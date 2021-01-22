Я вышла замуж за японца и готова рассказать, почему умом местных не понять
Когда мы приезжаем на отдых в другую страну, наслаждаемся ее красотой, местным колоритом и традициями. Но погрузиться в повседневную жизнь можно, только если долго находишься в данном месте. Диана уже 8 лет живет в Японии, она в браке с мужчиной из этого государства. Когда они познакомились, девушка не знала японского, а он — русского. В итоге Диана начала изучать не только японский язык, но и культуру страны, которая порой кажется иноземцам невероятно удивительной.
AdMe.ru делится заметками Дианы о том, каково быть замужем за японцем и какие они, японские мужчины и женщины.
Мой муж-японец не поздравляет близких с днем рождения
-
Моего мужа зовут Таро, он работает в известной японской компании. Я люблю наблюдать за тем, как он готовит. Супруг всегда тщательно изучает рецепт и ни на шаг не отходит от него: все вымеряет до миллиграмма. Каждый вид рыбы готовит определенным способом, иногда учитывая даже сезон. Если я покупаю в магазине просто понравившуюся на вид рыбу, муж всегда искренне удивляется: «Почему ты купила эту рыбу? Неужели ты знаешь, как ее готовить?!»
-
Из русской кухни Таро очень любит рассольник, селедку под шубой, холодец и пельмени.
Не любит молочные каши. А блюда из гречки и картошки считает «моса-моса» — слишком сухими, каким соусом их ни поливай. Как и все японцы, предпочитает, чтобы дополнительно к основному блюду на столе всегда было еще несколько маленьких тарелочек, например с цукэмоно (соленьями), охитащ©и (салатом, тофу). Говорит, что в Японии так принято, а всего одно блюдо подают лишь собаке или кошке.
-
Муж рассказывал, что в детстве ему всегда хотелось мяса — жареных стейков и хамбагу (котлеты — примечание автора). Раньше в Японии говяжье мясо было очень дорогим, и в основном покупали рыбу, курицу и свинину, а стейки ели только по праздникам.
-
В интернете часто пишут, что в Японии старший сын обязательно должен жить с родителями. Хочу заметить, что это очень устаревшее и не совсем верное утверждение. Таро — старший сын в семье. Его брат, сестра и мать живут в Токио. Мы редко ездим к ним в гости, за 8 лет были 2 раза.
-
Раньше меня всегда удивляло, почему муж практически не видится и не созванивается с родными. Они даже с днем рождения друг друга не поздравляют. Я заметила, что в Японии не так, как у нас, относятся к празднованию этого дня: не отмечают юбилеи, не устраивают застолья. Раньше я спрашивала об этом у Таро, а он удивлялся: почему надо обязательно получать поздравления и самому поздравлять, он ребенок, что ли? Сейчас я поняла, насколько это все для японца неважно, ведь семья — это то, что в сердце. Это когда, например, не виделись долгие годы, а встретились и разговорились так, как будто и не расставались никогда.
-
А вот с Новым годом у японцев поздравлять принято. И семья, и коллеги, и друзья шлют друг другу открытки со своими фото и снимками детей. Открытки на Новый год — это для них святое. Можно сказать, традиция. От этого веет каким-то теплом. Как в детстве, во времена СССР — почтовые карточки с новогодними поздравлениями в почтовом ящике. И всегда накануне Нового года мы с Таро выбираем открытки. Не отвечать на поздравления считается невежливым.
Поссориться с мужем-японцем невозможно
-
Японец редко подаст даме руку, откроет ей дверь и пропустит впереди себя: в Японии это не принято. Мой муж не был исключением, и над этим мне пришлось поработать. Я заметила, что даже в ресторанах первым чаще всего обслуживают мужчину. Почему? Потому что он мужчина, он устал и хочет есть, а женщина... Женщина может и подождать. Вспоминается: «Ну вы женщина, потерпите».
-
Японцы очень много работают. Мой муж не исключение. У меня просто не укладывается в голове, как человек может работать по 12 и больше часов в день. Причем ночные смены могут быть 2 дня подряд, да и на следующий день иногда вечером снова надо на работу. Брать больничный из-за незначительного недомогания, опаздывать — это не о японцах. Для них это вообще недопустимо.
-
Таро любит качественные вещи, разбирается в брендах. И вообще, японцы в этом плане преуспели. Они всегда хорошо и со вкусом одеты, смело миксуют стили и цвета, в одежде предпочитают яркие принты и сочные краски. Японки, на мой взгляд, немного попроще. Нередко можно встретить стильного японца в оранжевых или розовых джинсах.
-
Поссориться с мужем-японцем практически невозможно. Любое разногласие у нас в семье разрешается быстро, не успев перерасти в ссору, потому что муж всегда вовремя извиняется и кланяется. Таро как-то заметил, что русские очень редко извиняются. Я согласилась: «Да, наверное, это так. Но зато у нас есть Прощеное воскресенье, и мы в этот день просим прощения у всех, кого знаем, и прощаем своих обидчиков». Мужу это показалось очень интересным.
Японские мужчины говорят о работе даже после 12-часового трудового дня
-
Охарактеризовать японских мужчин можно одним словом — трудоголики. Во время работы они обычно не разговаривают: считается, что это отвлекает. Мой муж был удивлен, когда увидел, что иностранцы, выполняя работу, болтают с коллегами о том о сем: это же мешает сосредоточиться. Конечно, это относится не ко всем видам деятельности.
-
Судить о японцах в целом мне сложно, могу лишь описать некоторые свои наблюдения. Например, сарариманы (искаженное английское salaryman. — Прим. автора.) — это офисные работники, «люди-пингвины» в черных костюмах и белых рубашках. Молодые сарариманы почему-то предпочитают костюмы на пару размеров меньше: приталенные пиджаки и укороченные узкие брюки. Утром плотной толпой они спешат на службу, вечером — со службы, а в пятницу ночью нетвердой походкой некоторые возвращаются домой из бара, завязав галстук на голове.
-
Недавно муж рассказал историю о том, как один из его коллег опоздал на работу — элементарно проспал. В этот день парень должен был лететь на другой остров, работа ответственная, его там ждали. Из-за этой ситуации у парня случился нервный срыв и его отправили в больницу. Свои длинные волосы он сбрил наголо в знак глубокого раскаяния. У каждого сотрудника просил прощения, отвешивая низкие поклоны. В Японии существует такая древняя традиция: если человек чувствует себя виноватым и хочет показать, что сильно раскаивается, он бреет голову. Это касается и женщин.
-
Несмотря на то, что большую часть времени японцы проводят на работе, все же, по моим наблюдениям, они очень хорошие и заботливые отцы. Уважительно относятся к женщинам, сдержанные и покладистые. Разводы бывают редко. А если случаются, то содержание детей и бывшей жены полностью ложится на плечи мужчины.
-
При этом японцы в последнее время все реже женятся. Но если японец все же женился, то он несет полную ответственность за благосостояние семьи. Японка, выйдя замуж, обычно оставляет работу.
-
Многие японские парни бреют брови и красят волосы. Причем это видно издалека. Мужское лицо с бритыми или выщипанными бровями смотрится как-то странно. Кстати, красить волосы сотрудникам крупных компаний запрещено, но брить брови можно.
-
Еще меня удивляют их офисные туфли с очень длинными, слегка загнутыми носами. Хотя сейчас уже меньше встречается таких «лыжников». Но обувь на 3 размера больше носят многие. Ну вот любят японцы, чтобы обувь была велика и буквально слетала с ног. Иногда теряют на бегу и возвращаются за отлетевшей кроссовкой или туфлей. Скорее всего, это связано с тем, что японцам часто приходится обуваться и разуваться и не хочется заморачиваться со шнурками. Здесь принято снимать обувь, заходя в бар, рамэн-кафе или другое заведение.
-
Японские мужчины очень аккуратны. За 8 лет жизни в Японии я ни разу не встретила неопрятно одетого мужчину и ни разу не почувствовала запах пота. Даже грузчики и строители сплошь в белоснежных носочках.
Японки капризны и не убираются дома
-
К мужьям у жен бывает потребительское отношение: если работает и приносит деньги — хорошо, но если случается проблема с работой, то мужчина часто становится ненужным жене.
-
В некоторых семьях мужья, вернувшись уставшими с работы, еще и ходят по магазинам и готовят ужин, кормят своих жен и детей. Я знаю несколько таких семей. Более того, иногда японец вообще не видит своих денег, потому что его зарплата перечисляется на банковский счет жены и она сама выдает ему деньги на карманные расходы.
-
Конечно же, есть много японок — прекрасных и ответственных специалистов, встречаются удивительно благородные, открытые и умные женщины. У них есть чему поучиться. Ими хочется любоваться, как японским сокровищем.
-
За собой японки следят очень тщательно, стараются следовать всем рекомендациям из женских журналов. Например, в сад полить цветы моя знакомая японка выходит одетой по картинке из любимого журнала: с тщательным макияжем, волосы уложены и красиво перевязаны платком, в клетчатой рубашке, резиновых перчатках выше локтя и джинсах, заправленных в резиновые сапоги до колена. Ну и что, что +38 °C.
-
Внешне японки всегда аккуратны, а вот в доме у некоторых беспорядок, убирать они не любят. Я сейчас пишу не о каких-то одиноких женщинах-социофобках, а о семейных японках, которые не работают. Чем они заняты, когда дети в садике или в школе? Они ходят в секции и кружки по интересам: йога, вокал, балет, серфинг и так далее. А после кружка с членами кружка направляются в ресторан или кафе.
-
У некоторых работающих японок дома может быть как в хлеву. То, что мне однажды довелось увидеть, хотелось бы забыть. Одна молодая сотрудница хорошей фирмы снимает на деньги родителей квартиру в центре Токио. Зайти в ее «уютное гнездышко» можно, только зажав нос. Везде пакеты с мусором, все разбросано, на полу посуда с недоеденной пищей вперемешку с косметикой и нижним бельем. Но на самом видном месте вывешены любимые платья, в которых она гуляет по центру Токио.
-
К слову, в Японии нет мусорных баков. Отходы выносят из дома 2 раза в неделю и выставляют в специальных пакетах в определенном месте, а ночью машина забирает их и увозит. Изредка можно увидеть балконы японцев, заваленные мусором.
О детях
-
Японки редко утешают и жалеют детей. Плачущий ребенок сам поднимается и бежит за мамой, а мамы говорят: «Гаман-гаман» («Терпи-терпи». — Прим. автора.) и «Ганбаттэ-ганбаттэ» («Старайся, напряги все силы». — Прим. автора.).
-
Однажды я наблюдала такую сцену. Перед нашим домом, на пляже, рыбачила молодая женщина, а ее маленькая дочка бегала по берегу. В тот день море было неспокойное, и волна сбила ее с ног. Девочка заплакала. Мама была спокойна и даже не выпустила удочку из рук. «Гаман! Накунай!» — сказала она («Терпи! Не плачь!» — Прим. автора.).
-
У японцев странная манера одевать малышей в холодную погоду. Например, японка-мать может быть в шапке, укутана шарфом и в сапогах, а полугодовалый малыш — с босыми ногами. Я спросила мужа: «Почему так детей морозят?» Ответ меня удивил: «Японские дети не любят носки и ботинки». То же самое, смеясь, говорили и мои знакомые японки.
-
Мужчины в Японии для детей на все готовы — ради них и работают на износ. Некоторые японки больше сосредоточены на себе. Видимо, таково воспитание девочек в японской семье: им внушают, что о них должны заботиться.
Как думаете, почему бы вы смогли или не смогли жить в Японии?