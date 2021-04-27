Есть только 2 типа людей, и обычно они состоят в браке друг с другом
Иногда можно увидеть пары, которые, кажется, образуют люди, совершенно противоположные по характеру. Может, все дело в том, что они отлично дополняют друг друга.
Мы в AdMe.ru уверены, что и вы замечали притяжение противоположностей в парах. Поэтому будем ждать ваших комментариев по этому поводу.
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Узнали себя и свою вторую половинку? Продолжим список того, какие противоположности умудряются уживаться вместе и жить счастливо?
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