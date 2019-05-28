8 способов сэкономить на коммунальных платежах, о которых мало кто знает
Коммунальные платежи с каждым годом отнимают все больше денег у жильцов многоквартирных домов. Помешать этому мы не можем, но сократить суммы в квитках вполне в наших силах. Разумный подход к расходу электроэнергии и воды, а также контроль за работой управляющей компании поможет сэкономить весьма приличные деньги.
AdMe.ru составил памятку, на чем и как можно сократить расходы на оплату коммунальных услуг.
1. Малоизвестные лайфхаки
Не все знают, что если не пользоваться коммунальными услугами длительное время, то и платить за них не нужно.
- Уезжая из дома более чем на 5 дней, можно попросить перерасчет платы за воду, газ, канализацию, лифт, вывоз мусора. Только нужно обязательно подтвердить свое отсутствие (билетами, путевкой и т. д.). Получить перерасчет можно за водоотведение, газ, холодную и горячую воду при условии, что в квартире не установлены счетчики, а также за обслуживание лифта.
- За плохую уборку подъезда (или ее отсутствие), сломанный лифт, невывоз мусора длительное время тоже можно получить перерасчет. Необходимо собрать доказательства (подтверждение соседей отлично подойдет) и с заявлением обратиться в УК или ТСЖ.
- В случае какой-либо аварии в доме положена компенсация — возврат средств за неоказанные услуги (или оказанные недобросовестно). Главное, тоже зафиксировать факт нарушения с помощью фото, видео, показаний соседей.
- Не игнорируйте действующие льготы, если они у вас есть. Этот способ экономии является одним из наиболее эффективных.
- Всегда проверяйте квитанции. Эта предусмотрительность зачастую позволяет не платить лишнего. Не редкость, когда за одну услугу пытаются взять деньги дважды. Если вас обсчитали, положены не только перерасчет, но и штраф управляющей организации в размере 50 % от излишне начисленной суммы.
2. Светодиодные лампочки вместо обычных
Светодиодные лампочки потребляют почти в 10 раз меньше электроэнергии и служат в 10 раз дольше. Ну и конечно же, выключайте свет, выходя из комнаты: горящие попусту лампочки расходуют гораздо больше электричества, чем мы себе представляем.
3. Регулируйте температуру в батареях
Сегодня почти на всех батареях есть регулировочные краны, с помощью которых можно отрегулировать температуру и сэкономить тепло. Не нужно обогревать пустые комнаты — уменьшайте температуру в батарее. Так же лучше поступать, если в комнате жарко: не открывайте окна, а убавляйте температуру в радиаторе.
4. Выключайте электроприборы из розеток
После применения лучше выключать из розеток все неиспользуемые приборы. Техника, которая не задействована, даже в спящем режиме продолжает потреблять энергию. Кажется, это совсем немного, но если подсчитать общую сумму за год, то в среднем ₽ 1–3 тыс. тратится впустую.
5. Выбирайте подходящую посуду
Размер посуды при готовке должен соответствовать диаметру конфорки на электроплите: до 50 % электричества тратится впустую из-за плохого контакта. А также, кстати, плиту можно выключать за 5 минут до полной готовности блюда: она долго держит тепло, а потому еда благополучно «дойдет» без лишних трат.
6. Закрывайте воду, когда не пользуетесь ею
За те несколько минут, пока вы чистите зубы или бреетесь, может убежать 20–30 л воды. А если умножить их на количество жильцов, получится огромный объем жидкости (и денег), слитой понапрасну в канализацию. Помимо финансовой экономии это сбережет земные ресурсы.
7. Посудомоечная машина или ручная мойка
Если есть возможность выбора, лучше отдать предпочтение посудомоечной машине. Вы можете потратить в 10 раз меньше воды, чем при мытье посуды руками в раковине.
8. Слив воды в унитазе
У современных бачков 2 кнопки слива: одна выпускает воду полностью, другая лишь половину ее, что значительно экономит траты. А если на дно бачка поместить пластиковую бутылку, наполненную водой, его вместимость уменьшится и воды будет уходить меньше. Семья даже из 3 человек использует слив в среднем 10 раз в день. Следуя данному совету, можно сэкономить до 10 тыс. л воды в год.
А вы пользуетесь какими-либо способами сэкономить на коммунальных платежах?
Иллюстратор Daniil Shubin специально для AdMe.ru