. Затем, когда верблюд подкрепится, горб, соответственно, вырастает вновь.