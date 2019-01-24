23 фото животных, которые вот-вот познают радость материнства
Ожидание малыша и ощущение новой жизни, растущей внутри вас, — это особое время. Будущие мамы могут выглядеть так, будто они не в восторге от своей нынешней формы, но все они выглядят абсолютно восхитительно.
AdMe.ru считает, что все дети прекрасны, независимо от того, ребенок это, щенок или змея, а также что каждая беременность — маленькое чудо. В доказательство своих слов мы выбрали эти фотографии. Не забудьте посмотреть, что там в бонусе.
1. Когда ты милаха, но чувствуешь себя совсем иначе
2. «Я уже готова, чтобы этот ребенок родился прямо сейчас»
3. Только вышла из туалета, а уже опять туда хочется...
4. «Ну давай, потрогай мой живот еще раз»
5. «Кажется, моя кошка теперь не выносит всех»
6. Поддержка подруги в такое время особенно важна
7. Устала. Просто устала
8. «Я вся свечусь. Буквально»
9. «Да, я тоже жду прибавления»
10. «Тебе нужно забеременеть, говорили они. Ты похорошеешь, говорили они»
11. «Спроси меня еще раз, не родился ли уже ребенок»
12. Бежать в туалет или не бежать, вот в чем вопрос
13. Талия? Какая талия?
14. «Помогите! Я села и не могу встать»
15. «Меня предупреждали, что они будут просвечивать»
16. Есть за двоих — правило № 1
17. Каждое движение становится невыполнимой миссией
18. Можете не верить, но змеи тоже бывают беременными
19. «Нет, это не от того, что я поправилась»
20. В такой шубке ребенку точно тепло
21. Беременность у слонов длится 95 недель. Да вы издеваетесь!
22. «Нет, тебе нельзя потыкать в мой живот»
23. «На что уставился?»
Бонус: «Ты и правда мой сын, милая гусеничка?»
Беременность не длится вечно, и со временем каждая мама забывает всю ту боль и дискомфорт, встретившись с прекрасной новой жизнью.
У вас есть фото животных в положении? Поделитесь ими с нами!
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Фото на превью IsThisUsernameReallyRelevant / imgur, unknown / imgur