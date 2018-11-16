20+ фото от людей, которые до сих пор смеются, вспоминая свою свадьбу

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Думаете, что процесс бракосочетания включает только обмен кольцами и праздничное застолье? А вот и нет. В наши дни любое торжество легко можно сделать ярким и непохожим на другие. Правда, главное тут — не перестараться и заранее поинтересоваться: понравится ли гостям торт из суши и согласна ли невеста полчаса добывать кольцо из шкатулки с секретом.

Мы в AdMe.ru готовы поспорить, что герои этих фотографий никогда не забудут свою свадьбу. Даже если очень захотят.

1. Когда жених и невеста — поклонники «Звездных войн»

2. «Я сшила для своей двоюродной сестры свадебное платье. И да, оно с карманами»

3. «Мне кажется, в этом доме есть еще одна невеста»

4. Свадебный торт: вид с разных сторон

5. Выглядит угрожающе, но это просто невеста решила сделать свадебный подарок

6. И никто никого не загораживает

7. Эпичность этого свадебного фото просто зашкаливает

8. «Наша подруга — фанатка „Игры престолов“, поэтому мы решили подарить молодоженам яйца дракона, которые Дейнерис получает на свадьбу в 1-й серии»

9. «Ровно через 20 минут после того, как двоюродную сестру попросили вести себя прилично на свадьбе»

10. Тот случай, когда жених и невеста продумали все до мелочей

Надписи на значках: «Я люблю тебя», «Я знаю».

11. «Друзья рискнули доверить мне выбор фигурок для свадебного торта»

12. Свадебный суши-торт. На самом деле он сладкий

13. «Я научил своего щенка носить наши обручальные кольца без посторонней помощи»

14. Ничего страшного. Просто во время свадьбы начался дождь и все убежали с лужайки

15. Свадебные кроссовки. Невеста тоже в теме

16. «Готовый подарок для молодоженов (в капсуле были деньги). Друг сказал, что молотком сломать не смог, пришлось выходить и со всей силы бросать об асфальт»

17. Она точно скажет «да». Если откроет

18. Креативность просто зашкаливает: свадебный торт в виде павлина

19. «Мы поженились во вторник утром. В свидетели взяли двух незнакомцев, а потом сбежали в горы. Мы были сами собой, и это было прекрасно»

20. «Моя подруга — артистка файер-шоу. Она попросила сделать ее фото в свадебном платье»

21. «Пошли гулять по Детройту, чтобы сделать смешные свадебные фотографии. Наткнулись на парня в маске Дарта Вейдера и спросили, если ли у него еще одна маска»

22. «Моя жена и наш пушистик после свадебной церемонии (лучшее фото, которое я когда-либо делал)»

А вам приходилось сталкиваться со смешными моментами на свадьбах?