10+ фактов о кошках, после прочтения которых так и хочется их затискать и отблагодарить вкусняшкой

Если вы думали, что узнать что-то новое о кошках уже невозможно, то спешим вас разубедить. Ведь они и меломаны, и очень даже нашу речь понимают, и от гуляния в духе «сами по себе» не в восторге (вопреки всем стереотипам). А у всех смешных выражений мордочек и вовсе есть очень серьезный смысл.

Мы в AdMe.ru безоговорочно сдаемся во власть усатых-полосатых и только рады узнавать о них что-то новое. А зоопсихолог Марина Жеребилова в своем инстаграме помогает приподнимать завесу тайн этого пушистого мира. С разрешения эксперта мы приводим ее выводы и наблюдения после многолетнего общения с хвостатыми. В бонусе же вас ждут максимально действенные способы по спасению новогодней елки от мохнатого прохвоста и одна очень искренняя история.

Как все начиналось

Еще 13 лет назад я решила открыть питомник русской голубой кошки, потому и отправилась на специальное обучение под названием «Фелинолог-заводчик». Но так получилось, что к окончанию своего обучения я успела передумать быть заводчиком и вместо работы в питомнике стала заниматься волонтерством, помогала бездомным кошкам найти семью. И конечно, я понимала, что знаний о кошках мне сильно не хватает. Я нашла европейского практикующего специалиста и обучалась по скайпу, затем окончила онлайн-курсы на английском языке по поведению кошек. Но все равно оставалось множество вопросов, ответы на которые я искала в книгах. Отрабатывала методики на практике. Затем были еще дополнительные курсы, потом еще... Если чем-то заинтересовался, сложно остановиться.

Я брала кошек со сложным характером к себе на передержку и занималась их адаптацией. В итоге такая практика позволила мне разрабатывать уже собственные схемы коррекции поведения. К сожалению, многие считают, что у животного нет собственной воли, оно должно быть исключительно удобным для хозяев. Именно это непонимание людьми кошек, с которым я столкнулась, и привело меня к созданию блога. Я тогда даже не думала, что это будет интересно людям, да и никто, кроме меня и нескольких заводчиков, в то время о кошках не писал. Но все-таки решила попробовать донести до людей понимание поведения кошки. И кажется, что у меня получилось.

Все эти мифы о кошках

Кошки неуправляемы. На самом деле неуправляемость свойственна любому живому организму. Управление же заключается не в подавлении воли и не в навязывании, а в подаче верного направления поведения.

На самом деле неуправляемость свойственна любому живому организму. Управление же заключается не в подавлении воли и не в навязывании, а в подаче верного направления поведения. Живут исключительно сами по себе. Да, кошка не вещь, и ей не нравится быть тенью. Но за многие века кошки прошли доместикацию (одомашнивание. — Прим. AdMe.ru ), и даже сегодня они эволюционируют. Кошки селились ближе к человеку, а значит, ушли далеко от предков, понимая ценность симбиоза с нами.

Да, кошка не вещь, и ей не нравится быть тенью. Но за многие века кошки прошли доместикацию (одомашнивание. — Прим. ), и даже сегодня они эволюционируют. Кошки селились ближе к человеку, а значит, ушли далеко от предков, понимая ценность симбиоза с нами. Доминируют над человеком. Забудьте про самый большой миф о том, что кошка пытается захватить мир. Я, конечно, не против жить в таком мире, но за годы практики и наблюдений поняла, что кошки не стремятся захватить управление космическими ракетами (к моему разочарованию). Доминантность возможна в стае по отношению к сородичам при проявлении иерархических перестановок. К человеку это не имеет никакого отношения.

Не могут объединяться в сообщества. Кошки у подъезда разве не пример? Они объединяются, когда понимают выгоду быть с другими. Однако охотиться предпочитают поодиночке: их добыча не такая крупная, чтобы делиться с сородичами (если только это не собственное потомство). Также кошки ищут защиту и у других зверей — есть много примеров симбиоза с собаками, птицами, лошадьми.

Кошки у подъезда разве не пример? Они объединяются, когда понимают выгоду быть с другими. Однако охотиться предпочитают поодиночке: их добыча не такая крупная, чтобы делиться с сородичами (если только это не собственное потомство). Также кошки ищут защиту и у других зверей — есть много примеров симбиоза с собаками, птицами, лошадьми. Не поддаются дрессировке. Кошки очень охотно учатся новому, минус лишь в том, что они быстро теряют интерес. И чем увлекательнее обучение, тем охотнее кошка принимает участие в процессе.

Кошки очень охотно учатся новому, минус лишь в том, что они быстро теряют интерес. И чем увлекательнее обучение, тем охотнее кошка принимает участие в процессе. Не преданны. Есть немало трагичных случаев, когда кошки, покинутые хозяевами, погибали от депрессии, будучи здоровыми и обеспеченными едой. Также кошки болезненно реагируют на смерть близких людей и могут слечь, если кто-то в семье тяжело болен.

А между тем мурлычут пушистые не всегда от счастья

По наблюдениям ученых, частота мяуканий кошек составляет уникальный диапазон, который способствует регенерации тканей и клеток. Именно поэтому наши любимцы могут мурлыкать во время недомогания или стресса. Как правило, это помогает и их восстановлению (естественно, в совокупности с грамотным лечением), и восстановлению сил и здоровья хозяев. И конечно, если кот мурлычет от счастья, это прекрасно снимает наш стресс и перенапряжение, согласитесь. А когда мы лежим с градусником, кошки и вовсе облегчают наше состояние.

50 оттенков серого в зрительном диапазоне

Многие стараются приобретать самые яркие игрушки, не зная некоторой особенности кошек, касающейся восприятия цвета. Так, кошки смотрят на мир в приглушенных, сероватых цветах, а красный и оранжевый почти не воспринимаются их глазом. В целом цветовая палитра зрения кошек включает широкий спектр серого цвета, ведь это основной цвет их добычи; коричневые и бежевые оттенки; синий и бледно-голубой; фиолетовый (различим слабо, но все же); приглушенный желтый и зеленый. Таким образом, серый на зеленом для них явно будет выигрывать в плане фокуса (опять же, из-за того что добыча кошек в природе имеет неяркие цвета, но при этом прячется в ярко-зеленой траве, например). И поэтому все самые бледные игрушки кошки обычно любят больше, чем яркие.

Смешные мордочки — это вам не просто так

Наверняка владельцы кошек сталкивались с забавной гримасой, которую выдает кошка после длительного обнюхивания какого-то предмета. Кошка долго принюхивается, ее в этот момент не отвлечь ничем, приоткрывает пасть, поднимает голову, в глазах признаки эйфории, пасть при этом остается открытой еще на некоторое время. Затем кошка сглатывает и возвращается к своему обычному поведению. Подобное явление называется «флемен» — считывание кошкой информации по метке. Эта метка может быть оставлена ей или же кем-то другим из животных, также подобная реакция наблюдается на некоторые другие запахи.

Кошка, застывшая во флемене, напоминает слегка зависшего робота, переваривающего информацию, ведь именно запах является ценным источником об окружающем мире, животных, людях. Чтобы подробная информация дошла по назначению, кошка вынуждена приоткрыть пасть — так информация поступает «с клавиатуры на процессор», где ее ждет «обработка данных» кошачьим мозгом. Углубляться в анатомию кошек не буду, скажу лишь, что над верхним небом у кошки расположен специальный вомероназальный орган для восприятия феромонов. И лишь открывая пасть, слегка приподнимая верхнюю губу и язык, кошка может распознать «послание», которое обнаружила, и принять его к сведению, используя этот орган.

Взять и обнять пушистика — иногда не очень хорошая идея

Недавние исследования поведения домашних кошек дали любопытный результат: питомцам далеко не всегда нравятся ласки хозяина. Согласно этим данным, наибольший стресс испытывают те кошки, которые позволяют себя гладить, когда им это не нравится. Так, у животных, которых хозяева часто и настойчиво гладили, в организме наблюдался повышенный уровень кортизола — гормона стресса. Все это свидетельствует о том, что владельцам кошек не стоит чересчур бурно выражать свою привязанность и любовь: животным это не нравится.

К слову, любимые хвостатые те еще меломаны

Вы думали, только нам нравится музыка, да? Как бы не так. Но важно понимать, что музыка музыке рознь. То, что для нас звучит бодро, с призывом «подрыгать телом», для котов либо неинтересно, либо странно и пугающе. Музыка успешно подходит для работы с дикими и психологически травмированными животными. Так же как и для людей в стрессе или угнетенном состоянии, для кошек формируется специальный «плей-лист» из следующих разновидностей. Классическая музыка. Действует успокаивающе, освобождает сознание от тревожных мыслей. Выбирайте самые спокойные и светлые мелодии: Моцарт, Вивальди и т. п.

Действует успокаивающе, освобождает сознание от тревожных мыслей. Выбирайте самые спокойные и светлые мелодии: Моцарт, Вивальди и т. п. Инструментальная музыка. Акустическая гитара, флейта, арфа или фортепиано — подбирайте то, что нравится и вам, и котейке.

Музыка из кино без слов. Здесь тоже есть где разгуляться: композиции Ханса Циммера («Перл-Харбор», «Последний самурай», немного из «Трансформеров» или «Бегущего по лезвию 2049»), Джон Уильямс («Мемуары гейши», некоторые композиции из «Звездных войн» или «Списка Шиндлера»), Вангелис — его музыка просто бальзам для ушей, Тревор Моррис — самые мягкие и спокойные мелодии, Рамин Джавади — также выбирайте спокойные мелодии, например из «Игры престолов».

Здесь тоже есть где разгуляться: композиции Ханса Циммера («Перл-Харбор», «Последний самурай», немного из «Трансформеров» или «Бегущего по лезвию 2049»), Джон Уильямс («Мемуары гейши», некоторые композиции из «Звездных войн» или «Списка Шиндлера»), Вангелис — его музыка просто бальзам для ушей, Тревор Моррис — самые мягкие и спокойные мелодии, Рамин Джавади — также выбирайте спокойные мелодии, например из «Игры престолов». Любая музыка для медитаций.

Пение птиц, звуки природы. Их следует использовать с осторожностью: не всем кошкам от таких звуков спокойно.

И точно могут с нами общаться

У кошек в «словарном запасе» около дюжины звуков, которыми они могут изъясняться с людьми. Так, в 2015 году Международная ассоциация консультантов по поведению животных провела конференцию по изучению поведения кошек и пришла к заключению, что кошки понимают смысл наших слов. А мы не понимаем «слов» наших любимцев. К примеру, когда человек возвращается домой после работы или учебы, его встречает кошка, которая показывает, что она соскучилась (мурлычет, трется о ноги). Это дружественное поведение приветствия. В различных ситуациях и вы, и кошка ведете себя по-разному, что и определяет различную поведенческую характеристику любимицы. И конечно, подобными исследованиями доказано еще и то, что да, это абсолютно нормально, что мы разговариваем с кошками.

Бонус № 1. Миссия «спасти новогоднюю елку от пушистого» может быть выполнимой

Елки просто-таки созданы для котиков. Правда-правда. Ведь елка — это дерево, а коты деревья обожают. Но если для вас это «не комильфо», то можно воспользоваться следующими способами сберечь зеленую красавицу хотя бы до 1 января. Способ № 1. «Баррикады-баррикады». Коту должно быть неудобно подходить к елке. Для этого можно использовать широкие невысокие ящики с сосновыми шишками. Конечно, есть риск, что котик будет охотиться за шишками и вытаскивать их лапой, но вот пройти по ним у него точно не получится.

Коту должно быть неудобно подходить к елке. Для этого можно использовать широкие невысокие ящики с сосновыми шишками. Конечно, есть риск, что котик будет охотиться за шишками и вытаскивать их лапой, но вот пройти по ним у него точно не получится. Способ № 2. «Странный пол». Многие кошки боятся фольги. Да-да, обычной фольги. И потому не хотят на нее наступать (но не все, конечно). Закрепите на полу перед елкой листы фольги — котик будет обходить елку за версту.

Способ № 3. Эфирное масло. Большинству кошек не нравятся запахи апельсина, лимона, розмарина.

Большинству кошек не нравятся запахи апельсина, лимона, розмарина. Способ № 4. Пылесос. Тем людям, чьи кошки панически боятся пылесоса, придется вместо подарков оставлять под елкой именно его. Если сделать все на совесть, то с большинством кошек эти способы сработают. Но, конечно, коты бывают разной степени упорности, поэтому пробуйте разные варианты.

Бонус № 2. Знакомьтесь: кошка Ёжа

Было начало октября. Холодный противный ветер. Переломный момент в моей жизни. Слышу громкий писк во дворе дома. Я выходила на этот звук, но он стихал. «Хитрый зверь. Или застрял где-то», — подумала я. Прошлась мимо автомобилей соседей, решила, что котик оказался под капотом чьей-то машины. Но нет, тишина. Наутро 3-го дня я вышла с едой и просто стала ждать во дворе. От голода «зверь» сдался. Я увидела, как нечто крошечное спускается с дерева напротив. Ко мне осторожно приближались ушки и хвост. А еще огромные глазища... Больше я ничего не видела. Дав «зверю» немного подкрепиться, я решила: «Мое» — и забрала домой.

Самое интересное, мне даже мысли не пришло о том, что нужно пристроить котенка. Была уверенность, что ко мне пришел тот, кого я всегда ждала. Мой маленький «тотем». Муж был против, поскольку мы тогда переезжали по работе. Но мое уверенное «куда я, туда и котенок» сломало сопротивление. Мне она была важнее всех проблем и сложностей. С тех пор я уже не замужем, а любимая девочка Ёжа со мной. Мы пережили много трудностей и бед. Ее тяжелую болезнь, ее непростой характер (что скрывать, у меня характер тоже не подарок), несколько переездов и путешествий, страшное горе в моей семье, от которого до сих пор до конца не очнулась. Но когда я смотрю на свою кошку, как бы тяжело ни было, у меня всегда появляется надежда. И мне бы очень хотелось, чтобы так было и у других. Чтобы ваши питомцы дарили вам только радость и утешение. Но, конечно, это напрямую зависит от вашего к ним отношения. Любите кошек!