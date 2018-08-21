25 нечистокровных собак, которые покорят вас своим необычным видом (А вы уже видите черты знакомых пород?)

Щенка дворняги можно получить почти даром, а болеют такие животные гораздо реже породистых. Конечно, эти преимущества не говорят о том, что за беспородным животным нужно меньше ухаживать, ему точно так же требуются медицинское обследование, качественное питание и много любви. И, безусловно, главная сложность при покупке метиса состоит в том, что вы не знаете, какого размера вырастет собака, и тем более вы не угадаете, какие черты она унаследует от совершенно разных пород. С другой стороны, у вас будет уникальное животное. Например, волкопудель или мопсошарп и много других необычных собак, на которых мы предлагаем посмотреть собственными глазами.

AdMe.ru знает, что у любой собаки сердце чистой «породы», вне зависимости от того, есть ли у нее метрика либо хвостатое чудо появилось во дворе. И мы уверены, что после просмотра статьи ваше сердце растает, а настроение улучшится.

1. Питбуль + сибирский хаски

2. Немецкая овчарка + золотистый ретривер

3. Лабрадор-ретривер + сибирский хаски

4. Немецкая овчарка + сибирский хаски

5. Лабрадор-ретривер + ротвейлер

6. Немецкий боксер + бордер-колли

7. Австралийская овчарка + кавалер-кинг-чарльз-спаниель

8. Лабрадор-ретривер + бладхаунд

9. Померанский шпиц + йоркширский терьер

10. Немецкая овчарка + сибирский хаски

11. Дворняга + бультерьер

12. Немецкая овчарка + койот

13. Ирландский волкодав + стандартный пудель

14. Корги + такса

15. Шиба-ину + аляскинский кли-кай

16. Сибирский хаски + ирландский терьер

17. Питбультерьер + корги

18. Мопс + шарпей

19. Йоркширский терьер + английский бульдог

20. Померанский шпиц + шотландский терьер

21. Леопардовая собака Катахулы + американский питбультерьер

22. Чау-чау + доберман

23. Лабрадор-ретривер + далматин

24. Такса + питбультерьер

25. Этот малыш попал в приют, и его порода до конца не известна. Но, кажется, это сибирский хаски + ротвейлер

А вы бы решились взять метиса или вам важно знать всю родословную собаки?

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