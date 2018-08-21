25 нечистокровных собак, которые покорят вас своим необычным видом (А вы уже видите черты знакомых пород?)
Щенка дворняги можно получить почти даром, а болеют такие животные гораздо реже породистых. Конечно, эти преимущества не говорят о том, что за беспородным животным нужно меньше ухаживать, ему точно так же требуются медицинское обследование, качественное питание и много любви. И, безусловно, главная сложность при покупке метиса состоит в том, что вы не знаете, какого размера вырастет собака, и тем более вы не угадаете, какие черты она унаследует от совершенно разных пород. С другой стороны, у вас будет уникальное животное. Например, волкопудель или мопсошарп и много других необычных собак, на которых мы предлагаем посмотреть собственными глазами.
AdMe.ru знает, что у любой собаки сердце чистой «породы», вне зависимости от того, есть ли у нее метрика либо хвостатое чудо появилось во дворе. И мы уверены, что после просмотра статьи ваше сердце растает, а настроение улучшится.
1. Питбуль + сибирский хаски
2. Немецкая овчарка + золотистый ретривер
3. Лабрадор-ретривер + сибирский хаски
4. Немецкая овчарка + сибирский хаски
5. Лабрадор-ретривер + ротвейлер
6. Немецкий боксер + бордер-колли
7. Австралийская овчарка + кавалер-кинг-чарльз-спаниель
8. Лабрадор-ретривер + бладхаунд
9. Померанский шпиц + йоркширский терьер
10. Немецкая овчарка + сибирский хаски
11. Дворняга + бультерьер
12. Немецкая овчарка + койот
13. Ирландский волкодав + стандартный пудель
14. Корги + такса
15. Шиба-ину + аляскинский кли-кай
16. Сибирский хаски + ирландский терьер
17. Питбультерьер + корги
18. Мопс + шарпей
19. Йоркширский терьер + английский бульдог
20. Померанский шпиц + шотландский терьер
21. Леопардовая собака Катахулы + американский питбультерьер
22. Чау-чау + доберман
23. Лабрадор-ретривер + далматин
24. Такса + питбультерьер
25. Этот малыш попал в приют, и его порода до конца не известна. Но, кажется, это сибирский хаски + ротвейлер
А вы бы решились взять метиса или вам важно знать всю родословную собаки?
Фото на превью thisisnonsense11 / reddit, concernedcitizen7 / reddit