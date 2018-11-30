25 человек воссоздали свои детские фото, и получилось уморительно

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Готовы поспорить, у вас найдется фото неловких моментов из прошлого, на которых вы или ваши знакомые вышли с глупыми лицами. Их не принято показывать всем подряд, но в действительности это отличный способ посмеяться. Да, детство никогда не вернется, но его всегда можно вспомнить. Воссоздание старых фото позволяет нам ненадолго окунуться в беззаботные времена, когда мы были маленькими. И неважно, что это ненадолго, — все равно приятно.

AdMe.ru отыскал 25 человек, которые решили оживить свои старые фото. Посмотрев эти снимки, вы почувствуете, будто прокатились на настоящей машине времени.

25. Ветераны вьетнамской войны повторили фото, сделанное 50 лет назад

24. «Ощущение, будто через 22 года мы поменялись характерами»

23. «Не позволяйте умереть своему внутреннему ребенку»

22. Тот же мальчик, тот же ковер, та же бабушка. Трусики?

21. «Мои кузены и я 24 года спустя»

«Через 20 лет мы с братьями решили воссоздать любимое мамино фото, сделанное на День матери»

19. «Принимать ванну? Только вместе!»

18. Нет ничего лучше родительских рук

17. Мальчишки остаются мальчишками

16. «Папе уже сложно купать своего малыша в раковине»

15. Годы идут — веселье остается

14. Просто притворись «человеческой» лягушкой

13. "Слава богу, отец избавился от этих ужасных символов 70-х!"

12. «Спустя больше 20 лет»

11. Белоснежка и... 7 гномов?

10. «Столько лет прошло, а отцу так и не стало весело»

9. «Все еще катаюсь, 38 лет спустя»

8. Они выросли, но все еще помещаются в коробку... Что это за магия?

7. После стольких лет ты по-прежнему должен заботиться о младшем брате

6. «Мм, спагетти!»

5. «Папа совсем не изменился!»

4. «Сюрприз ко дню рождения мамы!»

3. «Малыш помогает маме на кухне в 1995-м и 2012-м»

2. «Он так и не научился правильно есть мороженое»

1. «Мы с сыном сканировали свои лица тогда и сейчас»

А у вас есть забавные детские фото? Пытались их воссоздать? Поделитесь с нами в комментариях.