Посмотрите, как изменились 14 звездных пар за долгие годы семейной жизни

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Герои нашей статьи — знаменитости, которые на своем примере доказали, что крепкие браки бывают и в мире шоу-бизнеса. Кто-то нашел любовь с первого взгляда, как солист «Руки вверх!» и экс-участница группы «Сливки», а кому-то, как Иосифу Пригожину, пришлось очень постараться, чтобы ему ответили взаимностью. Эта подборка — ответ на вопрос, как же сегодня выглядят звезды, отношения которых длятся уже много лет.

Мы в AdMe.ru просто залюбовались фотографиями, которые лучше всяких слов убеждают: с годами меняются люди, но не их нежные чувства друг к другу.

Алексей Гуськов и Лидия Вележева, вместе с 1988 года

Их знакомство было делом случая. У артиста был перекур между репетициями. «Мимо меня пробегала красивая девушка. Тогда не было зажигалок, и она у меня попросила спички. Я не отказал, дал. Девушка нагло сунула их в карман и убежала. А потом оказалось, что мы пришли на одну репетицию. Я смотрел на нее пристально. Думал, отдаст она мне спички или нет. А она довольна, сидит и думает: „Почему он на меня так смотрит?! Наверное, я хороша!“ Вот такая смешная история», — цитирует Гуськова «Собеседник». «Я, как только взглянула на Алексея, сразу поняла: это моя судьба, — в свою очередь, рассказывает Вележева. — Смотрела на него на репетиции и знала почему-то, что с этим человеком я буду жить, он будет моим мужем».

Дмитрий Харатьян и Марина Майко, вместе с 1989 года

Они познакомились, когда Марина снималась в фильме «Закат» в Одессе. Харатьян тоже получил в нем роль, но эпизодическую, которую в итоге вырезали. «Дима красиво и ненавязчиво ухаживал, располагая меня к себе. Однажды пошли на море. Светило ослепительное солнце, Дима обернулся ко мне, его улыбка была настолько искренней и солнечной, что со мной в этот миг что-то произошло», — вспоминает Марина Майко. «Я сразу обратил внимание на ее тонкость, хрупкость, красоту и аристократичность. Она была совершенно не похожа на других, какая-то отдельная. У нас завязался курортный роман, который перерос в длинную семейную жизнь», — рассказывает Дмитрий Харатьян.

Вика Цыганова и Вадим Цыганов, вместе с 1990 года

«Мы встретились еще в институте. Я всегда была максималисткой, никогда не верила в формулу „стерпится — слюбится“. Я просто влюбилась в светлого, чистого парня, который писал потрясающие стихи», — поделилась Вика. Супруг певицы Вадим Цыганов и сам творческий человек. Еще в начале 90-х он стал продюсером своей жены и с тех пор написал для нее много песен, которые впоследствии подарили Вике популярность.

Михаил Шац и Татьяна Лазарева, вместе с 1998 года

«Встретились мы в КВН и вместе мотались по городам СССР. Я воспринимала Мишку как друга. А вот Мишка поставил себе какую-то галочку. И года 4 ходил вокруг меня. Все ждал, когда я наконец всерьез обращу на него внимание. Иногда я притягивала его, иногда отталкивала — надоедал порой ужасно. И мои подруги тогда орали на меня: „Как ты можешь так себя вести?! Он же тебя любит!“ А я отмахивалась: „Ну и что? Я-то не люблю...“ Но поди ж ты, в какой-то момент так полюбила, что он потом сам испугался», — признается Татьяна.

Антон Макарский и Виктория Макарская, вместе с 1999 года

Антон и Виктория познакомились на работе — оба были задействованы в мюзикле «Метро». У Вики была одна из основных ролей, а Антон участвовал в массовке. У артистов начался роман. На первых порах было нелегко: Вика хорошо зарабатывала, а Антон получал гроши, но наотрез отказывался жить на деньги своей девушки. «Он мне сказал: „Я не имею никакого права делать тебе предложение. У меня может не сложиться карьера, у меня нет ничего, но, если ты выйдешь за меня замуж, я обещаю, что у тебя будет все“. Он был такой трогательный в этот момент и так боялся, что я скажу „нет“. А я ответила: „Я тоже тебя люблю“», — в передаче «Сами мы не местные» рассказала Вика.

Ксения Алферова и Егор Бероев, вместе с 2001 года

Актеры впервые встретились в 2001 году на пресс-конференции Первого канала. «Я просто не мог пройти мимо такой женщины, — вспоминает Бероев. — Когда увидел ее, сразу понял, что хочу, чтобы она была со мной». Егору повезло: вскоре и он, и Ксения получили роли в сериале «Московские окна», и на съемочной площадке начался их роман.

Алла Пугачева и Максим Галкин, вместе с 2001 года

«Это не любовь с первого взгляда. Где-то месяца через 2 после знакомства поняли, что мы идеально подходим друг другу. Как говорит Алла: „Где ты был, когда я в школе училась?“ Я думаю, что ей в принципе нравится типаж интеллигентного человека в очках. Вполне возможно, что я похож на какого-то ее одноклассника», — рассуждал Максим в давнем интервью НТВ.

Наташа Королева и Сергей Глушко, вместе с 2001 года

Впервые Наташа увидела Сергея Глушко в ночном клубе, где он выступал в «Тарзан-шоу». Певице представление понравилось, и она решила предложить танцору сотрудничество. Королева и Глушко почти 2 года проработали вместе, а спустя некоторое время после развода Наташи с Игорем Николаевым она призналась Сергею в своих чувствах. «Я точно был не готов к этому. Я не знал, как реагировать. Я был застигнут врасплох», — рассказывает Глушко. Через пару дней после признания Королевой он пригласил певицу в гости и угостил абрикосовым вареньем, банку которого незадолго до того танцору передала его мама. Эту дату Наташа и Сергей теперь отмечают каждый год, называя ее «День абрикосового варенья».

Валерия и Иосиф Пригожин, вместе с 2003 года

После болезненного разрыва с Александром Шульгиным певица как раз искала нового продюсера. Иосиф и Валерия договорились встретиться, чтобы обсудить детали совместной работы. И после той встречи Пригожин, по его собственному признанию, потерял голову. Валерия сначала осторожничала, все-таки предыдущий опыт был печальным. Но Иосиф очень красиво ухаживал и вообще создал настолько комфортные условия для нее, что певица поняла: он действительно ее любит.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков, вместе с 2005 года

«Мы компанией пошли в ресторан, и я увидела Володю — обаятельного, остроумного. И сразу поняла, что нравлюсь ему: когда после ужина мы уже вдвоем отправились кататься в луна-парк, Вова на американских горках так крепко держал меня, что чуть не задушил! На следующий день мы улетали и обменялись телефонами. И я была уверена на 100 %, что он позвонит, что в Москве между нами будет что-то серьезное», — поделилась Наталья в интервью порталу 7days.ru.

Стас Костюшкин и Юлия Костюшкина, вместе с 2006 года

На момент знакомства с Юлей Стас был несвободен. Но никаких интрижек не планировалось: певец просто искал себе в команду человека, способного покорить зрителей акробатическими танцами. Ему порекомендовали Юлю, он назначил встречу и, когда она села к нему в машину, просто лишился дара речи. «У нее такая невероятная улыбка и глаза! И я поплыл... Твержу себе: „Спокойно! У тебя семья, твоему ребенку год — угомонись, пожалуйста!“ Я, в принципе, не Казанова: в моей жизни было 4 девушки, на 3 из них я женился», — признался он писательнице Татьяне Устиновой в программе «Мой герой».

Сергей Жуков и Регина Бурд, вместе с 2007 года

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков и экс-участница группы «Сливки» Регина Бурд утверждают, что полюбили друг друга с первого взгляда. Возможно, это так, но Жуков долгое время ухаживал за Бурд. «Наши отношения развивались довольно медленно. Регина — единственный ребенок в семье, папа — очень взрослый человек, на 60 лет старше ее. Поэтому она воспитывалась в тех самых старых традициях Анны Карениной и Наташи Ростовой. Прошло месяцев 7, прежде чем я вообще смог куда-то с нею выезжать, не говоря о том, чтобы остаться у меня с ночевкой. Мне, 30-летнему лбу, сначала это было очень странно, мол, что за детский сад? А с другой стороны, настолько интересно, что я снова стал тем самым рыцарем, который должен совершить массу подвигов, прежде чем завоевать сердце девушки», — рассказал WomanHit Сергей.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, вместе с 2007 года

Артисты познакомились в первый съемочный день проекта «Танцы на льду. Бархатный сезон». Анастасия торопливо проходила мимо участников и встретилась взглядом с молодым парнем. «Я почувствовала: мое. Это было похоже на электрический разряд. Даже не помню, поздоровались мы или нет. Я просто запомнила его глаза», — разоткровенничалась Заворотнюк в интервью интернет-журналу «OK!». А Петр рассказал, как после их знакомства открыл в Насте очень привлекательные качества, которые и привели его к желанию развивать их отношения.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко, вместе с 2007 года

Они встретились в Лондоне на фестивале «Русская зима» в январе 2007 года. Буквально через несколько часов после знакомства Евгений понял, что влюбился. «Я сразу почувствовал, что это моя женщина, я даже не знал, кто у нее муж, кто родственники, что у нее за история. Я просто был не в теме, потому что я всю жизнь катался и мне ничего больше не интересно было. Но я взял ее за руку — так с тех пор и держу», — говорит Плющенко. «Женя мне в первый же вечер предложил выйти замуж», — в беседе с журналистами «Hello!» вспоминает Яна.