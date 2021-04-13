25 жизненных комиксов о материнстве, посмотрев которые подумаешь: «Как же скучно я жила до!»
Талантливый иллюстратор Юлия Исмоилова рисует комиксы о жизни молодой мамы. Под псевдонимом doma_posle_roddoma Юлия рассказывает истории, в которых узнает себя каждая мама планеты. Это смешные и меткие зарисовки о жизни с малышом, о которой не пишут в учебниках для молодых родителей.
Мы в AdMe.ru ценим жизненный юмор, поэтому подготовили подборку иллюстраций Юлии, посмотрев которую вы подумаете: «Так, откуда ты все про меня знаешь?»
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Знакомые ситуации? Поделитесь своими наблюдениями о родительстве: к чему вы оказались не готовы?
Фото на превью doma_posle_roddoma / Instagram
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