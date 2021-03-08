9 советов родителям, как побороть детское упрямство

Дети ведут себя плохо по многим причинам, но самая распространенная из них — скука. Они осознают, что такое поведение приносит плоды, особенно если они настаивают на своем, и в итоге получают то, чего хотят. Иногда причиной их непослушания становится желание обрести уверенность, так как для ребенка сказать «нет» — это один из способов почувствовать, что у него есть некоторый контроль. Таким образом, важно знать, как бороться с подобным поведением и как с ним правильно справляться.

Мы в AdMe.ru хотели бы немного облегчить вашу жизнь в качестве родителя, так что представляем вам 9 советов, которые помогут предотвратить утомительные истерики.

1. Покажите детям более спокойный подход к решению проблем

Часто дети копируют своих родителей, так что мы должны повлиять на их поведение и поступки, научив их спокойствию. Если они закатывают истерику и вы начинаете на них кричать, то это станет для них нормой. Вместо этого покажите им, как по-другому справляться с эмоциями.

2. Предлагайте им выбор, чтобы они могли решить, что хотят делать

По мнению доцента Энджи Т. Крейнор, предлагая сделать ребенку выбор, вы удовлетворяете его потребность чувствовать контроль над ситуацией. Итак, если он должен убрать свои игрушки и почистить зубы, спросите у него, что бы он хотел сделать в первую очередь.

3. Берите с собой что-то на перекус

Плохое поведение часто возникает вследствие голода. Так что если вы и ваш ребенок находитесь вне дома, то наличие с собой перекуса может предотвратить потенциальную истерику и сохранить хорошее настроение у ребенка.

4. Предупредите о возможных неприятных последствиях

«Потому что я так сказал» — плохое объяснение для ребенка, почему он не должен что-то делать. Всегда пытайтесь поговорить с ним и объяснить, что может произойти, если он не послушается, и почему он не должен делать определенные вещи. Обратите его внимание на то, какие последствия могут иметь его действия, чтобы он мог сделать выводы и в будущем принимать более взвешенные решения.

5. Придумайте распорядок дня, которого необходимо придерживаться, и поощряйте за его исполнение

Помогите ребенку организовать распорядок дня. Например, никакого телевизора после определенного времени, помыть посуду, почистить зубы, пойти спать вовремя. Если вы хотите подойти к делу творчески, нарисуйте на доске расписание на месяц. Скажите ему, что он получит вознаграждение на свой выбор, если будет придерживаться распорядка целый месяц (или 1–2 недели).

6. За нарушением правил должны следовать логичные наказания

Логичные последствия должны следовать за определенными проступками. Например, если ваш ребенок не хочет есть овощи, не давайте ему десерт. Или если он не хочет убирать игрушки, то не позволяйте ему играть с ними до конца дня. Это хорошо действует на детей, у которых есть определенные проблемы. Но избегайте наказаний, которые непоследовательны. Например, если ребенок не хочет есть, то не заставляйте его убирать гараж.

7. Переключите внимание ребенка

По данным Американской педиатрической академии, некоторые дети могут хулиганить, потому что им скучно и они не могут придумать ничего лучше. Таким образом, если вы найдете для них какое-то занятие, которое будет их увлекать и развлекать, то вы сможете переключить их внимание с шалостей на что-то полезное.

8. Попробуйте интересоваться его мнением относительно решения разных проблем

Спросите ребенка, есть ли какая-то проблема или что-то, что его беспокоит. Если что-то не так и он вам об этом расскажет, то сядьте и обсудите с ним это. Старайтесь узнать его мнение и мысли по поводу того, что можно сделать для решения проблемы. Если у него нет ответа, то немного ему помогите. Но помните: важно дать ему почувствовать, что это он нашел решение. Также важно поздравить его с этим и приободрить.

9. Уважайте эмоции, которые ребенок испытывает, и старайтесь ему помочь

Вместо того чтобы вести себя так, будто это ребенок плохой и непослушный, вы можете дать ему понять, что понимаете его и его чувства. Так как эмоции играют большую роль в поведении ребенка, всегда важно признавать их. Например, простое «Я знаю, ты разочарован из-за того, что мы не можем пойти на пляж сегодня, но погода плохая. Давай займемся вместе чем-то еще, чтобы исправить это» может иметь для него большое значение.