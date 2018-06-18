Вдохновляющие примеры знаменитостей, которые не побоялись впервые стать мамами после 40

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В большинстве стран мира нормой считаются первые роды в возрасте до 30 лет. Однако многим современным женщинам не удается познать радости материнства «вовремя». Актрисы, певицы, спортсменки — представительницы многих профессий вынуждены откладывать рождение первенца ради карьеры. А кто-то просто не чувствует себя готовой.

Мы в AdMe.ru вдохновляемся примерами смелых женщин, решившихся на этот важный шаг в позднем и опасном, согласно общественному мнению и рекомендациям врачей, возрасте. Предлагаем полюбоваться этими героинями своего времени.

14. 43-летняя Ева Лонгория вот-вот станет мамой впервые

Героиня «Отчаянных домохозяек» не спешила с материнством — видимо, потому что ждала своего прекрасного принца, а они, как известно, не приходят по расписанию. После двух неудачных браков Лонгории все-таки посчастливилось встретить настоящую любовь. Избранником актрисы стал мексиканский бизнесмен Хосе Антонио Бастон. В декабре прошлого года в прессе появилась официальная информация о беременности Евы. Семейство Лонгория-Бастон со дня на день ожидает появления мальчика.

13. Хэлли Берри стала мамой в 42, и еще раз — в 47 лет

Хэлли Берри четырежды была замужем и на данный момент обходится без спутника жизни. А вот в радостях материнства она себе не отказывает. Старшая дочь Нала (на фото слева) родилась в третьем браке актрисы с фотомоделью Габриэлем Обри. Сын Масео (на фото справа) появился в союзе Берри и Оливье Мартинеса, французского актера. С отцами своих детей Хэлли расставалась тяжело, у обоих отвоевывала опеку над малышами через суд. По мнению актрисы, важно как можно больше времени проводить с детьми, но и о себе не забывать. И тогда все будут счастливы.

12. Сальма Хайек родила дочку Валентину в 41 год

Только к 40 годам Сальма Хайек встретила своего спутника жизни в лице бизнесмена из мира моды Франсуа-Анри Пино. У пары родилась прекрасная дочь Валентина. И хотя поначалу Хайек и Пино не были женаты и даже расставались уже после рождения их первенца, сегодня они состоят в законном браке и вместе воспитывают свою дочь.

11. Ким Бейсингер родила свою единственную дочь Айрленд в 42 года

В 70-х Ким имела большой успех в модельном бизнесе, а в 80-х — начале 90-х была в авангарде Голливуда. Фильмы с ее участием выходили практически каждый год, а потому думать о детях было некогда. Актриса дважды была замужем, и ее второй брак с актером Алеком Болдуином ознаменовался для Ким рождением ее единственной дочери. Кстати, став мамой, Бейсингер не перестала активно сниматься. И свой «Оскар» она получила вскоре после появления Айрленд.

10. Марсия Кросс стала мамой в 45, причем смогла выносить близнецов

Еще одна «отчаянная домохозяйка» в нашем списке. Марсия нашла свое семейное счастье в лице брокера Тома Махони, уже пребывая в рискованном для первых родов возрасте — после 40. Но это обстоятельство не помешало актрисе осуществить свое желание быть мамой. Спустя 8 месяцев со дня свадьбы в семействе Кросс и Махони появились крошки Саванна и Иден.

9. Кортни Кокс родила свою дочь Коко Аркетт в 40 лет

Судьба бесплодной Моники Геллер, персонажа Кортни в сериале «Друзья», отчасти близка и самой актрисе. Только Моника никак не могла забеременеть, а вот Кортни довелось пережить 8 выкидышей. Первый был еще до того, как актрисе посчастливилось стать мамой. Во время следующей беременности Кортни чета Кокс-Аркетт изо всех сил боролась, и в итоге на свет появилась Коко. К сожалению, подарить дочери братика или сестричку родители так и не смогли. Но актриса счастлива, что смогла принести в этот мир хотя бы одну новую жизнь.

8. Мэрайя Кэри стала мамой лишь в 42 года

В личной жизни Мэрайя была не так успешна, как в своей музыкальной карьере. Певица дважды была замужем, и оба союза оказались неудачными. Правда, брак с Ником Кэнноном подарил поп-звезде долгожданных деток — близнецов Мороккана и Монро. Беременность протекала тяжело, Мэрайе пришлось бороться со многими осложнениями. Однако желание стать мамой было настолько велико, что Кэри со всем справилась. И сегодня она очень рада, что решилась на этот шаг.

7. Линда Евангелиста родила своего первого и пока единственного ребенка в 41 год

Франсуа-Анри Пино, который сегодня женат на Сальме Хайек, ранее встречался с Линдой. Евангелиста забеременела, и, по признанию манекенщицы, бизнесмен бросил ее, как только узнал об этом. Впоследствии Линда добилась от Пино через суд материальной поддержки для их общего сына. Модель много лет мечтала о ребенке. Долгожданный сын родился здоровым, так что молодая мама счастлива. Теперь Августин — главный мужчина в ее жизни.

6. Селин Дион родила своего первенца почти в 33, а в 42 года певице посчастливилось явить на свет близнецов

Глядя на биографию Селин Дион, нетрудно поверить и в настоящую любовь, и в счастливый случай. Ей довелось стать и богатой, и знаменитой, и любимой, и все благодаря одному человеку — Рене Анжелилу. Когда она была совсем еще юной девочкой, Рене выступал в роли ее менеджера. Именно он привел ее к успеху в музыкальной сфере. Когда Дион исполнилось 18 лет, они начали встречаться, а через несколько лет поженились. И это был тот самый брак из серии «пока смерть не разлучит нас». У супругов была значительная разница в возрасте — 26 лет, и потому такой исход не стал шоком для певицы. Это был счастливый брак, длившийся более 20 лет. Единственное, что не далось ей легко, — это материнство. Селин долгое время лечилась от бесплодия. И хотя своего первенца Рене-Шарля певица родила по современным меркам не так уж и поздно — в 33 года, для нее это была непростая победа. Следующий бой длился дольше: лишь спустя 9 лет Дион удалось родить вновь. Певица выносила двоих здоровых близнецов — Эдди и Нельсона.

5. Сьюзан Сарандон трижды стала мамой в «опасном возрасте»: в 39, 43 и 46

Знаменитая актриса в жизни такая же бесстрашная и независимая, как и многие ее героини. Она живет в свое удовольствие: побывала замужем один раз, не понравилось, больше не сковывает себя узами брака. Семья Сьюзан — это ее дети: Ева, дочь от режиссера Франко Амурри, и сыновья Джек Генри и Майлз от актера Тима Роббинса. Поздняя беременность актрисы не повлияла на здоровье ее малышей — все трое родились и выросли без отклонений.

4. Джанет Джексон, несмотря ни на что, родила в 50

Джанет удивила многих, ведь в таком возрасте мало кто отваживается рожать, да еще и впервые. Правда, некоторые врачи высказываются о ее случае как о нормальной современной тенденции, говоря о том, что сегодня при поздней беременности рисков не больше, чем при ранней. Певица была замужем трижды, и только третий брак подарил ей долгожданного первенца — Иссу. Хотя с отцом мальчика, Виссамом аль-Маной, Джексон разошлась вскоре после рождения малыша, это не мешает поп-диве наслаждаться материнством. Мама и сын находятся в отличной физической форме и прекрасно себя чувствуют.

3. Моника Беллуччи родила свою старшую дочь Деву незадолго до своего 40-летия, а вторую, Леони, — в 46

Итальянская актриса одинаково легко перенесла обе беременности, ее дочери родились совершенно здоровыми. Однако Беллуччи, по ее собственному признанию, не хочет быть примером для остальных в вопросе поздних родов. Она считает это дело рискованным, а себя — просто счастливицей, которой улыбнулась такая удача. Беллуччи и ее супруг на тот момент Венсан Кассель тщательно планировали появление на свет своих детей. После рождения Девы многие торопили Монику со второй беременностью, но актриса дождалась того момента, когда сама была к этому готова.

2. Наоми Уоттс родила своих сынишек с разницей в 1 год и 5 месяцев, первого — незадолго до своего 39-летия, второго — в 40 лет

Наоми и ее партнеру, актеру Льву Шрайберу, посчастливилось стать родителями двоих детей в короткие сроки. Актриса не высказывалась по поводу своей поздней беременности, но в целом материнство для нее — это вторая работа, сложная, очень важная и такая же любимая, как и ее ремесло.

1. 45-летняя Камерон Диас скоро наконец-то станет мамой

Свою вторую половинку и первую настоящую любовь Камерон встретила лишь к 42 годам. Роман с участником музыкальной группы Good Charlotte Бенджи Мэдденом развивался быстро: меньше чем через год после знакомства пара поженилась. В феврале 2018 года окончательно подтвердилась информация о том, что в семействе ожидается пополнение. Камерон смогла забеременеть только при помощи ЭКО после неоднократных неудачных попыток зачать самостоятельно. В какой-то момент пара почти отчаялась и стала рассматривать другие способы завести ребенка — усыновление или суррогатное материнство. Но надежда на то, что все получится, и поддержка любящего мужа дали актрисе силы идти до конца. Диас полностью посвятила себя материнским заботам, отодвинув актерское ремесло на второй план.

А как вы считаете, стоит ли рожать впервые после 40? Поделитесь своим мнением в комментариях.