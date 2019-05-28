8 способов сэкономить на коммунальных платежах, о которых мало кто знает

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Коммунальные платежи с каждым годом отнимают все больше денег у жильцов многоквартирных домов. Помешать этому мы не можем, но сократить суммы в квитках вполне в наших силах. Разумный подход к расходу электроэнергии и воды, а также контроль за работой управляющей компании поможет сэкономить весьма приличные деньги.

AdMe.ru составил памятку, на чем и как можно сократить расходы на оплату коммунальных услуг.

1. Малоизвестные лайфхаки

Не все знают, что если не пользоваться коммунальными услугами длительное время, то и платить за них не нужно. Уезжая из дома более чем на 5 дней, можно попросить перерасчет платы за воду, газ, канализацию, лифт, вывоз мусора. Только нужно обязательно подтвердить свое отсутствие (билетами, путевкой и т. д.). Получить перерасчет можно за водоотведение, газ, холодную и горячую воду при условии, что в квартире не установлены счетчики, а также за обслуживание лифта.

За плохую уборку подъезда (или ее отсутствие), сломанный лифт, невывоз мусора длительное время тоже можно получить перерасчет. Необходимо собрать доказательства (подтверждение соседей отлично подойдет) и с заявлением обратиться в УК или ТСЖ.

В случае какой-либо аварии в доме положена компенсация — возврат средств за неоказанные услуги (или оказанные недобросовестно). Главное, тоже зафиксировать факт нарушения с помощью фото, видео, показаний соседей.

Не игнорируйте действующие льготы, если они у вас есть. Этот способ экономии является одним из наиболее эффективных.

Всегда проверяйте квитанции. Эта предусмотрительность зачастую позволяет не платить лишнего. Не редкость, когда за одну услугу пытаются взять деньги дважды. Если вас обсчитали, положены не только перерасчет, но и штраф управляющей организации в размере 50 % от излишне начисленной суммы.

2. Светодиодные лампочки вместо обычных

Светодиодные лампочки потребляют почти в 10 раз меньше электроэнергии и служат в 10 раз дольше. Ну и конечно же, выключайте свет, выходя из комнаты: горящие попусту лампочки расходуют гораздо больше электричества, чем мы себе представляем.

3. Регулируйте температуру в батареях

Сегодня почти на всех батареях есть регулировочные краны, с помощью которых можно отрегулировать температуру и сэкономить тепло. Не нужно обогревать пустые комнаты — уменьшайте температуру в батарее. Так же лучше поступать, если в комнате жарко: не открывайте окна, а убавляйте температуру в радиаторе.

4. Выключайте электроприборы из розеток

После применения лучше выключать из розеток все неиспользуемые приборы. Техника, которая не задействована, даже в спящем режиме продолжает потреблять энергию. Кажется, это совсем немного, но если подсчитать общую сумму за год, то в среднем ₽ 1–3 тыс. тратится впустую.

5. Выбирайте подходящую посуду

Размер посуды при готовке должен соответствовать диаметру конфорки на электроплите: до 50 % электричества тратится впустую из-за плохого контакта. А также, кстати, плиту можно выключать за 5 минут до полной готовности блюда: она долго держит тепло, а потому еда благополучно «дойдет» без лишних трат.

6. Закрывайте воду, когда не пользуетесь ею

За те несколько минут, пока вы чистите зубы или бреетесь, может убежать 20–30 л воды. А если умножить их на количество жильцов, получится огромный объем жидкости (и денег), слитой понапрасну в канализацию. Помимо финансовой экономии это сбережет земные ресурсы.

7. Посудомоечная машина или ручная мойка

Если есть возможность выбора, лучше отдать предпочтение посудомоечной машине. Вы можете потратить в 10 раз меньше воды, чем при мытье посуды руками в раковине.

8. Слив воды в унитазе

У современных бачков 2 кнопки слива: одна выпускает воду полностью, другая лишь половину ее, что значительно экономит траты. А если на дно бачка поместить пластиковую бутылку, наполненную водой, его вместимость уменьшится и воды будет уходить меньше. Семья даже из 3 человек использует слив в среднем 10 раз в день. Следуя данному совету, можно сэкономить до 10 тыс. л воды в год.

А вы пользуетесь какими-либо способами сэкономить на коммунальных платежах?