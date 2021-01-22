Я вышла замуж за японца и готова рассказать, почему умом местных не понять

Раньше меня всегда удивляло, почему муж практически не видится и не созванивается с родными. Они даже с днем рождения друг друга не поздравляют. Я заметила, что в Японии не так, как у нас, относятся к празднованию этого дня: не отмечают юбилеи, не устраивают застолья. Раньше я спрашивала об этом у Таро, а он удивлялся: почему надо обязательно получать поздравления и самому поздравлять, он ребенок, что ли? Сейчас я поняла, насколько это все для японца неважно, ведь семья — это то, что в сердце. Это когда, например, не виделись долгие годы, а встретились и разговорились так, как будто и не расставались никогда.