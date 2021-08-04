10+ прозрачных животных, которые доказывают, что наша планета — настоящее чудо

Есть животные, которые выглядят так, будто нашли плащ-невидимку Гарри Поттера. Некоторые из них полностью прозрачны, и только пара глаз говорит о том, что под «стеклянной» кожей скрывается живое существо. Самое любопытное заключается в том, что не все виды изначально были такими — они с годами становились частично или полностью прозрачными, как, например, стеклянный осьминог и стеклянная лягушка.

Мы в AdMe.ru любим исследовать чудеса матушки-природы, поэтому собрали животных, до которых вам захочется дотронуться, чтобы поверить, что они действительно существуют.

1. Стеклянная бабочка

В отличие от обычных бабочек, у этой крылья не ярких цветов, а почти полностью прозрачные. Ее называют Грета Ото, или просто стеклянная бабочка. Прозрачные крылья используются этими чешуекрылыми в качестве камуфляжа.

2. Прозрачная молодая особь рыбы-хирурга

Если вы не понимаете, почему эта красивая прозрачная рыбка выглядит знакомой, то у нас есть ответ: такой рыбой была Дори — подруга Немо из мультфильма «В поисках Немо». Это молодая рыба-хирург из семейства Acanthuridae. Она остается прозрачной только первые 55 дней после рождения. Так малютке проще выжить в тропических морях. Со временем она растет и приобретает синий цвет.

3. Португальский кораблик

Португальский кораблик, или Physalia physalis, — это не медуза, хотя внешнее сходство имеется. У него длинные ядовитые щупальца, соприкосновение с которыми вызывает болезненный ожог. Свое название животное получило из-за странного вида.

4. Крокодиловая белокровка

Крокодиловая белокровка принадлежит к семейству белокровных рыб и живет по большей части в Антарктике. У нее прозрачное тело, «белая» кровь, представляющая собой желтоватую плазму, хрупкий скелет и кремово-белые жабры.

5. Морской крыжовник

Милое создание, которое выглядит, словно маленький стеклянный шарик, называется Pleurobrachia pileus, но больше известно как «морской крыжовник». Он может вырастать до 2,5 см. Это гребневик, который живет на открытой воде. Его щупальца в 15–20 раз длиннее тела и используются, чтобы обматывать добычу.

6. Креветка-призрак

Креветка Palaemonetes paludosus известна как стеклянная креветка, или креветка-призрак. Она обитает на юго-востоке США и представляет собой прозрачную креветку, которая живет в пресной воде, по большей части в озерах, и питается планктоном. Свою прозрачность хитрая креветка использует в качестве камуфляжа.

7. Цепочка сальпид

Сальпиды — это свободноплавающие оболочники, имеющие бочкообразную форму. Также их называют сальпами. Сальпиды двигаются, сокращая свое студенистое тело и перекачивая через него воду. Они обитают как в экваториальных, так и холодных морях. Их можно увидеть поодиночке или колониями — в таком случае они образуют длинные цепочки.

8. Рак Cystisoma Neptuni

Cystisoma Neptuni — это рак из отряда бокоплавов, который живет в море на большой глубине и имеет прозрачное тело. Такой камуфляж помогает ему прятаться от хищников. Его видно на фотографиях только благодаря специальной вспышке.

9. Стеклянный осьминог, или Vitreledonella Richardi

Стеклянный осьминог, который по-научному называется Vitreledonella richardi, выглядит как скульптура, но он настоящий. Он принадлежит к семейству мезопелагических осьминогов Amphitretidae, его тело студенистое и полностью прозрачное. Он обитает в тропических водах. Большим осьминог не вырастает — общая длина взрослой особи всего 45 сантиметров.

10. Морской ангел

Морской ангел, или северный клион — моллюск, который живет в холодных водах Северного полушария. Он практически полностью прозрачный, а крылья делают его похожими на летающего ангела. Отсюда и название.

11. Улитка с полупрозрачной раковиной

Мы не знали, что бывают прозрачные раковины, но сквозь раковину этой улитки прекрасно видно все, что происходит внутри. Научное название улитки — Zospeum tholussum. Она была обнаружена совсем недавно, в 2012 году, в глубинах хорватских пещер и впервые описана как новый вид годом позже. Эти малышки обычно слепы и имеют размер меньше, чем 2 мм.