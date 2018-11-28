23 раза, когда детская смекалка вышла из-под контроля

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Изобретательность детей не знает границ: они могут выманить из вас мороженое при помощи шантажа, устроить бассейн прямо в аквариуме, подменить наггетсы на пластиковых курочек и выполнить домашнее задание таким неожиданным способом, что учителя не знают, хвалить или ругаться.

Мы в AdMe.ru решили взглянуть на то, какими историями про своих детей делятся пользователи, и эти маленькие гении нас очаровали.

«Дочь моей знакомой странная. Я к ним больше не приду»

Девочка, которая поняла жизнь: нарядилась на Хеллоуин в костюм уставшей мамы

Дети знают, что творить добро не так уж и сложно

«Получил фото от учителя о том, как хорошо идут дела у сына в школе»

Главное — ставить себе реалистичные и достижимые цели

«Я очень хочу почитать эту книжку, но у меня в руках леденец»

Как заводить друзей и бонусом получать мороженое

«Опишите, как работает трансформер»

Сообразительность и отвага

«Не помню, чтобы добавляла это в список покупок»

«Кукурузный крахмал, бумага (для рисования), пластилин Play-Doh, масло». «Щенок».

«Прошлой ночью моей дочери приснился кошмар. Сегодня она сделала себе охранников»

Коварный план по захвату бананов: «Новенький пришел в школу в этом костюме. Сегодня в столовой как раз давали бананы, и все жертвовали их этому парню»

Какое задание, такое и выполнение

Ребенок, который знает толк в экономии сил

«Я буду сидеть смирно».

Действительно, зачем усложнять?

«Тест на интеллект: Пройди этот лабиринт, чтобы узнать, глупый ты или умный». «(Если ты смог пройти его, значит, ты умный, а если не смог — глупый)».

Малышка нашла свое решение «родительской» проблемы

С такой маскировкой мороженое можно получить быстрее

Если родители решили продать пони, всегда можно вызваться помочь

«Продается пони. Отлично ладит с детьми».

Есть только две уважительные причины проснуться

«Не будите меня (только если не случится пожар или не пойдет снег)».

«Мой младший брат подарил маме вот такую кружку»

«Я люблю тебя больше, чем мой брат. Твой любимчик».

Может, никто и не заметит, что ребенок съел наггетсы

Девочка забрызгала паука лаком для волос, а потом ей стало совестно. И она нашла выход

«Покойся с миром. Здесь упокоен Боб III Младший. Любимый отец миллионов, теперь он в лучшем мире».

«Мы всегда дарим друг другу подарки с подколом. Но в этом году моя младшая сестра просто поразила»

«Подарок в комплект не входит».

А ваши дети тоже умеют находить нестандартные решения любых проблем?