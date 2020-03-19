11 животных, которые вызывают умиление, пока не узнаешь их маленький секрет

0 0 0 0

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы привыкли, что опасные животные должны выглядеть так, чтобы сразу было понятно: с ними шутки плохи. Но на деле оказывается, что нести большую опасность для здоровья и жизни могут с виду безобидные и даже очень милые существа.

Мы в AdMe.ru познакомились с симпатичными представителями животного мира, внешность которых не должна вас обманывать. С ними всегда нужно быть начеку.

1. Норвежский лемминг

Маленький и пухленький зверек ростом не более 15 см обладает сильнейшим инстинктом выживания, и это делает его опасным для врагов. Норвежские лемминги куда более агрессивны, чем, например, их сибирские сородичи. Когда лемминг чует опасность, он становится в позу боксера и начинает издавать резкие звуки, а затем набрасывается на врага и кусает.

2. Волосатая гусеница моли-кокетки

«Мультяшная» гусеница моли-кокетки Megalopyge opercularis выглядит как приятный на ощупь кусочек меха. При этом можно получить значительную дозу яда, просто дотронувшись до нее. Яд выделяется через шипы, которые скрыты под шерстью, и может вызывать головную боль, рвоту и неприятные ощущения в животе.

3. Муравей-пуля

Мы привыкли, что муравьи — полезные и неопасные для человека насекомые. Но только не тропические Paraponera clavata. Этот вид назвали муравей-пуля, потому что жертвы укуса сравнивают его по интенсивности с выстрелом из пистолета. Боль чувствуется еще в течение суток после инцидента и может привести даже к временному параличу укушенной конечности.

4. Пестрянка

Отнюдь не безобидные красавицы есть и среди бабочек. При малейшей опасности пестрянка (Zygaena filipendulae) выделяет жидкость, которая содержит цианид. Птица, которая рискнет напасть на это насекомое, должна быть готова проститься с жизнью.

5. Красная панда

Милый зверек, который одновременно похож на лису и шпица, относится к агрессивным хищникам. Обычно панды живут по одному, но если охотятся в группе, то могут поймать животное в несколько раз больше себя. Главное оружие красной панды — очень острые когти. Эти звери вызывают умиление и желание их потискать. Но как только вы обнимете красную панду, она мгновенно выпустит коготки.

6. Фугу

Рыбешка с вечно удивленным взглядом, которая плавает хвостом вперед, вместо чешуи имеет эластичную кожу. Если фугу испугать, она раздуется и примет форму шара с острыми шипами. Яд одной рыбы способен уничтожить до 30 млекопитающих, причем противоядия от него не существует.

7. Птица-секретарь

Легкие и изящные птицы обладают такой силой удара ноги, что ему могут позавидовать знаменитые каратисты. Удары, которые птица наносит ядовитой змее, ящерице или млекопитающему, не только мощные, но и очень быстрые. Поэтому шансов у добычи или противника не остается — они просто не успевают сориентироваться.

8. Росомаха

Росомахи, которые похожи на карликовых медвежат, умеют умильно смотреть и кажутся медлительными и спокойными. На самом же деле это одни из самых свирепых хищников. Мягко говоря, их поведение можно описать так: со щитом или на щите. Они неимоверно сильны для своих размеров и успешно защищают свою добычу от более крупных животных, включая медведей и волков. При встрече с росомахой не стоит дразнить ее, особенно если дело касается еды.

9. Губач

Это милое животное похоже на нечто среднее между пушистым медведем и ленивцем-переростком. Губачи нередко нападают на людей. Бывают и фатальные случаи. С виду эти медведи выглядят довольно неуклюжими, но бегают они быстрее человека.

10. Улитки

Бойцовые улитки Karaftohelix gainesi используют свою раковину и как убежище, и как оружие. Они способны менее чем за секунду развернуть свой панцирь на 180 градусов и, размахивая им, отогнать врага. Самая ядовитая улитка в мире — географический конус (Conus geographus) — охотится на рыб с помощью ядовитого облака с содержанием инсулина. Это вещество резко уменьшает уровень сахара в крови жертв, и те сильно замедляются. Яд улиток-конусов опасен и для человека.

11. Мини-пиг

Мини-пиги, которых многие заводят как домашних животных, довольно хорошо уживаются с человеком. Но только если с детства их приучают к правилам поведения. Невоспитанное животное стремится доминировать в доме, не признает авторитет хозяина, может кусаться и вести себя агрессивно. Случается, что мини-пиги нападают на хозяина и его гостей, потому что ревнуют или чувствуют, что внимание направлено не на них.