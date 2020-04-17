10+ эксцентричных животных, создавая которых природа пустилась во все тяжкие

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Живая природа ни на минуту не перестает развиваться, порождая все более необычных и причудливых существ. Глядя на некоторых из них, трудно с первого раза поверить, что они и впрямь живут на нашей планете.

Мы в AdMe.ru были впечатлены таким соседством и решили, что харизма этих животных не оставит наших читателей равнодушными. А в конце мы предлагаем небольшой бонус — фото представителя растительного мира.

1. Турухтан

Пользователи считают, что это пташка выглядит так, словно дважды разведенная. На самом деле у нее все только впереди. Ведь это молодой самец, который принарядился специально, чтобы очаровать кого-нибудь из дам.

2. Рогатый кузовок

Эту тропическую рыбку эволюция одарила двумя парами рогов, напоминающих улиточные. Одна пара расположена у нее на голове, а другая — под хвостом. Они служат защитой от хищников, ведь так рыбу труднее проглотить.

3. Гвианский скальный петушок

Природа украсила этого петушка необычным хохлом: он тянется через всю голову и закрывает собой клюв. Такая стильная «прическа» и оранжевый окрас помогают самцам завоевывать сердца неброских самок во время брачных игр.

4. Белогорлый единорог

А вы верите в единорогов? Оказывается, не зря. Только это вовсе не белоснежный конь, а забавная тропическая рыба. Ее рог немного напоминает нос. Когда малыш начнет подрастать, этот отросток тоже будет постепенно увеличиваться. И когда рыбка достигнет 20 см, ее рог станет более похожим на тот, который был у мифического существа.

5. Атлантическая трамболита

Этой рыбе не занимать обаяния: только посмотрите, какая улыбка. Но первое впечатление может быть обманчивым: «милашка» достаточно больно кусается и неплохо защищает свою территорию. В свободное от потасовок время она любит есть водоросли на дне мелководья.

6. Большая мягкотелая черепаха

Если вы думаете, что черепаха — это такое животное с панцирем, то вы ошибаетесь. У больших мягкотелых черепах он редуцирован, а спина затянута плотной кожей.

7. Хамелеон Джексона

Знакомьтесь: этот парень обитает в лесах восточной Африки, он украшен тремя рогами между глаз, в которых души не чают представительницы противоположного пола.

8. Ринопитек

Изюминкой этих мартышек является нос, который как бы обрублен, а ноздри смотрят вперед. Это делает их немного похожими на Волан-де-Морта. Самцы «красят» свои губы, чтобы понравиться самкам. В период ухаживаний их губы сильно набухают, становятся размером чуть ли не с половину мордочки и меняют свой цвет на ярко-красный.

9. Паук «шляпа Гриффиндора»

Этот паук впервые был обнаружен в 2015 году, и первооткрыватели не могли не заметить, как сильно он напоминает Распределяющую шляпу из цикла романов о Гарри Поттере. Поэтому паука назвали Eriovixia gryffindori в честь первого владельца шляпы Годрика Гриффиндора.

10. Кокон бабочки Dynastor darius

Бабочки родом из Тринидада разработали впечатляющую систему защиты от потенциальных хищников — невероятно реалистичный кокон в виде змеи. Куколки неподвижны и являются легкой добычей для кого угодно, но кому захочется покуситься на это?

11. Нетопырь Дарвина

Эта рыба будто вечно чем-то недовольна. Она использует такую яркую окраску, чтобы выделяться на дне океана среди других особей и быть узнаваемой для сородичей. Недаром она умудрилась приспособить свои грудные плавники для хождения по океанскому дну.

12. Малый оленек

Мышь или олень? В тропических лесах Юго-Восточной Азии обитает парнокопытное животное, известное как малый оленек. Взрослая особь может вырасти до размера кролика, достигнув 18–22 дюймов в длину. Это самое маленькое из всех парнокопытных в мире.

13. Черепаха-панк

Эти черепахи когда-то были популярными домашними животными, но сейчас их вид находится под угрозой. Они живут в реке Мэри в Австралии. Иногда их вид неформально называют зеленоволосой черепахой — за то, что многие особи покрыты живыми растущими нитчатыми водорослями, которые в воде напоминают развивающиеся волосы.

14. Геренук

Эту антилопу сложно спутать с кем-то еще благодаря ее длинным изящным ногам и шее, как будто позаимствованной у жирафа. В отличие от него антилопа не дотягивается до листьев, которые обожает использовать в качестве обеда, поэтому ей приходится вставать на задние ноги, чтобы полакомиться.

15. Насканская олуша

Жизнь этой птахи полна скелетов в шкафу, причем в прямом, а не в переносном смысле. Олуши всегда откладывают по 2 яйца, одно из которых — про запас, на случай, если что-то случится с первым. Когда птенцы вылупляются, один из них оказывается в 2 раза больше брата или сестры, поэтому он просто выгоняет второго малыша из гнезда. Родители никак не помогают такому младенцу, ведь для них это в порядке вещей. Из-за стресса, пережитого в детстве, взрослые олуши ведут себя, мягко говоря, неадекватно: проявляют агрессию к чужим птенцам.

Бонус: орхидея, сердцевина которой похожа на обезьянью мордочку

Кто из этих созданий пришелся вам по душе? А какое существо придумали бы вы?