Есть только 2 типа людей, и обычно они состоят в браке друг с другом

Иногда можно увидеть пары, которые, кажется, образуют люди, совершенно противоположные по характеру. Может, все дело в том, что они отлично дополняют друг друга.

Мы в AdMe.ru уверены, что и вы замечали притяжение противоположностей в парах. Поэтому будем ждать ваших комментариев по этому поводу.

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