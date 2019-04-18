10 вещей, о которых ветеринары хотели бы вам рассказать. Но вряд ли это сделают

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Многие из нас в детстве хотели стать ветеринарами. Мы выросли, и эта мечта исполнилась, конечно, не у всех. И это к лучшему. В конце концов, эту работу не назовешь легкой, ведь специалистам ежедневно приходится сталкиваться с болью и страданиями. Но самая большая награда для тех, кто решил посвятить себя лечению животных, — знать, что ты спас чью-то жизнь.

AdMe.ru просмотрел блоги практикующих ветеринаров и нашел много интересного об их работе. И зная некоторые из этих вещей, возможно, однажды вы сможете спасти своего питомца.

Собрать анамнез сложно не потому, что пациент ветеринарного врача не умеет говорить

Конечно, кошка или собака не расскажет доктору, что у нее болит. Видимые симптомы опишет владелец животного. Но очень важно правдиво и точно отвечать и на некоторые неудобные вопросы. Например, какие лекарства вы самостоятельно давали питомцу? А может быть, не давали какие-то из тех, которые уже были прописаны врачом? Ветеринары уверяют: вы не встретите осуждения, если сделали что-то не так. Ваша честность — залог того, что вашему любимцу будет назначено правильное лечение.

Самые страшные пациенты — вовсе не питбули или ротвейлеры

У ветеринаров часто спрашивают, не боятся ли они огромных собак бойцовых пород, которых им приходится лечить. Оказывается, огромные псы — это не самые опасные пациенты. Согласно исследованию, ветеринаров чаще всего кусают маленькие и безобидные на вид чихуахуа. Что интересно, для врачей-мужчин вероятность быть покусанными выше, чем для женщин. Еще одна категория опасных пациентов — кошки. Правда, они чаще оставляют на руках врачей не укусы, а глубокие царапины.

Ветеринары не решают поведенческих проблем

Если ваша собака кусается, а кошка привыкла расцарапывать руки всем, кто пытается ее погладить, ветеринар решить проблему не поможет. Единственное исключение — случаи, когда такие странности появились недавно и есть явные признаки болезни вроде отказа от еды. Если же ваш питомец постоянно проявляет агрессию, вам стоит обратиться к кинологу или зоопсихологу — специалисту, который занимается именно поведенческими проблемами животных. Зоопсихологи обычно консультируют в частном порядке, и только в очень редких случаях они работают при ветклиниках.

Витамины не нужны, если корм выбран правильно

Корма премиум- и супер-премиум-класса уже содержат все необходимые вашему питомцу витамины и минералы, так что покупать пищевые добавки дополнительно вовсе не нужно. Если же вы решили самостоятельно готовить пищу для любимца, витамины могут быть как раз кстати. Как и консультация ветеринара. Специалист поможет составить рацион грамотно и подобрать именно те витамины, которые нужны вашему питомцу.

Будьте осторожны с сырым мясом

Как правило, люди, решившие составлять для своих питомцев рацион самостоятельно, совершают кучу ошибок. Одна из них — решение кормить собаку или кошку сырым мясом или субпродуктами. Такая еда опасна по ряду причин. Во-первых, сырое мясо не обеспечит вашего любимца всеми необходимыми витаминами и минералами. Во-вторых, если ранее вы давали питомцу готовые корма, переход на «сыроедение» может спровоцировать у домашнего хищника возникновение дисбактериоза и диареи. Проконсультируйтесь с ветеринаром. Он поможет составить рацион для вашего любимца и подскажет, как сделать переход на новое меню наиболее безопасным.

Не давайте питомцу человеческие лекарства

И прячьте их так, чтобы ваша собака или кошка не могла их найти и случайно проглотить. Некоторые болеутоляющие, например напроксен, смертельно опасны для животных. Препараты от кашля или простуды и таблетки для похудения негативно влияют на сердечный ритм. Жирорастворимые витамины A, D и E токсичны для собак и кошек. И все же в некоторых случаях ветеринары назначают животным человеческие лекарства. Так происходит, например, с препаратами против рака или антидепрессантами. Но в любом случае помните: решение о приеме этих средств принимает врач. Не давайте животным свои таблетки только потому, что, как вам кажется, они могут помочь.

Выдвижные поводки-рулетки — настоящее зло. В большинстве случаев

Такие поводки пользуются популярностью, потому что дают собакам практически полную свободу передвижения. Пес может обнюхивать все, что ему захочется, знакомиться с сородичами и легко выбирать, куда ему бежать. Кажется, любой хозяин хотел бы, чтобы прогулки доставляли его питомцу удовольствие. И все же в жизни не все так радужно. Поводки-рулетки часто становятся причиной травмирования животных. Ветеринары описывают случаи, когда к ним поступали собаки с травмами шейного отдела позвоночника, полученными из-за того, что давление ошейников оказывалось слишком сильным. Иногда животные получают травмы в драках с сородичами, потому что поводки оказываются слишком длинными, а хозяева не успевают быстро среагировать на опасную ситуацию. Выдвижные поводки-рулетки оправданы только в одном случае: ваш питомец уже взрослый, воспитанный и спокойный по характеру. Если же пес гиперактивен или если речь идет о щенке, от покупки такого поводка лучше отказаться.

Часто владельцы животных обращаются к ветеринарам слишком поздно

Что вы сделаете, если поймете, что с питомцем что-то не так? Вероятнее всего, начнете гуглить симптомы и искать в сети решение проблемы. Но бывают случаи, когда время является самым ценным ресурсом и обратиться к доктору нужно как можно скорее. Иногда спасти животное не удается только потому, что в ветклинику оно попало слишком поздно.

Усыплять животных очень тяжело, но иногда это лучший выход

Эвтаназия животного — настоящее испытание не только для его владельца, но и для ветеринара. Невозможно подобрать «идеальный момент»: вам все время будет казаться, что можно подождать еще день, попробовать другое лечение. Вы все равно будете винить себя за это решение. Но если у вашего любимца болезнь, которую невозможно вылечить, если операции и бесконечный прием препаратов не приносят облегчения, прекращение страданий — это лучший выход.

Это не просто работа