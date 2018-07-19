9 полезных привычек, которые мы ошибочно считали вредными

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В который раз ругаете себя за вредную привычку и страстно желаете от нее избавиться? Подождите, может, не все так плохо, как вы думаете. Ученые доказали, что некоторые вещи, которые мы считали недопустимыми, положительно сказываются на здоровье и качестве жизни.

AdMe.ru собрал подборку фактов, которые заставят вас изменить мнение о своих привычках и обрести повод не поругать, а лишний раз похвалить себя.

1. Сплетни снимают стресс

Ах, как приятно обсудить коллегу или своих родственников с друзьями. Не корите себя: ученые сообщают, что сплетни помогают нам в построении собственной самооценки. Обсуждения положительных новостей о других подстегивают наше стремление к самосовершенствованию, а плохие помогают не совершать дурных вещей и льстят нам самим, если мы не совершили тех же проступков, что и объект обсуждения. Сплетничающие люди не ставят целью навредить предмету разговора, а просто стремятся доставить себе удовольствие. А поделившись информацией с другим человеком, мы еще и снимаем стресс.

2. Уборка раз в неделю снижает риск развития астмы

Вред частой уборки подтвержден официально и по многим причинам. Во-первых, ученые сообщили, что риск развития астмы выше у людей, регулярно убирающихся с использованием моющих средств. Также у них наблюдается общее ухудшение работы легких, сравнимое с тем, что отмечается у курящих людей. Во-вторых, во время уборки наша иммунная система подвергается воздействию патогенов из пыли и грязи: они попадают в легкие, когда мы невольно поднимаем пыль тряпками. Та же пыль может привести к возникновению аллергии. Что тут можно сказать? Конечно, мыть посуду и выбрасывать мусор лучше ежедневно, а вот пылесосить и протирать везде пыль достаточно раз в неделю.

3. Мытье головы через день помогает сохранить естественный блеск волос

По утверждению ученых, далеко не все люди нуждаются в ежедневной головомойке. Скорость, с которой наши волосы загрязняются, зависит от многих факторов. В целом чем более толстые и кудрявые волосы, тем больше нужно времени для распределения по ним кожного сала, а именно оно обеспечивает волосам увлажненность. Конечно, грязные волосы смотрятся весьма неопрятно, и, действительно, жирные волосы приходится мыть ежедневно. Но, если вы обладатель нормальных или сухих волос, попробуйте пользоваться шампунем хотя бы через день. Более редкое мытье не даст волосам стать ломкими, зато придаст естественный блеск и шелковистость.

4. Долгий сон в выходные компенсирует его недостаток, накопившийся за рабочую неделю

Любите поваляться в постели по выходным после долгой рабочей недели? Отличная новость: полноценный сон на выходных компенсирует его недостаток в предыдущие дни. Согласно исследованию ученых из Стокгольмского университета, риск преждевременной смерти людей увеличивался на 65 %, если они спали менее пяти часов в сутки. Но стоило испытуемым отоспаться в выходные, как показатели выравнивались. И все же такой образ жизни не должен быть постоянным: лучше соблюдать режим каждый день.

5. Если исключить скручивания из тренировки, риск травмы позвоночника снижается

Не любите делать скручивания в спортзале? Вот и чудесно. В Гарварде выяснили, что это упражнение буквально изнашивает позвоночник из-за нехарактерных для обычной жизни движений и ухудшает осанку. Брюшные мышцы, которые мы пытаемся накачать с помощью скручивания, в жизни предназначены для стабилизации позвоночника. Сколько бы мы ни скручивались, к заветным шести кубикам такое упражнение не приблизит ни на шаг. Лучше замените его планкой: она задействует больше мышц пресса и намного более эффективна для формирования плоского живота.

6. Совместный просмотр сериалов улучшает отношения в паре

Не стоит корить себя за часы, проведенные перед экраном монитора в наблюдении за перипетиями жизни сериальных героев. Извлеките пользу из ситуации, пригласив вторую половинку к совместному просмотру. Ученые пришли к выводу, что это поможет укрепить ваши отношения, особенно если круг совместных друзей сильно ограничен или вовсе отсутствует. Наблюдение за одними и теми же людьми создает у людей ощущение, что они разделяют друг с другом социальные связи, как если бы они общались с одним и тем же человеком в реальной жизни.

7. Прием снотворных улучшает качество сна

Времена, когда бессонницу не считали болезнью, ушли в прошлое. Сегодня с этим серьезным недугом сталкивается все больше и больше людей. И в некоторых случаях вылечить его помогает только прием снотворных. Ученые утверждают: прием выписанных врачом снотворных пойдет пациенту только на пользу, если других вариантов лечения нет. Исследователи подчеркивают важность назначения снотворных именно врачом и только после соответствующего обследования. Если прием таблеток находится под контролем лечащего доктора, они не навредят здоровью. Тем более что фармакология не стоит на месте и продолжает поиски максимально безопасных и эффективных средств борьбы с бессонницей.

8. Открытое выражение эмоций снижает риск развития депрессии

Как ни странно, пары, которые склонны к эмоциональному обсуждению проблем, имеют больше шансов сохранить здоровье, чем привыкшие замалчивать проблемы. Во время громкого разговора уровень кортизола, гормона стресса, повышается, зато потом резко идет вниз. А вот если вы избегаете малейших конфликтов, стресс никуда не пропадает. А ведь стабильно высокий уровень кортизола со временем может даже привести к депрессии. Если не говорить о проблемах, они никуда не денутся, а будут накапливаться и негативно влиять на отношения. Так что не стесняйтесь сообщить партнеру, если вам что-то не по душе. Но говорите именно по делу, не пытаясь специально обидеть человека.

9. Ерзание на стуле снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

Если коллеги и родственники ругают вас за привычку ерзать на стуле, просто скажите, что так заботитесь о своем здоровье, и этот факт доказан учеными. Длительное сидение приводит к нарушению кровообращения в ногах и повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. А вот качание ногами и движение седалища по стулу улучшают кровоток. Более того, согласно исследованиям, часто ерзающие люди снижают себе риск смертности относительно более усидчивых коллег. Таким образом даже минимальные движения на рабочем месте способны заметно снизить вероятность возникновения болезней сердца и тем самым продлить нам жизнь.

А вы когда-нибудь обнаруживали, что привычка, которую все считают вредной, на самом деле полезна? Делитесь своими открытиями в комментариях.