25 бесплатных приложений, которые научат экономить даже самых отвязных транжир
Сколько раз вы удивлялись, когда видели на своем счету меньше денег, чем ожидали? А сколько раз вы обещали себе тратить более обдуманно и следить за тем, куда идет ваш доход? И ведь сдерживали обещание, только забрасывали все спустя несколько недель. Пришло время привить необходимую привычку и узнать о финансовой грамотности.
AdMe.ru бережно относится к деньгам и хочет, чтобы каждый из вас научился контролировать свои доходы и расходы.
Для тех, кто только учится
Если вы только ступаете на путь ведения финансов и еще слабо понимаете, что и как работает, стоит начать с курсов и финансовых игр.
- «Управление личными финансами» — курс, который расскажет об азах ведения и контроля финансов.
- «Основы финансов для молодежи» — 100 заданий, выполняя которые вы будете собирать баллы и открывать следующие уровни.
- «Финансовая грамотность» — 13 уроков, 1 час видео и 109 тестов для школьников.
- «Интерактивные финансы» — это проект Министерства финансов России, Всемирного банка и Rambler Group, где в игровом формате рассказывается о проблемах финансовой грамотности.
- Финансовая игра Portfolio — в начале игры вы получаете 1 млн рублей, которые в течение 10 игровых лет должны эффективно инвестировать, чтобы в конце иметь доход.
Учет финансов
Если вы уже изучили базовую информацию и готовы наконец приступить к тому, чтобы вести свои личные финансы или семейный бюджет, вам однозначно понадобятся помощники в виде приложений.
- «Тяжеловато» — с помощью приложения можно установить лимит расходов на день, превысив который вы на следующий день окажетесь с меньшей суммой.
Скачать: iOS, Android.
- «Деньги ОК» — можно отслеживать свои доходы и расходы, составлять бюджет, вести счета в разных валютах и добавлять комментарии к операциям.
Скачать: iOS, Android.
- Monefy — приложение позволяет не только быстро вводить расходы, но еще и синхронизировать приложение между устройствами, если необходимо вести учет семейного бюджета.
Скачать: iOS, Android.
- «Семейный бюджет» — удобная статистика и простой интерфейс, пожалуй, то, что нужно, когда дело касается цифр.
Скачать: Android.
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Cash Organizer — здесь можно не только на простом уровне рассчитывать бюджет, но и применять его в расчетах рентабельности филиалов и дочерних компаний.
Скачать: iOS, Android, сайт.
Скидки и агрегаторы цен
Чтобы меньше тратить, стоит также разумно выбирать места для совершения покупок. С этим отлично справятся приложения, в которых собраны скидки и цены.
- Tiendeo — работает в 44 странах, предлагая акции локальных магазинов по списку покупок, приложение генерирует все имеющиеся скидки.
Скачать: iOS, Android.
- SkidkaOnline — акции от 40 тыс. магазинов по всей России в более чем 2 тыс. населенных пунктов. Можно отслеживать скидки на продукты питания, стройматериалы и товары для детей.
Скачать: iOS, Android.
- SuperSale — в приложении собраны скидки и выгодные предложения на покупку одежды, обуви и аксессуаров.
Скачать: iOS, Android.
- Aport — помогает сравнить цены в разных магазинах, где представлен интересующий вас товар.
Скачать: Android, сайт.
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«Скидки» — работает в 20 странах, предлагает более 1,5 млн скидок в вашем городе и более 100 тыс. акций в онлайн-магазинах.
Скачать: Android.
Купоны и промокоды
Если отдельных скидок недостаточно, то можно еще заглядывать в приложения, где публикуются специальные купоны и промокоды.
- Frendi — приложение предлагает купоны со скидками 50–70 % на путешествия, развлечения, одежду, еду.
Скачать: iOS, Android, сайт.
- «КупонГид» — здесь можно найти все возможные купоны более чем 200 сайтов.
Скачать: iOS, Android, Windows.
- Biglion — представляет собой коллекцию купонов и промокодов со скидками до 90 % от 20 тыс. партнеров в 57 городах.
Скачать: iOS, Android.
- Kupon.ru — удобная карта со скидками, доступные фильтры, чтобы видеть только то, что действительно интересует, и генерация купонов по ключевому слову.
Скачать: iOS, Android, сайт.
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GILMON — 5 городов России, скидки до 100 % и бесплатные купоны каждый день.
Скачать: iOS, Android.
Дисконтные карты
Здорово быть постоянным клиентом каких-то магазинов, но совсем не здорово носить скидочные карты всех мест с собой. Они и место занимают, и потеряться могут. Чтобы вы случайно не оказались в магазине без карты, можно скачать приложение, которое будет их хранить.
- «Скидочные карты в телефоне» — предлагает не только хранить карты, но и дает доступ на месяц к 1 тыс. дисконтных карт.
Скачать: Android.
- «Дисконтные карты» — каталог из 100+ карт; зарегистрировав свои, при покупке будет достаточно показать штрихкод.
Скачать: iOS, Android.
- «Кошелек. Скидочные и бонусные карты» — позволяет не только хранить все дисконтные карты в одном месте, но и отслеживать акции и распродажи.
Скачать: iOS, Android.
- «Дисконтные карты mobile-pocket» — храните скидочные карты, используйте их и получайте награды.
Скачать: iOS, Android.
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«Скидочные карты» — здесь даже не нужно вводить никакие карты самому, все уже есть, плюс предоставляется доступ к эксклюзивным акциям, промокодам и скидкам.
Скачать: iOS, Android.
Поделитесь в комментариях своими любимыми приложениями для ведения финансов.
Фото на превью Artem Beliaikin / Pexels