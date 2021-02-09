«Пожалуйста, не заводите детей». Текст о том, что мудрым родителем становится не каждый

Зачастую сразу после свадьбы молодожены тут же сталкиваются с вопросом: «А когда уже детки?» Этот вопрос остается актуальным для окружающих и через многие месяцы или даже годы семейной жизни пары. Порой мы и сами задумываемся: «А не пора ли детишек завести?»

Блогер Татьяна Трофимова уверена: такие мысли нужно поскорее гнать прочь. Иначе велик риск совершить ошибку, которая отразится не только на вас, но и на счастье и благополучии ваших детей. А мы в AdMe.ru считаем, что к большим мечтам нужно подходить серьезно.

Как только у вас появилась мысль «Нам пора завести ребенка», гоните ее прочь! Гоните ее из головы и глубокого подсознания. Игнорируйте полностью ровно до тех пор, пока она не трансформируется в «Мы хотим стать родителями». «Да какая разница?» — скажете вы. Огромная!

Хорошие родители — это кто?

Нам кажется, что, чтобы стать хорошими родителями, необходимы крепкая полная семья, материальная база, теоретические знания (хотя бы минимум), помощники необходимы, няня, бабушки. Согласны? А как же бедные студенты без собственного жилья? А как же родители-одиночки? Из них, значит, хороших родителей не получится? Нет, друзья, тут все немного сложнее. И дело совсем не в материальных благах.

«Я хочу ребенка»

Хочу. Хочу на море, новую сумочку, сапожки, собачку и... ребенка. Потому что, уверена, меня это порадует, это атрибут счастливой семейной жизни, ребенок даст мне новый статус и вообще иметь ребенка — это классно. Почему эти мысли нужно гнать? Потому что женщина, думающая таким образом, обычно сильно заблуждается, предполагая, что в ее жизни ничего кардинально не изменится, а просто добавится что-то новое — ребенок. Сама-то она меняться не планирует.

«Я хочу быть мамой»

Значит, я сама хочу и готова меняться. Речь не о ребенке. Это я готова к новой роли. Готова чем-то жертвовать. Готова учиться быть родителем. Готова взять ответственность за другого человека. Ну почему никто не объяснил мне этого раньше?

Большая разница

Быть родителем — это каждый день думать на долгую перспективу. Просто давать ребенку денег или научить его зарабатывать. Сделать ребенка «удобным», научить дисциплине, заставить подчиняться и выполнять все требования или научить слушать себя и осознавать свои желания. Найти время и терпение поговорить или отправить в свою комнату со словами «Не видишь, мать с ног валится». Большая разница.

Чтобы стать хорошими родителями, нужно перестать быть детьми

Как думаете, многие из нас, 40-летних, до сих пор ведут себя как дети? Да больше половины. В семейном конфликте виноват(а) не я, в проблемах на работе — начальник, дети от рук отбились — школа и улица виноваты. Что уж говорить о более молодых? А вредные привычки? Стресс, усталость, ритм большого города... «Что меня порадует?» — размышляю я, стоя в магазине. И выбираю шоколадку или ведерко мороженого. Точно так же мы ведем себя и с детьми. Плачет, скучает, болеет, упал — «На тебе вкусненького». Вот тебе шоколадка, которая заменит любовь и счастье. Именно из таких детей вырастают взрослые, которые будут «заедать стресс» и всю жизнь ненавидеть себя за лишние килограммы. Вариантов «испортить» детей — масса. И мы их все практикуем. Ну, просто потому, что «Нас так растили, и ничего, выросли».

Бывают ли идеальные родители?

Конечно нет. Невозможно не уставать и не делать ошибок. Но хороший родитель — это тот, кто перед собой и, главное, перед своим ребенком готов их признать и начать исправлять. И это здорово. Потому что ребенок научится и этому тоже. Мать-одиночка растит дочку. Что такая девочка знает о мужчинах? Думаю, всем понятно. Какой шанс у этой девочки создать семью и выстроить здоровые отношения? Минимальный. Но если мама возьмет ответственность на себя и объяснит дочери, что семейная жизнь — это не только любовь, но и большая работа, которую они с папой по молодости лет недоработали, то шанс своей дочери она подарит. Понимаете разницу? Не заводите детей. Пожалуйста, становитесь родителями.