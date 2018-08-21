25 нечистокровных собак, которые покорят вас своим необычным видом (А вы уже видите черты знакомых пород?)

Щенка дворняги можно получить почти даром, а болеют такие животные гораздо реже породистых. Конечно, эти преимущества не говорят о том, что за беспородным животным нужно меньше ухаживать, ему точно так же требуются медицинское обследование, качественное питание и много любви. И, безусловно, главная сложность при покупке метиса состоит в том, что вы не знаете, какого размера вырастет собака, и тем более вы не угадаете, какие черты она унаследует от совершенно разных пород. С другой стороны, у вас будет уникальное животное. Например, волкопудель или мопсошарп и много других необычных собак, на которых мы предлагаем посмотреть собственными глазами.