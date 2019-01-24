23 фото животных, которые вот-вот познают радость материнства

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Ожидание малыша и ощущение новой жизни, растущей внутри вас, — это особое время. Будущие мамы могут выглядеть так, будто они не в восторге от своей нынешней формы, но все они выглядят абсолютно восхитительно.

AdMe.ru считает, что все дети прекрасны, независимо от того, ребенок это, щенок или змея, а также что каждая беременность — маленькое чудо. В доказательство своих слов мы выбрали эти фотографии. Не забудьте посмотреть, что там в бонусе.

1. Когда ты милаха, но чувствуешь себя совсем иначе

2. «Я уже готова, чтобы этот ребенок родился прямо сейчас»

3. Только вышла из туалета, а уже опять туда хочется...

4. «Ну давай, потрогай мой живот еще раз»

5. «Кажется, моя кошка теперь не выносит всех»

6. Поддержка подруги в такое время особенно важна

7. Устала. Просто устала

8. «Я вся свечусь. Буквально»

9. «Да, я тоже жду прибавления»

10. «Тебе нужно забеременеть, говорили они. Ты похорошеешь, говорили они»

11. «Спроси меня еще раз, не родился ли уже ребенок»

12. Бежать в туалет или не бежать, вот в чем вопрос

13. Талия? Какая талия?

14. «Помогите! Я села и не могу встать»

15. «Меня предупреждали, что они будут просвечивать»

16. Есть за двоих — правило № 1

17. Каждое движение становится невыполнимой миссией

18. Можете не верить, но змеи тоже бывают беременными

19. «Нет, это не от того, что я поправилась»

20. В такой шубке ребенку точно тепло

21. Беременность у слонов длится 95 недель. Да вы издеваетесь!

22. «Нет, тебе нельзя потыкать в мой живот»

23. «На что уставился?»

Бонус: «Ты и правда мой сын, милая гусеничка?»

Беременность не длится вечно, и со временем каждая мама забывает всю ту боль и дискомфорт, встретившись с прекрасной новой жизнью.

У вас есть фото животных в положении? Поделитесь ими с нами!