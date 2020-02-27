10 животных и птиц, которых вы сможете встретить только в нашей стране (И больше нигде в мире)

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Животных, которые обитают только на определенной территории, ученые называют эндемиками. Часто их даже заносят в Красные книги как вымирающие или редкие виды. В Австралии это кенгуру и вомбаты, в Африке — гребешковые хамелеоны и трубкозубы. Впрочем, нашей стране тоже есть чем похвастать: на востоке разгуливают амурские тигры, а в водоемах европейской части России строят тоннели мохнатые выхухоли.

Мы в AdMe.ru с удивлением обнаружили, что хоть эти животные и редкие, но кое с кем из них можно встретиться на собственном садовом участке. А еще в бонусе к этой статье мы покажем вам бабочку, похожую на шоколадную зефирку.

1. Байкальская нерпа

Этот толстячок — один из 3 пресноводных видов тюленя в мире. Несмотря на свой добродушный вид, нерпа — хищник, съедающий за год до 1 т рыбы. Байкальского тюленя можно назвать чемпионом по нырянию: он способен погружаться на глубину до 200 м и задерживаться там до 70 минут. А еще эти животные крайне любопытны. Они могут подплывать к судам и высовывать головы из воды, наблюдая за людьми. Ближайшие родственники пресноводных байкальских нерп — тюлени, обитающие в Охотском море. Это уже не такой редкий вид, но люди по мере возможности стараются оберегать нерп и их детенышей-бельков. Однажды магаданские спасатели нашли среди льдин заблудившуюся маленькую нерпу и передали ее на временное воспитание местному фермеру.

Потеряшку назвали Нюркой. О ней заботились, пока она не поменяла окрас с детского белого цвета на взрослый серый и не стала готова к возвращению в море.

2. Выхухоль

Это животное, которое обитает в бассейнах Волги, Днепра, Дона и Урала, даже стало героем анекдотов. Например, про ежика, который встретил загадочное существо, спросил, как его зовут, и искренне возмутился: «Вот еще, буду я всякую мелочь на „вы“ называть». Выхухоли не повезло не только с именем, но и с внешностью. Посмотрите на картинку: длинный кожаный нос, глазки-бусинки и лапы с перепонками. Вся эта конструкция источает едкий мускусный запах. Недаром в словаре Даля «выхухоль» означает «вонючая». Зверек живет в подводных норах, которые соединяются целой системой траншей. Но при зимних подъемах воды эти домики часто затапливаются, животные погибают. Другая угроза — пересыхание водоема. Отыскать новое место жительства для плохо видящей выхухоли — задача не из легких.

3. Западнокавказский тур

По-другому его называют кавказским туром, или горным козлом. Он обитает на площади всего в 4 500 км² в районе границы между Россией и Грузией. Эта территория обозначается на карте как небольшая полоска. В мире существует около 10 тысяч представителей этого вида. Их отличительной особенностью называют относительно короткие дугообразные рога с характерными валиками на них. Сейчас популяция западнокавказских туров находится под угрозой не только из-за охоты на них, но еще и из-за любвеобильности этих животных. Они активно спариваются с представителями ближайшего вида — восточнокавказскими турами, в результате чего на свет появляются бесплодные особи.

4. Амурский лемминг

Этот грызун обитает в таежных лесах. Причем отдает предпочтение тем территориям, где растет много лиственницы. Амурские лемминги распространены от Северного Ледовитого океана до юго-востока Камчатского полуострова. Хоть зверек и редкий, но угроза его исчезновения отсутствует. Может, потому что лемминги живут в свое удовольствие: жуют зеленые мхи, закусывают насекомыми и приносят по 2–4 помета в год (в каждом от 3 до 9 детенышей).

5. Гигантский слепыш

Люди, которые никогда не видели слепыша, часто пугаются и думают, что это какая-то чупакабра или крот-мутант из Чернобыля. Зрелище и правда не для слабонервных: большой грызун без глаз, без ушей, без хвоста. Но на самом деле это необычное существо — эндемик Северо-Восточного Предкавказья. Всю свою жизнь он проводит под землей. Слепыш роет огромными зубами многоярусные разветвленные тоннели, а питается корнями растений и луковицами. Именно поэтому его так не любят дачники и фермеры. Но истреблять подземного вредителя строго запрещено — он занесен в Красную книгу. Масштабы вредительства гигантского слепыша, мягко говоря, немаленькие: длина его кормовых тоннелей может достигать нескольких сотен метров.

6. Амурский тигр

Это самый морозоустойчивый и самый северный подвид тигра. Этих животных осталось так мало (около 550 особей), что их занесли даже в Красную книгу Международного союза охраны природы. Амурские тигры живут в нетронутых таежных участках Хабаровского края и Приморья. Их шуба гораздо гуще, чем у тигров, обитающих в теплых странах, а на животе есть пятисантиметровый слой жира. Это своеобразная «подушка безопасности», которая защищает хищников от мороза и пронизывающего ветра.

7. Розовая чайка

Брюшко этой птицы отливает розоватым цветом, а ноги — полностью красные. Чайки живут на северо-востоке Сибири, зато в период кочевок их может занести в Норвегию, Францию или Маньчжурию. Случалось, что розовые чайки долетали даже до Калифорнии. В море пернатые любят гулять по плавающим льдинам, а в тундре часто купаются в холодных озерах. Голос этих птиц выше и нежнее, чем у прочих чаек, а их словарь необычайно богат. Обычно они издают звуки, похожие на «э-у, э-у». Если им грозит опасность, то чайки кричат «вя, вя, вя», а если беспокоятся — «киау-киау».

8. Соболь

До XVII века этот зверек жил еще и в Финляндии, а до XIX века — в Западной Польше, Карелии и странах Прибалтики. Но из-за ценности своей шкурки он был истреблен и сейчас встречается в таежной части России (и еще на одном из островов Японии). Впрочем, наша страна тоже чуть не лишилась соболя. В XVI веке в Западной Сибири появилось поселение Мангазея, жители которого занимались сбором пушнины. Меха поставлялись даже в Европу и составляли важную часть государственного бюджета. В год из Мангазеи отправляли в столицу до 85 тыс. шкурок. Сейчас соболь занесен в Красную книгу. Несмотря на свои небольшие размеры и вид мягкой плюшевой игрушки, соболь — самый настоящий хищник. Но если на охоте не повезет, то он не будет брезговать кедровыми орехами, брусникой и голубикой.

9. Стерх

По-другому его называют белым журавлем. Это эндемик севера России. Якутских стерхов осталось всего около 2 900–3 000, а с западносибирскими складывается по-настоящему критическая ситуация: их численность составляет примерно 20 особей. Зоологи разработали целую программу по возрождению их популяции и назвали ее «Полет надежды». При этом стерхи — самые привередливые среди всех журавлей: они боятся человека и при его появлении тут же бросают свое гнездо, оставляя потомство на произвол судьбы. Впрочем, даже если самке удается высидеть яйца, то в гнезде почти всегда выживает лишь один птенец. Это происходит из-за того, что маленькие стерхи начинают яростно конкурировать и отбирать друг у друга еду.

10. Камчатский снежный баран

Морозоустойчивые бараны живут в Восточной Сибири. Раньше они обитали еще и на Курильских и Алеутских островах, но со временем их популяция была полностью истреблена людьми. Сейчас этот вид находится под наблюдением Международного союза охраны природы. Снежные бараны, которых по-другому именуют чубуками, или толсторогами, неприхотливы в еде. Они жуют буквально все, что растет на поверхности, употребляя в пищу свыше 320 видов растений. При желании могут есть лишайники и грибы.

Бонус: бабочка-зефирка

Зефир тихоокеанский, или хетопрокта тихоокеанская, — бабочка с необычным окрасом. Если посмотреть на нее сверху, кажется, что ее крылья цвета расплавленного молочного шоколада. Зато их нижняя сторона покрыта серебристо-белым налетом. Почти как зефир, облитый глазурью. Хотя, возможно, свое название насекомые получили в честь одноименного западного ветра. Этих бабочек можно встретить на небольшой территории в Южном Приморье. Несложно догадаться, что они тоже занесены в Красную книгу.