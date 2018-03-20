25 бабушек и дедушек, которые не перестают удивлять своих внуков

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Молодые люди часто считают, что жизнь после пенсии скучна и однообразна. Но не стоит недооценивать старшее поколение: у них всегда есть чему поучиться, особенно когда дело доходит до юмора и смекалки. Например, знаете ли вы, зачем нужна кошачья шерсть на деревьях или сколько париков необходимо, чтобы всегда выглядеть сногсшибательно?

AdMe.ru собрал 25 фотографий бабушек и дедушек, которые делают нашу жизнь веселее и интереснее. В конце статьи вас ждет бонус, который покажет, что в наших силах изменить свой возраст.

1. «Все эти годы мы думали, что бабушка носит один и тот же парик»

2. «Моя бабушка носит бекон с собой, потому что считает, что в ресторанах его не докладывают»

3. «Это шерсть бабушкиной кошки. Бабуля оставляет ее на деревьях, чтобы птицы могли вить гнезда»

4. «Моему дедушке 78, и он сделал свою первую татуировку с именем бабушки»

5. «Моя итальянская бабушка приехала в гости. Так выглядел ее багаж»

6. «В подвале моих бабушки и дедушки я увидел это — 150 банок из-под детского питания, которые помогают поддерживать идеальный порядок»

7. Удивительный завтрак для внука

8. «10 лет назад я выиграл фигурку Уотто в натуральную величину. Потом я ушел служить в армию и оставил ее в доме бабушки. До сих пор этот „монстр“ стоит в ее гостиной»

9. «Моему дедушке 98 лет. Он попросил показать ему, что такое виртуальная реальность. Дед был впечатлен»

10. «Мой сын думает, что дедушка сделал ему корову, но, когда он вырастет, его ждет сюрприз»

11. Когда бабушка знает, чем интересуется молодежь

12. «Мой дедушка вместо таблеток носит с собой игральные кубики и говорит, что так он борется со своей азартной зависимостью»

13. «Моему дедушке 84 года. Каждую весну и осень он сам подстригает яблони»

14. «Мой дедушка за выходные сделал почтовый ящик»

15. «Пес, кажется, немного шокирован изобретением моей бабушки»

16. Когда бабушка узнала, что мне нравится вселенная Marvel

17. «Мой дедушка в зоопарке»

18. «Я отдал свои старые кроссовки бабушке. Я даже не злюсь»

19. «Моя бабушка сломала запястье, и врач рекомендовал ей разрабатывать руку. Она сделала этих милых лошадок, которых мы потом раздали детям в больнице»

20. «10 лет назад мои бабушка и дедушка согласились присмотреть за кошкой, пока моя семья была в отпуске. Мы до сих пор не можем вернуть ее»

21. «Нашел это у бабушки»

«Пробник стула».

22. «Дедушка сказал, что так выглядят старые контактные линзы. Я ему не верю»

23. «Мой дедушка решил проблему сломанных петель»

24. «Бабушка моего друга вырезала Леонардо Ди Каприо и приклеила на место своего мужа на их совместном фото. Так 80-летняя бабуля придумала фотошоп»

25. «Перед смертью мой дедушка сказал, что у него есть сбережения, спрятанные в носке. Мы нашли его „носок“»

Бонус: 93 — это новые 39

А как вас удивляют ваши бабушки и дедушки? Поделитесь в комментариях своими интересными историями!