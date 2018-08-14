8 знаменитостей, которые изменились после родов и не стали стесняться своего неидеального тела

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Мы привыкли к безупречным образам знаменитостей. Судя по фотографиям в интернете, их внешний вид не портят ни бессонные ночи, ни болезни, ни рождение ребенка. Из-за этих идеальных изображений незвездным мамам особенно трудно смириться со своим несовершенным телом, которое большинство женщин приобретает после родов.

В последнее время знаменитые мамы стали делиться честными фото своего тела после рождения ребенка. AdMe.ru собрал доказательства того, что тела известных женщин тоже меняются, и, чтобы вернуть им прежнюю форму, приходится немало потрудиться.

Пета Маргатройд

Австралийская танцовщица показала свое тело через 8 дней после родов. Пета выглядела так, словно была на 5-м месяце беременности. Через 17 дней двукратная победительница американского шоу «Танцы со звездами» стала узнавать свое тело, хотя все еще сетовала на лишние складки на животе.

Джесси Джеймс Декер

30-летняя певица родила третьего ребенка и выложила фото своего «все еще опухшего» живота в инстаграм через 3 недели после родов. Джесси Джеймс Декер считает, что нужно помнить о том, через что прошло наше тело в течение 9 месяцев, и гордиться им.

Дафни Оз

Американская писательница, журналист и телеведущая Дафни Оз 8 месяцев назад родила третьего ребенка. В своем инстаграме она делится уловками, которые помогают ей вернуть прежнюю форму. Дафни считает, что нужно жить своей жизнью и в новом теле, а не прятать его в кокон до тех пор, пока оно не достигнет идеала.

Тиа Моури

Актриса Тиа Моури родила второго ребенка почти в 40 лет, и избавиться от послеродового живота ей оказалось не так просто. Тиа признается, что ей потребовалось некоторое время после первых родов, чтобы принять новое тело. После рождения своего второго ребенка Тиа набралась терпения и научилась любить себя несовершенной.

Хилария Болдуин

Жена известного актера Алека Болдуина 34-летняя Хилария Болдуин родила четвертого ребенка. На следующее утро после родов она выложила селфи в больничном зеркале, чтобы в дальнейшем показать подписчикам, как она будет возвращать свое прежнее стройное тело.

Али Федотовски-Манно

Телезвезда Али Федотовски-Манно тоже решилась опубликовать честное послеродовое фото. «Мое тело изменилось. Кожа вокруг живота очень растянута», — пишет она в инстаграме. Али учится любить свое новое тело и надеется, что это фото поможет девушкам, которые ведут борьбу со своей фигурой.

Крисси Тейген

Не все знаменитости могут вернуть свою прежнюю форму. Топ-модель Крисси Тейген, обладавшая безупречным телом, показала в твиттере свое реальное тело после родов, чтобы все женщины поняли, что звезды тоже обычные люди. Ей нелегко смириться с растяжками на животе, и из-за этого она чувствует себя неуверенно.

Хилари Дафф