24 фото от папы, который понял, что настоящая суть отцовства кроется в юморе

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38-летний Шолом Бер Соломон и его 2-летняя дочь Зои — настоящие звезды инстаграма. Они живут в Калифорнии и прославились благодаря незаурядным идеям отца малышки: Шолом придумывает сценки и воплощает их в жизнь вместе со своей очаровательной дочуркой, а результат снимает и выкладывает в инстаграм. Сегодня на его аккаунт подписано более 330 тыс. человек.

В 2018 году Шолом Бер Соломон выпустил календарь со своими самыми яркими образами, чем очень порадовал многочисленных поклонников. Редакция AdMe.ru уже вдоволь нахохоталась над фотографиями Шолома и Зои, так что пришла и ваша очередь.

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Бонус

Вы бы присудили Шолому Бер Соломону звание «отец года»? А может, и в вашем окружении есть такие творческие папы?